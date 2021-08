Tras haber sido denunciada ante la Justicia por incumplir la cuarentena al festejar su cumpleaños con 70 invitados, Elisa Carrió se defendió: "Por primera vez en mi vida sentí 'me quiero ir de este país'. Me dio mucha tristeza por nuestra Nación y por mí misma", expresó, y contó que lloró al enterarse de la noticia.



La exposición pública de su fiesta terminó por jugarle una mala pasada a la líder de la Coalición Cívica y fundadora de Cambiemos. El abogado Alejandro Sánchez Kalbermatten la denunció ante la justicia federal porteña por incumplir las medidas de restricción dispuestas en el marco de la pandemia de la covid-19, cuando el 26 de diciembre de 2020 celebró sus 64 años en su casa de Exaltación de la Cruz con 70 invitados (todos dirigentes y exfuncionarios de la alianza macrista) y hasta un grupo de mariachis. La denuncia de Kalbermatten también involucra al expresidente Mauricio Macri, por no cumplir con el aislamiento preventivo obligatorio que debía guardar tras el regreso de su extenso viaje por Europa.



"Si alguien cumplió estrictamente la cuarentena dictada por el Gobierno fui yo", dijo Carrió. "No quiero vivir en la mentira que se vive en este país, me han dañado mucho pero ayer lloré y yo no lloro porque había cumplido con todo", expresó a Radio Mitre.

“Claramente, como surge de la información periodística recabada, la normativa sanitaria fue burdamente violada por la anfitriona y por sus asistentes, quienes dicho sea de paso, se encontraban legal y moralmente más obligados que cualquier ciudadano a dar el ejemplo, pues muchos de ellos ocupan puestos de relevancia en la función pública”, dice el escrito de Kalbermatten.

En un comunicado, la Coalición Cívica desmintió los “comentarios equivocados o malintencionados que se difundieron” sobre el cumple de Carrió. Sostiene que “este encuentro fue realizado al aire libre, en respeto de todos los protocolos sanitarios y medidas preventivas, lo que fue publicado en su oportunidad por los distintos medios de comunicación. En ningún momento se ocultó a la población, además de haber sido informado a las autoridades locales. También se requirió test negativo previo a todos los invitados antes del ingreso para prevenir eventuales contagios, dado que la propia Carrió es una adulta mayor con comorbilidades”. Son los mismos argumentos utilizados por Carrió este sábado para justificar la masiva celebración.