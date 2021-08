El director deportivo de Racing Club, Rubén Capria, aclaró que el interino Claudio Ubeda es "hoy el técnico" del equipo y que se analizará el "día a día" para resolver si habrá una futura contratación en reemplazo del saliente Juan Antonio Pizzi.



Capria negó la existencia de negociaciones abiertas con otros entrenadores, pese a los rumores sobre Javier Mascherano, Alexander Medina y Gabriel Heinze, con la intención de no subestimar a quien tomó las riendas del plantel junto a Carlos "Chiche" Arano, otro histórico del club.



Ubeda -de 51 años, campeón como jugador de Racing en el Apertura 2001, título que cortó una sequía de 35 años- estará al frente el domingo próximo ante Newell's Old Boys en Avellaneda, por la sexta fecha de la Liga Profesional de Fútbol (LPF).



"Hoy el DT es Claudio y no lo vamos a subestimar. Hay que ver cómo responde el equipo ahora y tomar una decisión bien argumentada, con la cabeza fría, siendo analítico", explicó el Mago Capria en diálogo con TyC Sports, y añadió: "Es un técnico apto para dirigir, iremos viendo el día a día cómo se va dando y actuaremos en consecuencia".



El manager de Racing confió que el ex defensor pueda colmar las expectativas y quedarse con el cargo, ya que dispone de "un plantel competitivo, que en enero tuvo ocho incorporaciones, y recientemente sumó a (Javier) Correa y a 'Licha' (Lisandro López)".

El Mago y los rumores

Frente a ello,Estuvieron sentados al lado, hablaron, pero no fue nada formal"., más allá de los gustos,, sé que es un técnico que tiene un perfil vinculado a la idea de (Marcelo) Bielsa, de un fútbol intenso y con iniciativa, nada más.Finalmente,cuando inició su gestión como director deportivo., admitió., algo muy difícil de gestionar.instancias importantes del campeonato, nada menos querecordó."Podemos discutir las formas.En mi tarea siempre busqué sostener a Juan, pero la cuestión deportiva tiene su maduración", concluyó Capria.