La exposición pública de su fiesta de cumpleaños terminó por jugarle una mala pasada a la líder de la Coalición Cívica y fundadora de Cambiemos, Elisa Carrió. El abogado Alejandro Sánchez Kalbermatten la denunció ante la justicia federal porteña por incumplir las medidas de restricción dispuestas en el marco de la pandemia de la covid-19, cuando el 26 de diciembre de 2020 celebró sus 64 años en su casa de Exaltación de la Cruz con 70 invitados (todos dirigentes y ex funcionarios de la alianza macrista) y hasta un grupo de mariachis. La denuncia de Kalbermatten también involucra al ex presidente Mauricio Macri, por no cumplir con el aislamiento preventivo obligatorio que debía guardar tras el regreso de su extenso viaje por Europa.

El cumple de Carrió se reflejó entonces en distintos medios periodísticos, incluido PáginaI12. Elementos que Kalbermatten recoge en su denuncia por “la conducta desplegada por la ex diputada Nacional Elisa María Avelina Carrió”, que “en pleno aislamiento social obligatorio, el día 26 de diciembre de 2020, celebró su cumpleaños con una fiesta en su casa de Capilla del Señor en la que hubo unos 70 invitados, folklore, mariachis y ningún tipo de distanciamiento social ni protocolo”.

El abogado recuerda las restricciones que establecía el DNU presidencial 1033/2020 que estableció la prórroga del Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio (Dispo) desde el 21 de diciembre de 2020 hasta el 31 de enero de 2021. En su artículo 8 el DNU establece las actividades sociales que estaban prohibidas durante su vigencia:

--“Los eventos culturales, sociales, recreativos, religiosos o familiares y actividades en general de más de 20 personas en espacios cerrados. La misma limitación regirá en espacios al aire libre si se trata de espacios privados de acceso público y de los domicilios de las personas, salvo el grupo conviviente”.

--“Realización de eventos culturales, sociales, recreativos o religiosos en espacios públicos al aire libre con concurrencia mayor a CIEN (100) personas”.

Las mismas restricciones regían en la provincia de Buenos Aires hasta para los municipios con menores problemas sanitarios y encuadrados en el Dispo del decreto presidencial: el 4 y el 5 de acuerdo a su propios sistema de clasificación de fases provincial. Exaltación de la Cruz figuraba entonces en la Fase 4 (de la escala de 1 al 5).

“Claramente, como surge de la información periodística recabada, la normativa sanitaria fue burdamente violada por la anfitriona y por sus asistentes, quienes dicho sea de paso, se encontraban legal y moralmente más obligados que cualquier ciudadano a dar el ejemplo, pues muchos de ellos ocupan puestos de relevancia en la función pública”, dice el escrito de Kalbermatten.

En un comunicado, la Coalición Cívica desmiente los “comentarios equivocados o malintencionados que se difundieron” sobre el cumple de Carrió. Sostiene que “este encuentro fue realizado al aire libre, en respeto de todos los protocolos sanitarios y medidas preventivas, lo que fue publicado en su oportunidad por los distintos medios de comunicación. En ningún momento se ocultó a la población, además de haber sido informado a las autoridades locales. También se requirió test negativo previo a todos los invitados antes del ingreso para prevenir eventuales contagios, dado que la propia Carrió es una adulta mayor con comorbilidades”.



Agrega que el DNU 1033 establecía “ciertas restricciones para las reuniones sociales en el marco de lo que se denominó Dispo, para 35 de los 40 distritos de la provincia de Buenos Aires, entre los que no se encontraba Exaltación de la Cruz, el lugar que se realizó la reunión”. “De todos modos, como se relató en varios medios, el evento fue realizado al aire libre y con distanciamiento por iniciativa de la dueña de casa”, afirma.

La denuncia de Kalbermatten también incluye a Macri por no respetar la normativa sanitaria de aislamiento que Macri “incumplió” tras su arribo a la Argentina el 9 de agosto de 2021 luego de permanecer 43 días en Europa. El abogado cita una nota publicada en el sitio web de PáginaI12: “Una inspección del Ministerio de Salud bonaerense visitó el domicilio que Macri había declarado en San Isidro para constatar que estuviera cumpliendo el aislamiento de siete días y no lo encontró. Entonces, citó a testigos y labró un acta que dice: 'Se deja constancia de que el ingeniero Mauricio Macri no se encuentra en su domicilio particular'. Lo habían llamado previamente por teléfono y no habían recibido respuesta”. Pero también describe que “por otro lado, el día lunes 16 de agosto de 2021 Mauricio Macri, que ya había violado impunemente la cuarentena, acudió personalmente al programa televisivo ‘Desde el llano’, conducido por Joaquín Morales Solá, en otra conducta presumiblemente violatoria de la normativa sanitaria”.