Siempre en movimiento, la literatura infantil y juvenil se renueva para celebrar un nuevo Día de las Infancias. Aquí una selección de las últimas novedades para todas las edades. Para regalar, recomendar y compartir.



Calamitoso (Limonero). Vivir con un oso gigante puede ser algo caótico. Más aún si la dueña de casa tiene una especial antipatía por ese tipo de animal. Pero en este libro escrito e ilustrado por Noemi Vola, pensado para todas las edades, queda comprobado que la convivencia entre dos especies tan distintas es posible. Con un texto mínimo, y un formato original con imágenes en blanco y negro, Limonero confirma que los libros álbum son una atractiva elección para los más chicos.

Del otro lado (Catapulta). Manu recibe una visita en su casa. Alguien golpea la puerta, y a través de la cerradura él imagina un mundo de posibilidades. Pero del otro lado la realidad es muy distinta a la que él piensa. Los ilustradores y docentes Ivanke y Mey son los autores de este hermoso libro en el que a través del humor se aborda el tema de los miedos en los más chiquitos. Lectura sugerida a partir de los 4 años.

Para jugar con las palabras (Pupek). Para divertirse y aprender, la colección Serenata de papel ofrece este libro canción en el cual el grupo infantil Nilocos (Enzo Ordeig y Pablo Echaniz) aporta la letra de su canción “Para jugar con las palabras”, y Sebastián Dietsch unas delicadas ilustraciones. Recomendada para niños y niñas que se inician en el aprendizaje de la lectoescritura, la edición viene acompañada por los acordes de la canción y un código QR donde puede verse el videoclip del material.

El alumno nuevo (Calibroscopio). A Ema la inquieta la llegada de un nuevo compañero al aula de sexto grado, y no tardará mucho en descubrir por qué aquel niño rubio de ojos azules no se equivoca nunca y hace los exámenes en tiempo récord. Este cuento de Pablo De Santis, ilustrado por Cristian Turdera, es una bella historia que enseña que sin errores no hay aprendizaje. Lectura recomendada desde los 9 años.

El destino de Fausto (Fondo de Cultura Económica). En esta fábula, el escritor e ilustrador irlandés Oliver Jeffers invita a reflexionar sobre los peligrosos efectos de la codicia. Fausto es un hombre que se cree dueño de todo: de las flores, de las montañas, de los animales y hasta del mar. Hasta que un día la propia naturaleza le enseña que hay riquezas que no se pueden acumular. Un libro álbum imperdible, con una edición que es de colección. Sugerido desde los 5 años.

El mundo de Tomy y las familias (Uranito). Con el objetivo de educar en la diversidad, la escritora y psicóloga Victoria Bisogni creó la historia de Tomy, un nene que disfruta de pasar el tiempo con familiares, amigos y los vínculos diversos que existen en su entorno. Recomendado para pequeños lectores desde los 3 años, este libro ilustrado por Anabella Albanese es ideal para entender que no existe sólo un modelo de familia.