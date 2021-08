El fiscal Leandro Flores formalizó este jueves la imputación contra Nicolás Mulki (18), el joven que acompañaba al conductor del vehículo, Ignacio Demitrópulos (18), que volcó provocando la muerte de dos adolescentes y las lesiones graves de una niña de 13 años en la Circunvalación Oeste, a la altura de La Ciénaga, el sábado pasado en la madrugada.

Ignacio Demitrópulos es hijo del coordinador administrativo de la Gobernación, Nicolás Demitrópulos, lo que generó suspicacias sobre la investigación judicial. Por eso ayer, el ministro de Gobierno, Ricardo Villada, dijo en declaraciones públicas que el gobierno hará todo lo que esté a su alcance para que se haga justicia. Villada informó que la madre de una de las víctimas trabaja en su Ministerio.

Mulki fue imputado como coautor de homicidio culposo en siniestro vial agravado por el número de víctimas, dos, en concurso ideal con lesiones culposas graves en siniestro vial.

El Ministerio Público Fiscal de Salta informó que los elementos de convicción recolectados hasta el momento permiten considerar que tanto el primer imputado, Ignacio Demitrópulos, como Mulki tuvieron injerencia en la maniobra que derivó en la pérdida del control del vehículo y el posterior recorrido fuera de la cinta asfáltica, que como consecuencia fallecieron Paula Cadillo y Luján Aguirre de 16 años, quienes sufrieron politraumatismos graves. Además una niña que sobrevivió al siniestro vial, de 13 años, sufrió lesiones graves.

La Fiscalía valoró que se generó un riesgo con la maniobra practicada, y un consecuente resultado.

El fiscal Flores informó además que se encuentran pendientes de incorporación distintos informes relacionados a peritajes practicados por personal del Cuerpo de Investigaciones Fiscales, y averiguaciones del personal del Cuerpo Especializado de Investigaciones, que permitirán establecer la mecánica del siniestro y la producción de otras medidas, que posibilitarán confirmar o no las hipótesis que sustentan las imputaciones iniciales; o eventualmente, precisarla, distinguiendo la responsabilidad de uno u otro de los imputados.

El ministro Villada señaló que: “Lo primero es expresar toda nuestra solidaridad a las familias que perdieron a dos jóvenes, muy chicas, nuestra verdadera indignación con lo que pasa con los accidentes de tránsito, tenemos que cambiar esa realidad, no más muertes en ese sentido”, sostuvo.

“Como gobierno vamos a hacer absolutamente todo lo que esté a nuestro alcance para que se haga justicia. Si hubo un hecho, si hubo un problema, todos han sido víctimas de la imprudencia, de la velocidad y esto no debe ocurrir”, manifestó Villada. Además añadió: “También hay muchas cosas que se están diciendo que no son así. Somos un gobierno que busca la concordia, no queremos pelear y utilizar los micrófonos, no es ese el camino. Tengan la seguridad que se va a generar todo el marco necesario para que la Justicia haga lo que tiene que hacer”.