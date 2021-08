Con propuestas de mano dura y un fuerte énfasis en cuestionar al Gobierno por el manejo de la pandemia, el precandidato del PRO Diego Santilli presentó sus propuestas. El ex vicejefe porteño eludió los llamados a debatir de la candidata oficialista Victoria Tolosa Paz y el debate al que se sumó Mauricio Macri sobre el endeudamiento. En vez de eso, prefirió volver a criticar la foto del cumpleaños de Fabiola Yañez. "Necesitamos recuperar el valor de la palabra y el respeto por la ley. Lo que nos enteramos la semana pasada fue un golpazo a los argentinos. Fue un golpazo a la credibilidad, a la confianza. No hay que adelantarse en la fila para vacunarse. No hay que incumplir los propios decretos que vos firmás", lanzó.

Comenzó la campaña y el comando de Juntos por el Cambio se esfuerza por recuperar un eje de campaña que no sea las peleas internas o el tener que defender lo que hizo Macri en sus cuatro años como presidente. Por eso, el acto que protagonizaron Santilli junto a Graciela Ocaña para presentar sus propuestas, en verdad, se centró en cuestionar al oficialismo por el estado del trabajo, la educación y -sobre todo- la seguridad. Como ex ministro de Seguridad porteño, Santilli hizo eje en endurecer penas y reclamar que no haya excarcelaciones. Lo escuchaba atentamente el intendente de Vicente López, Jorge Macri, en el primer acto de la campaña de Santilli al que asiste, luego del lanzamiento de la fórmula.

No obstante, Santilli tiene prevista una actividad con ambos Macri la semana que viene: una con Jorge Macri (que bajó su candidatura tras difíciles negociaciones) y, por otra parte, otra con el ex presidente en el interior de la provincia de Buenos Aires, donde su adversario interno, el radical Facundo Manes, le viene sacando ventaja.

Santilli en su discurso intentó dejar atrás las polémicas de las semanas pasadas, también el planteo de Macri sobre el endeudamiento y volver a un tema de conversación en el que Juntos por el Cambio se sentía cómodo: la foto del cumpleaños en Olivos. "Tenemos que decirle basta a estos privilegios. Basta al doble discurso y a los que exigen pero no cumplen. Tenemos que volver a creer en el valor de la palabra y en que la ley se cumple. Porque la ley está para cumplirse y nadie, tenga el cargo que tenga puede pasarle por encima", lanzó.

Como si la pandemia no hubiera existido, Santilli planteó que el oficialismo propone "un modelo de país donde no se generan condiciones para dar trabajo; y encima te cierran las persianas y te dejan solo. Donde se cierran las escuelas y se les saca a los chicos su derecho a estudiar. Un modelo de país donde se privilegia a los delincuentes, mientras los trabajadores están encerrados". Incluso, sostuvo que "este gobierno está poniendo en jaque nuestra identidad como argentinos".

A las críticas al Gobierno, Santilli le sumó una batería de medidas de mano dura que no se diferencian de las que proponía Macri al comienzo de su carrera. "En la seguridad, Argentina es el mundo del revés. El gobierno protege a los delincuentes y abandona a los trabajadores", insistió. Y propuso eliminar las excarcelaciones: "Al delincuente violento no se lo puede excarcelar. Se lo tiene que condenar de manera efectiva y no se le puede reducir la pena. No puede ser que una persona que cometió un delito grave por hacer un curso se le reduzca su condena". "Proponemos endurecer las penas del código penal contra los narcos, motochorros y todo tipo de delincuentes violentos que lastiman a miles de bonaerenses todos los días", planteó.

"Un país que no invierte en la educación abandona su futuro", planteó Santilli, como si no acabara de renunciar a un Gobierno que recortó los fondos para educación año a año y lo llevó este año a su mínimo histórico de la década en relación al total. El ex vicejefe porteño planteó una "Ley de Emergencia Educativa para mejorar la infraestructura, el equipamiento y la conectividad en cada escuela del país", mientras el Gobierno porteño recortó este año 500 millones de pesos en la inversión en infraestructura escolar. El precandidato del PRO también planteó mejorar la conectividad, cuando el Gobierno porteño se negó incluso a cumplir fallos judiciales que le ordenaban en 2020 darle conectividad a los y las estudiantes que no la tenían.



Santilli también prometió "impulsar una Ley de Empleo Joven para incentivar que las empresas contraten jóvenes entre 18 y 35 años". Se trata de una promesa recurrente en el PRO: Macri la hizo en 2015 y en 2016 dijo que impulsaba el plan de Primer Empleo, que nunca avanzó en los cuatro años de gobierno de Cambiemos. Macri lo volvió a prometer en 2019. En 2021, pasó a ser una promesa de Santilli.