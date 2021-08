Tras dos extensas semanas en las que la oposición utilizó políticamente (y de todas las formas posibles) la foto del encuentro realizado en la Quinta de Olivos durante la pandemia, encuentro por el cual el presidente Alberto Fernández pidió disculpas en más de una oportunida, finalmente se conoció el video de aquella noche. Según circuló, la oposición iba a filtrarlo días antes de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) para lanzar una nueva ofensiva mediática.

Los videos fueron publicados por El Destape y difundido por la Televisión Pública. En las imágenes del encuentro, se puede ver cómo le cantaban el cumpleaños a la primera dama, Fabiola Yáñez. La actriz y periodista ya se presentó este martes en la causa judicial en la que se investiga la violación de las medidas de restricción a la pandemia del coronavirus. La presentación significa que Yáñez se puso a disposición de la justicia para ser notificada de cualquier decisión que se tome en el expediente.

Por su parte, el Presidente reconoció primero el viernes que esa reunión no debió haberse hecho y aseguró que no volvería a pasar. "El 14 de julio, día de cumpleaños de mi querida Fabiola, ella convocó a una reunión con amigos y un brindis que no debió haberse hecho. Lamento que haya ocurrido. Mirando en retrospectiva debí haber tenido más cuidados, que evidentemente no los tuve", explicó.

Ante la ofensiva política y mediática, el mandatario volvió a referirse este lunes. "Nunca me van a tener que escuchar pedir disculpas porque me arrodillé ante el Fondo Monetario Internacional y endeudé a generaciones de argentinos, como otros hicieron", dijo desde La Matanza, al remarcar las diferencias entre su gobierno y el de Mauricio Macri.

A su vez, en el mismo acto en La Matanza, la vicepresidenta Cristina Kirchner salió a respaldar al máximo mandatario y cuestionó la doble vara de los medios de comunicación que nunca criticaron al gobierno del expresidente Mauricio Macri.

"Alberto yo te pido, no te enojes ni te pongas nervioso, porque cuando uno es Presidente o Presidenta en nombre de una fuerza nacional los errores, las fallas, las equivocaciones, las transgresiones de normas que uno puede tener se magnifican en el caso de los gobiernos populares, y se exacerban para irritar, para indignar", advirtió.

La foto de la que no se habla en la oposición

La ofensiva mediática sobre el cumpleaños en Olivos durante el aislamiento no cesó pese al reconocimiento del error por parte del presidente Alberto Fernández. Con la premisa que no hay mejor defensa que un buen ataque, la organización La Cámpora aprovechó otro registro fotográfico para iniciar un contragolpe. " "Con la mitad de la indignación mediática de estos días aplicada a otras fotos nos hubiéramos ahorrado el endeudamiento de las próximas décadas", escribió la organización en su cuenta oficial de Twitter.

La foto publicada muestra al expresidente Mauricio Macri; al exministro de Economía, Nicolás Dujovne, al ex jefe de Gabinete, Marcos Peña; el exministro de finanzas, Nicolás Caputo y a Juliana Awada, la esposa de Macri. Enfrente de ellos está nada menos que la ex directora del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde. Esa fotografía fue tomada en 2018, cuando el macrismo, asustado por la interrupción del financiamiento privado, recurrió al Fondo para postergar el default.