#VideosConCrema Antes de arrancar esta noche su gira nacional con una doble función agotada en el Estadio Obras, Acru sacó clip de D1sparo, primer adelanto de su EP Yantaz. Y Cazzu metió video místico, onda de novia revivida y capilla subterránea para Sobre mi tumba, de la banda sonora de El reino, la serie hit de Netflix. También salieron el del productor Juan Pedro Dolce con María Pien (Amigo, versión de fantasía animada de la ciudad de La Plata, a cargo de Santiago Lozano y Martín Gil) y el del trío cordobés Koloco con el MC Maleficio (Magic, con pleitesías rendidas a Magic Johnson, Michael Jordan y el ícono mediterráneo Facu Campazzo).

#JoystickDivision ¿Andás manija de finales? En Legends of Runeterra se define a nivel global el Torneo de Temporada Ascenso de los Inframundos, con 20 mil dólares en premios y el argentino Mauro Morán (Vivo) entre los 32 clasificados (21/8 desde las 14); mientras que la Red Bull Solo Q busca el mejor jugador individual amateur de League of Legends (21 y 22/8 de 16 a 18). ¿Preferís jugar? Tales of ARISE soltó demo gratuita para PlayStation y Xbox; GetsuFumaDen: Undying Moon lanzó la etapa Subspace Citadel, con estreno del jefe Daidarabotchi y nuevos enemigos; y del 23 al 25/8 habrá beta cerrada de Riders Republic para PC y consolas.



#DeCatálogo ¿Alguien dijo "invitados de trayectoria"? El trío pesado Fósil sumó al Tano Marciello y a Beto Ceriotti, de Almafuerte, para su disco Estado crítico; y Juan Subirá invitó a Ariel Prat, a compañeros de la Bersuit y a Dady Brieva para Coro de fantasmas, su segundo álbum solista. También hay grabaciones nuevas del pergaminense Nico Loreto (Tendencia, EP electrónico cantado con fonemas improvisados), de Desierto y Agua (Alquimia, segundo disco del dúo consagrado al baile, el downtempo andino y la conciencia ambiental) y del platense Juan Irio (Un paseo en búfalo, tercero solista del músico de Thes Siniestros y El Estrellero).

#Pantallazos Si te va el mashup de NBA y dibujos animados, ya está en HBO Max la peli Space Jam: una nueva era, reencarnación para la generación LeBron del clásico noventero de Michael Jordan y la cofradía de Bugs Bunny. Y si preferís el animé, Prime Video subió Weathering With You, con estudiantes secundarios que manipulan el clima. Además, del 24 al 31/8 la Semana del Cine Documental Argentino incluirá funciones de Díganme Tomi, de Agustina Claramonte, sobre la niñez trans; y de Recatate con los pibes, de Marcos Coria y Mariano Corbacho, sobre la militancia estudiantil.

#CualquieraPuedeGooglear Clic sobre tablas: la construcción de una familia en deconstrucción es el plan de El cuco, el espectáculo del Circo Alboroto que tendrá función el 21/8 a las 13 en Que Tren Club Cultural. Clic interdisciplinario: la cantautora y artista visual Hana, además gestora cultural y curadora del Sello Otras Formas, inauguró muestra en su galería PM PAUSA MUSICAL, y de paso estrenó la canción Destaparte. Clic dibujado: el ilustrador correntino Will La Beta presentará su libro Selenofilia el 20/8 a las 20 en 1040 Polo Cultural, con set acústico de Los Tabaleros, lecturas de Vic Sammartino y entrada libre.

#HacelaSimple Mirá bien por todos lados que salen canciones nuevas en cada provincia, como las del cordobés Nano Mundano (Soltar), la pampeana Romina Pechin (Pirámides), el grupo platense La Sánchez Viamonte (Camping), el músico y letrista del oeste conurbano Ernan en VHS (Primavera en agosto), el dúo patagónico Amigo Sónico (Solo), los reggaeros cordobeses Son de Ahí (Como antes) y hasta el venezolano aporteñado Fabro (El freno).