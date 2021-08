Los restos de cinco soldados caídos en la guerra de Malvinas fueron exhumados esta semana de una tumba colectiva en el cementerio de Darwin, en el marco de los trabajos de identificación que realiza un equipo del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).

Serán trasladados al continente la próxima semana en un vuelo privado para ser analizados en el laboratorio que el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) posee en Córdoba.



Así lo informó el CICR en una conferencia de prensa virtual este jueves, durante la cual brindó precisiones de la segunda etapa del Proyecto Humanitario que comenzó el lunes pasado en Darwin, con el objetivo de lograr la identificación de los restos enterrados en la tumba común denominada C 1 10.

Las nuevas exhumaciones se realizaron cuatro años después del primer proyecto, que permitió identificar a 115 soldados argentinos, gracias a las muestras de sangre aportadas por sus familiares, tras desenterrar 122 cuerpos de 121 sepulturas.



Desde las islas, participaron de la rueda de prensa el jefe del proyecto, Laurent Corbaz y y el titular de la Unidad Forense del CICR, el argentino Luis Fondebrider, a quienes se sumaron el jefe de la Delegación Regional del CICR, Alexandre Formisano y el representante para la Argentina, Gabriel Valladares.



Según informaron Corbaz y Fondebrider en la tumba colectiva "se encontraron restos de, al menos, cinco personas", y no cuatro como se creía originalmente. Los restos llegarán al país el próximo jueves 26.

Placa en el cementerio de Darwin. Télam

"Después de que un sacerdote bendijera la operación, comenzamos el martes los trabajos de exhumación de la tumba. Y el miércoles, cuando abrimos la bolsa de cuerpos, nos encontramos con restos de, al menos, cinco personas. Son fragmentos de cuerpos, no cuerpos completos, esqueletizados", precisó Fondebrider, extitular del EAAF. No obstante, aclaró que "estos cinco cuerpos, no significan cinco identificaciones, ya que el proceso de identificación recién está comenzando".



A diferencia del trabajo realizado en 2017, cuando fueron exhumadas las tumbas no identificadas, con la denominación "Soldado argentino solo conocido por Dios", en este caso la labor se centra solo en una tumba colectiva, la denominada C 1 10, ubicada cerca de la cruz mayor que preside el cementerio.



La tumba colectiva no había sido incorporada en la primera etapa del rescate ya que no se trataba de una sepultura anónima. Una placa colocada en 2004, cuando el cementerio fue remodelado, consignaba que en esa fosa se encontraban los restos del alférez de Gendarmería Julio Sánchez, y de los soldados de Fuerza Aérea Héctor Aguirre, Luis Sevilla y Mario Luna.

Pero, cuando hace cuatro años se exhumaron las tumbas anónimas, se comprobó que esos tres soldados se encontraban enterrados en otras tres sepulturas individuales que habían permanecido anónimas hasta aquel entonces, por lo cual era necesario esclarecer la identidad de los restos sepultados en la tumba C 1 10.



El informe realizado por el coronel británico Geoffrey Cardoso, encargado de recoger los cuerpos en 1982 y darles sepultura, daba cuenta de que en esa tumba colectiva se sepultaron los restos encontrados tras la explosión de un helicóptero del grupo Albatros de Gendarmería, ocurrida el 30 de mayo de 1982 en Monte Kent.



"El helicóptero explota y mueren 6 personas. Cuando Cardoso recupera los cuerpos, 3 meses después del incidente, recupera fragmentos del cuerpo de Sánchez y 3 soldados más que no pudo identificar", explicó Fondebrider, pero "cuando el miércoles abrimos la bolsa de cuerpos nos encontramos con restos de al menos 5 personas". Añadió que "se encuentran esqueletizados, por la explosión del helicóptero y porque estuvieron expuestos más de tres meses a la intemperie".

En Córdoba se realizarán los procesamientos y cruzamientos de información entre los perfiles genéticos de las muestras y las aportadas por familiares en 2017, en un trabajo que podría extenderse durante dos o tres semanas.



El equipo viajará el viernes a otra zona de las islas, conocida como Caleta Trullo, para investigar la posible existencia de otros restos, a partir de una denuncia de un excombatiente británico.

Fondebrider agregó que se trata de un "área de 15 metros de largo por 3 de ancho donde se ve una pequeña depresión" y anunció que el viernes comenzarán una "excavación arqueológica" para poder determinar si hay restos humanos.