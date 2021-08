Independiente, único invicto con 14 puntos de la Liga Profesional, igualó 0-0 en el Libertadores de América con Defensa y Justicia, dirigido por Sebastián Beccacece, quien tuvo un paso fugaz por el club de Avellaneda.

El equipo de Julio César Falcioni, que sobre el final se quedó con diez por expulsión de Domingo Blanco, buscó el triunfo, pero debió conformarse con un punto que lo mantiene arriba, a la espera de que Lanús no le arrebate la punta si este sábado le gana a Vélez.

De arranque no pasó demasiado. La cosa cambió a partir del cuarto de hora de juego, cuando un peligrosísimo tiro libre de Alan Soñora cerca del vértice derecho del área visitante fue despejado con esfuerzo por el arquero Unsain, cuando la pelota se le colaba en un ángulo.

Pero Defensa intentó contrarrestar cierto predominio de su anfitrión jugando el balón a ras del suelo y a partir de toques precisos. Así tuvo su primera chance con un avance que inició el defensor Hugo Silva en posición de ataque, y tras una deliciosa combinación a puro toque entre Rotondi, Bou y y Pizzini, la pelota le quedó otra vez a Silva, quien disparó frente al uruguayo Sosa, pero su remate surcó la línea del arco sin que nadie pudiera empujarla al gol.

El partido era abierto y entretenido. Independiente, a sabiendas de que con un triunfo se afianzaría mucho más en la cima, pugnaba por quebrar el cero con las filosas aproximaciones del tucumano Palacios mayormente por derecha.

El Halcón, por su parte, intentaba a grageas ese fútbol de alto vuelo que supo desplegar en la temporada 2018/19, cuando -también conducido por Beccacece- salió segundo detrás del campeón Racing.

La primera parte -que tuvo como mejor exponente al chico Sergio Barreto, un defensor al que Falcioni le brinda toda la confianza- se cerró con un centro de Palacios que cabeceó el capitán Romero apenas arriba del travesaño.

Tras el descanso, el Rojo salió a buscar el triunfo. De entrada, el huidizo Palacios envió un centro que encontró a Roa y el remate del colombiano fue bien resuelto por Unsain. Enseguida, Soñora comandó un nuevo ataque y cedió para el inquieto Roa, a quien otra vez el seguro arquero visitante le ahogó el grito.

Defensa intentaba con Bou, pero sus arrestos eran lentos y terminaba absorbido por el local, que llegó una vez más por un centro de Bustos y un cabezazo de Romero que no entró por poco. El goleador tuvo otra chance clara, pero no estuvo fino para definir. Sobre el final, un gigante Sosa evitó el triunfo visitante en los pies de Pizzini.

Independiente quiso, pero no pudo con un rival al que el punto no le sentó mal. El Rojo por ahora lidera y en la próxima fecha visitará a Atlético Tucumán, mientras que Defensa y Justicia -que aún busca su mejor versión- recibirá a Newell's Old Boys.