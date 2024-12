Desde hoy, los niños que se atienden en ocho hospitales jujeños estarán conectados al Hospital Garrahan en forma virtual a través de una plataforma conectada a Internet. Los profesionales de las instituciones estarán mejor comunicados y será posible gestionar y evaluar tratamientos y estudios.

El avance forma parte del Programa Nacional de Telesalud Pediátrica que presentaron el Hospital Garrahan, el Ministerio de Salud, Arsat y el Ministerio de Modernización. Cuando esté totalmente implementado, habrá más de 200 hospitales públicos del país en red. En 2017 se incorporarán a los jujeños 27 hospitales de Salta, Tucumán y Santiago del Estero y cubrirá una población infantil estimada en un millón novecientos mil chicos. Para 2018 se espera que todos los hospitales públicos estén conectados.

Los pacientes de las provincias que se atienden en el Garrahan podrán realizarse controles y comunicarse con sus médicos por esta vía. También se podrán hacer diagnósticos online en interconsulta con diversos especialistas.

Javier Indart, jefe de la Unidad de Violencia Familiar del Hospital Pedro Elizalde –la ex casa Cuna porteña- manifestó algunas dudas: “No me parece que sea una consulta clásica integral. Me parece que hacer un diagnóstico a partir de una pantalla es complicado, sí puede orientar para ver el plan de acción”.

Indart señaló que el programa puede servir “más para orientar que tratar”. Es decir, para derivar la consulta hacia otro sector a partir de los síntomas. “Si bien las plataformas audiovisuales nos conectan, traen el peligro de que no podes ver al paciente en realidad de forma integral para diagnosticarlo”, señaló.