Sergio "Kun" Agüero, uno de los primeros refuerzos de Barcelona, todavía no fue inscripto en LaLiga española, ya que ese trámite depende de la reducción salarial de otros integrantes del plantel.

El presidente de Barcelona, Joan Laporta, admitió este lunes que la situación de Agüero "no está resuelta" ya que todavía negocia una rebaja salarial con los capitanes del plantel conducido por Ronald Koeman. El "Kun", que estuvo presente en el estadio Camp Nou para el debut de Barcelona en LaLiga, se recupera de una lesión tendinosa en el gemelo interno de la pierna derecha y recién podría jugar en noviembre pero esto no podrá concretarse si el club no logra inscribirlo.

El defensor Gerard Piqué, segundo capitán del equipo, ya aceptó la rebaja salarial y la dirigencia pudo anotar a Memphis Depay, Eric García y Rey Manaj, pero quedó pendiente la ficha de Agüero. "Agradezco a Piqué su predisposición por bajarse el sueldo. Espero que los demás capitanes actúen como él para inscribir a Agüero. En breve llegaremos a un acuerdo", explicó Laporta en conferencia de prensa. La negociación del presidente catalán ahora es con Sergio Busquets, Sergi Roberto y Jordi Alba.

Piqué, en una transmisión de Twitch, adelantó que sus compañeros aceptarán la propuesta del club y que "todos los capitanes" están "dispuestos" a ayudar al club El experimentado defensor "culé" también reveló que le ofreció al "Kun" Agüero usar la camiseta número 10 que dejó libre Lionel Messi pero el ex Independiente la rechazó ya que no está convencido.