La salida de Miguel Ángel Russo ya quedó atrás. La cabeza, ahora, mira fijo a Patronato. Porque los nuevos tiempos de Boca ya están en marcha y tuvieron este miércoles su primera aproximación futbolística: Sebastián Battaglia, nuevo entrenador xeneize, probó por primera vez un equipo, en la práctica matutina en Ezeiza, y configuró una formación con el juvenil Luis Vázquez como delantero de punta para recibir el sábado al conjunto entrerriano.

Un día después de su asunción a cargo del primer equipo masculino y en su segunda jornada de trabajo con el plantel, paró su posible once el hombre que ostenta el mayor número de títulos ganados con el club como jugador. El DT formó con Agustín Rossi; Luis Advíncula, Carlos Izquierdoz, Marcos Rojo y Frank Fabra; Cristian Medina, Jorman Campuzano y Juan Ramírez; Norberto Briasco, Luis Vázquez y Cristian Pavón. Además, introdujo después los siguientes cambios: Marcelo Weingandt por Advíncula, Agustín Sandez por Fabra, Alan Varela por Campuzano y Aaron Molinas por Briasco.

Si bien por el momento se trata de un ensayo en vías de desarrollar la formación que llevará la primera firma de Battaglia, sí habría un nombre prácticamente confirmado para recibir al conjunto entrerriano: Vázquez, como centro del ataque. Sucede que el futbolista de 20 años es el único nueve disponible que tiene el entrenador; el otro es Nicolás Orsini, incorporado este semestre, pero está lesionado y tiene para una semana más de recuperación.

Vázquez, goleador de la Reserva cuando la dirigía Battaglia, ya jugó de entrada en este torneo en los empates ante Unión y contra Argentinos Juniors, ambos por 1-1. El juvenil, el primer nombre que sabe a certeza de cara al juego del sábado, tendrá varios motivos para que el próximo sea un día especial: además de ponerle el cuerpo a la transición del nuevo Boca, la curiosidad es que su club de origen es precisamente Patronato, desde donde llegó en 2019 a cambio de 400 mil dólares por el 60% de su ficha. Además, estuvo cerca de irse, luego de que en los últimos días el Boavista de Portugal mostrara interés para realizar un préstamo, con un cargo elevado y una opción de compra que finalmente fue rechazada por la secretaría de fútbol que dirige Juan Román Riquelme.

Quien no podrá estar en la séptima fecha del torneo de la Liga Profesional de Fútbol, en cambio, será el volante Edwin Cardona, quien este miércoles se movió diferenciado. El colombiano tiene una distensión en el isquiotibial derecho y no podrá estar ante Patronato ni tampoco ante Platense, los próximos compromisos del conjunto de la Ribera.

Lo cierto es que, mientras se encamina el nuevo ciclo futbolístico, la dirigencia seguirá en la búsqueda de un centrodelantero: el equipo tiene la posibilidad de incorporar un jugador luego del préstamo del defensor juvenil Balthazar Bernardi al Akritas Chlorakas de Chipre. Boca tiene tiempo hasta el 31 de agosto para incorporar un jugador y otra vez iría a la carga por Franco Di Santo, atacante de San Lorenzo, a quien buscó hace dos meses pero era muy alto el sueldo que pedía el delantero.

Querido por el recuerdo de su imagen como futbolista en el centro de la cancha, Battaglia encara ahora su nuevo rol con el buzo puesto. Ya dijo que Boca merece ser protagonista. Ya paró su primer once en un ensayo. Le queda algo de trabajo con el plantel, pero no demasiado, rumbo al primer desafío. Ese en el que, ya como entrenador oficial, se reencuentre con la Bombonera y empiece a familiarizarse con las pulsaciones de su nueva posición. El que más ganó como jugador, en su estreno como DT, tendrá justamente esa motivación para el sábado: ganar, algo que Boca no consigue hace ya diez partidos.