El Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad presentó una Guía de recursos para organizaciones sociales que busca fortalecer las experiencias territoriales con información sobre acciones y políticas públicas. El evento encabezado por la ministra Elizabeth Gómez Alcorta contó con la participación de la precandidata a diputada nacional Gisela Marziotta, quien remarcó la importancia de convertir las iniciativas del Gobierno en normas establecidas por el Congreso de la Nación. "Debemos avanzar para transformar en leyes todos estos programas que tiene el Ministerio, para que sean políticas de Estado, transformaciones a largo plazo y que nadie las pueda borrar de un plumazo”, expresó la postulante del Frente de Todos en la Ciudad de Buenos Aires.

El acto se llevó a cabo en la cancha de fútbol del Playón de Chacarita y comenzó apenas pasadas las 14. Las sillas se dispusieron en círculo para que todas y todos se vieran las caras al hablar. “Veníamos escuchando que no se enteraban de todas las cosas que hacemos. Por eso armamos esta guía, para que sea un puente con las organizaciones que son enormes replicadoras, y tengan al alcance los recursos y las políticas que el Ministerio genera a partir de escucharlas”, afirmó Gómez Alcorta al momento de abrir la ronda de conversaciones.

La guía cuenta con una versión digital, pero también está publicada de forma impresa a través de la editorial del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad recientemente lanzada, lo que facilita el acceso a la información a las personas que no cuentan con conectividad o dispositivos, tal y como resaltaron varias vecinas que participaron del encuentro. “La idea es que la guía pueda circular por todas las redes y que cualquiera que necesite tener la información, la tenga simplificada y articulada”, señaló la ministra, y destacó que “estamos viviendo un momento histórico en el que los derechos de las mujeres y las diversidades son parte de la agenda política y de la política pública”.



En la misma línea, Marziotta aprovechó la ocasión para acercar los diferentes proyectos que se impulsaron a nivel legislativo desde el inicio de la gestión de Alberto Fernández. “A pesar de la pandemia, el compromiso del Frente de Todos y del Gobierno Nacional con las políticas de género se fue desarrollando también en el Congreso”, expresó. “Son leyes necesarias para que podamos estar contenidas y no dependamos del gobierno de turno, porque sabemos que hay algunos que cuando son gobierno destruyen ministerios, los desaparecen o los degradan a secretaría”, dijo, en referencia a la administración de Mauricio Macri, y señaló que por este motivo “todos los programas deberían ser leyes" y "políticas de Estado”.

Durante su intervención, Marziotta hizo referencia a las iniciativas sobre las que se trabaja actualmente como por ejemplo un proyecto para establecer que “el salario familiar lo cobre las personas a cargo de las niñas y niños, y no los papás, que muchas veces no solo no están a cargo sino que tampoco pasan la cuota alimentaria y mucho menos el salario familiar”. Asimismo, subrayó la necesidad de que la Ley Micaela "se aplique efectivamente en los medios de comunicación; y que se implemente el dispositivo dual, porque sabemos que la perimetral no funciona”.

En relación a la labor del Congreso durante la pandemia, la diputada del FdT resaltó que hubo más sesiones y normas sancionadas que en el último año de gobierno de Macri, sin crisis sanitaria. "Me siento orgullosa de haber formado parte de un parlamento que sancionó la interrupción voluntaria de embarazo, la ley de los 1000 días, la reforma del impuesto a las ganancias, el impuesto a las grandes fortunas, la ley de equidad en medios de comunicación, el cupo laboral trans travesti, entre otras varias normas”, manifestó.

La precandidata a legisladora porteña Paula Arraigada también participó de la actividad y señaló la importancia de avanzar tanto a nivel nacional como en la Legislatura de la Ciudad en "políticas públicas con perspectiva de género”. “Esto es ampliar derechos y generar políticas reales inclusivas, que claramente nos va a llevar hacia esa vida que queremos”, sostuvo.



El encuentro cerró con una foto grupal como síntesis de todo lo charlado con las referentes de las organizaciones territoriales, destinatarias y co-creadoras de las políticas públicas. “El Ministerio tiene muy claro de dónde viene; y si nació por el movimiento, tiene como responsabilidad primaria fortalecer esas organizaciones que hicieron una laburo enorme durante décadas en absoluta soledad, cuando la agenda de género y diversidad no era una prioridad de la política”, enfatizó Gómez Alcorta.

Informe: Sofía Moure