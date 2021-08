Con la Legislatura cercada por los maestros en huelga, y llamativamente sin la presencia de su presidente y vicegobernador de la provincia, Antonio Marocco, el tema central de la sesión fue el conflicto docente, aunque también aprobaron la designación del contador Angel Javier Cancinos, como miembro de la Auditoría General de la Provincia.

El flamante auditor tiene una dilatada trayectoria realizando la tarea de control interno en organismo estatales, pero es conocido para los salteños por tratarse del padre de Santiago, el adolescente cuyos restos fueron encontrados este años tras estar desaprecidos durante cuatro años. El juramento se lo tomarán en la próxima sesión.

Ya en el tratamiento de proyectos, aprobó un pedido para declarar la Emergencia Agropecuaria en los departamentos de Orán, San Martín y Rivadavia por la caída de heladas en la época invernal que dejó muchas pérdidas en los pequeños productores de la zona y que se sumó a la sequía que vienen atravesando desde hace más de un año.

El senador por San Carlos, Roberto Vásquez, integrante de la comisión de Agricultura explicó que la emergencia será por 180 días para que el gobierno provincial ejecute ayudas específicas y que se autorice al ministerio de Economía realizar las erogaciones correspondientes en cada caso. Ahora el texto deberá ser refrendado por los diputados.

El representante por Orán, Juan Cruz Curá, recordó que en julio amanecieron varias jornadas seguidas con temperaturas bajo cero, lo que produjo una pérdida de la producción que estimó por arriba del 30%. “Tenemos una zona subtropical, que con estas heladas sufrió mucho y se necesitan herramientas económicas para ayudar al sector con ayudas económicas y créditos blandos”, expresó.

Endometriosis

También se dio media sanción al proyecto de Carlos Rosso para avanzar en campañas de difusión y concientización y la detección temprana de la endometriosis. El presidente de la comisión de Salud, Manuel Pailler, resaltó que la Ley busca por sobre todas las cosas, incluir en el sistema de Salud provincial y el IPS, “la cobertura integral de todas las prácticas preventivas, diagnósticas y terapéuticas que demande su tratamiento”.

El senador por el departamento San Martín, médico de profesión explicó que la endometriosis es una enfermedad del tejido endometrial que se desarrolla y se reproduce fuera del útero produciendo dolor de la pelvis y puede generar infertilidad como otros problemas de salud. Se calcula que el 15% de las mujeres pueden transitarlo.

Mérito deportivo

Se devolvió a la Cámara de Diputados con modificaciones, un proyecto que surge del pedido que vienen realizando muchos ex boxeadores reconocidos a nivel nacional e internacional de la provincia, para modificar la Ley que reconoce el mérito a su trayectoria.

Esa norma (7.927), estipula que la provincia entregará una jubilación mínima mensual a quienes habiendo sido deportistas destacados de la provincia se encuentren en situación de precariedad económica. Los beneficiarios pueden percibirse recién a partir de los 60 años, por lo que a través de la modificación buscan bajar la edad a los 40 para los que se destacaron en “combate físico”, y 55 para quienes lo hicieron en otras disciplinas.

El senador Sergio Saldaño explicó que tras recibir el proyecto con media sanción de diputados, consultaron a la Secretaría de Deportes, dependiente del Ministerio de Turismo de la provincia, que les expresó su acuerdo. Aunque sugirieron que se incorpore como requisito, que el beneficiario no tenga condena penal firme, y que el deportista tendrá que continuar capacitándose y formándose.

Pero también que se le retirará dicho reconocimiento si es que el deportista figura en el listado de deudores alimentarios o morosos de la provincia. Por esos motivos, y con esas modificaciones, el proyecto volvió a diputados para su revisión.

Con los docentes apoyo y cuestionamientos

La sesión se atrasó el inicio del debate legislativo porque un grupo de senadores que se encontraba en el recinto desde temprano en reunión de comisiones, recibió a los referentes autoconvocados que se encontraban afuera, para escuchar sus reclamos bajo la promesa de elevarlos al Ejecutivo y buscar alguna solución.

Sin embargo, el reclamo no se quedó ahí, los huelguistas aprovecharon la posibilidad que otorga Youtube, el sistema por el que se transmite la sesión en vivo, para seguir manifestando su descontento con el gobierno provincial a través de una infinidad de mensajes. Entre otras cosas, criticaban al Ejecutivo y solicitaban “que se trate el tema docente”, “que se resuelva” y que “atiendan a los docentes” desde el gobierno provincial.

Ya comenzada la sesión, la senadora por La Caldera Silvina Abilés se refirió al conflicto pero defendió la posición del gobernador y sus ministros al repetir sus mismos argumentos, que vienen “cumpliendo a rajatabla los aumentos acordados en las paritarias de principio de año”, y que para un nuevo aumento deberán esperar lo que se negocie en las paritarias nacionales.

“Fijese usted que el gobierno está pagando ya el 31% que supera la inflación, que dicen es del 29%, y falta que se pague un 5% más”, le dijo al vicepresidente del Senado, Mashud Lapad. Y aunque reconoció que no está en contra de “la lucha de los trabajadores”, les objetó lo que supuestamente “la ciudadanía les critica, que es el modo”. “Mi derecho termina donde empieza el derechos de los demás”, manifestó. Y luego sostuvo que no se puede poner en riesgo la situación económica de la provincia, y mandó a los autoconvocados a armar otro gremio “si no están de acuerdo con el que están afiliados”.

“No puede haber anarquía para recibir a personas que no están representadas gremialmente”, sostuvo, y luego los comparó con otros sectores como el de la seguridad o el de la salud, “que no pararon en ningún momento a pesar de tener necesidades”. “Les pido que reflexionen”, culminó la senadora.

Carlos Rosso, de Güemes, uno de los que se reunió con los manifestantes, recordó que son los formadores de la sociedad los que están pidiendo mejoras “no solo salariales, sino también institucionales y gremiales”. “Sabemos que hay una deuda, y que todos tenemos que hacer un aporte para que los chicos vuelvan al aula”, sostuvo, y consideró que se necesita avanzar en una reforma educativa más amplia.

El senador Dani Nolasco, de La Poma, se solidarizó con los docentes en huelga y se auto reconoció y pidió que cuanto antes se resuelva la problemática por el bien de la comunidad toda.

Walter Cruz también dijo que el reclamo es legítimo pero criticó los modos que utilizan, según el legislador de Iruya, en su pueblo hubo “gente autoconvocada exigiendo que sus hijos puedan tener clases” y pidió “cordura en los reclamos”. Pero luego aclaró que desde su banca pedirá y hará votos al Ejecutivo para que escuche los “legítimos reclamos”.

Sergio Ramos, como sus antecesores, pidió paciencia hasta que se arribe a un acuerdo de paritaria nacional, “estamos a días de resolver el problema”, afirmó.

Otro oficialista, Carlos Sanz Vega, de Cerrillos, subrayó “los esfuerzos que hace este gobernador”, dijo que confía “en su equipo” y en que llegarán a un buen puerto. A su vez, le pidió a los maestros en lucha que respeten “los tiempos que se vienen planteando y las paritarias nacionales para poder llegar a un posible acuerdo”.

Los dichos de los legisladores generaron tanto revuelo a las afueras del recinto, que antes de finalizar la sesión volvieron a pedir la palabra para poner paños fríos y aclarar que apoyan el reclamo, “aunque no las formas”. “Este Senado no pretende esconder ningún problema, sino buscar soluciones”, acotó Sergio Ramos.