El plantel de Central realizó ayer su primer día de entrenamiento en Arroyo Seco pensando en el clásico, dado que el equipo regresó el miércoles por la tarde de Brasil, donde jugó el martes con Bragantino por Copa Sudamericana. El entrenador, Cristian "Kily" González (foto), pretende jugar en el Coloso del Parque con los mismos once que disputaron la serie con los brasileños. A ese equipo le falta solo un titular, a consideración del técnico: Lucas Gamba. El delantero fue reemplazado en los últimos partidos por Milton Caraglio debido a que no superó una lesión muscular. Jugó algunos minutos en San Pablo pero no se lo vio en plenitud física, intervino en pocas jugadas y no estuvo suelto, lo que sugiere que aún no recuperó la confianza. Por lo cual lo más probable es que Gamba siga en el banco de suplentes. El equipo titular hoy hará un ensayo de fútbol para despejar dudas físicas respecto a los que vienen de jugar con Bragantino.