Hay algo muy particular y poderoso en la manera de consumir narrativa que proponen los videojuegos: la audiencia no se dedica a observar de afuera sino que encarna la piel de un personaje, tiene la oportunidad de identificarse, de observar un mundo nuevo a través de esos ojos. Unx gamer joven, en plena etapa de cuestionamiento de su identidad, puede pensarse a sí mismx de maneras diferentes, imaginar futuros posibles a través de la virtualidad. Las historias en las que se adentra moldean su manera de relacionarse y hacen posible un sentido de la empatía hacia realidades que, de otra forma, podrían ser lejanas. Aún así, la agenda LGBTQ nunca fue una prioridad para los desarrolladores de videojuegos.

Como en cualquier industria que en sus inicios estuvo integrada casi totalmente por hombres heterosexuales, la inclusión todavía es una batalla. La gran mayoría de las historias nos obligan a jugar bajo una identidad masculina, blanca, cis y hetero. Pero los personajes queer siempre existieron -aún desde las sombras- si se buscaban ávidamente. Mientras que ciertos desarrolladores de videojuegos indie comenzaron a dar lugar a una mayor diversidad en sus narrativas durante los años 80 y 90, las grandes empresas no se embarcaron en esa búsqueda. Incluso hoy en día, los personajes queer no abundan más que en cierto nicho de creaciones independientes. Pero cuando las historias disidentes llegan al mainstream, levantan lágrimas de emoción y de rabia.

Como una especie de oasis, durante los últimos años han aparecido, cada tanto, propuestas valientes que logran construir personajes diversos dentro de historias complejas. Entre los títulos que se consolidaron en el mainstream podemos mencionar éxitos como Life Is Strange o The Last Of Us II. Este último es un claro ejemplo del rechazo que aún persiste en la comunidad: los detractores -un público masculino indignado- se dedicaron a escribir toneladas de reseñas negativas donde se acusaba a la empresa de haber “politizado” y arruinado esa historia con un romance entre dos mujeres (como si un relato sobre un mundo destruido y una sociedad en colapso pudiera, de alguna forma, evadir su carácter político).

LGBTQ Video Game Archive es un archivo digital que se encarga de investigar y recopilar todo el contenido LGBTQ disponible en el mundo de los videojuegos, desde los años 80 hasta la actualidad. Fundado en 2015 por Adrienne Shaw, ella y su equipo ya han descubierto más de mil juegos que poseen factores queer de una u otra forma, ya sean historias, personajes o referencias. En su página web, el contenido se distribuye por categorías: cada identidad u orientación sexual tiene su propio apartado. También hay secciones que permiten buscar juegos por década, y otras que estan orientadas a tipos de contenido especifico: relaciones amorosas, sexo, narrativas queer, homofobia/transfobia, artefactos, acciones concretas o menciones. Estos son algunos de los títulos que conserva el archivo.

Lesbian Spider-Queens of Mars (2014)

Anna Anthropy se inspiró en los títulos de arcade clásicos para desarrollar este juego colorido y retro sobre lesbianas y bondage. La principal mecánica se basa en disparar un “láser bondage” para enredar mujeres y capturarlas. La historia se centra en una reina que reprime una rebelión de esclavas en Marte, pero también hace alusión a una dinámica de consensual non consent en la que lxs participantes, con consentimiento previo, participan de un escenario sexual de persecución y captura.

Life is Strange (2015 - 2019)

La serie de aventuras gráficas Life Is Strange está basada en las vidas de distintos personajes con habilidades sobrenaturales. En su primera entrega, la mecánica de juego consistía en rebobinar el tiempo para alterar determinados acontecimientos. Creada por Dontnod Entertainment y distribuida por Square Enix, Life Is Strange cosechó halagos de la crítica internacional por su jugabilidad innovadora y su trama oscura y compleja. Los episodios tocan tematicas como la depresion, el suicidio, el acoso, y cuentan con una buena dosis de personajes LGBT. La segunda entrega, Before the Storm, sigue de cerca el romance entre dos chicas, Chloe y Rachel.



Animal Crossing (2001 - 2020)

Conocido por ser uno de los títulos más míticos de Nintendo, Animal Crossing es una simulación social protagonizada por un personaje humano que convive con animales antropomórficos. Con su última entrega para Nintendo Switch, el juego cosechó una fanbase casi íntegramente LGBT. La expresión de género que la customización del avatar permite, una amplia gama de tonos de piel disponibles, los vínculos que podemos entablar con estas criaturas sensibles, entre otros factores, se ganaron el amor de la comunidad. La sociedad de Animal Crossing parece, en algunos aspectos, un mundo idílico donde los dogmas del género binario y la heteronorma no rigen las relaciones sociales.

Animal crossing (2001-2020)

Tranxiety (2015)

Tranxiety explora las ansiedades de una transición de género temprana. Primeras experiencias tomando hormonas, disforia corporal al mirarse al espejo, comentarios ofensivos y pesadillas que la persiguen cuando se va a dormir, todo eso es parte de la vida de Jess, la protagonista. Este juego fue parte de una recaudación de fondos en honor a Leelah Alcorn, una adolescente trans de 17 años que se suicidó en Diciembre del 2014 después de que sus padres la obligaran a realizar una terapia de conversión. En su perfil de tumblr, Leelah había expresado su amor por el desarrollo de videojuegos.

Moonrise (2019)

Una novela interactiva hecha por mujeres queer para mujeres queer y personas no binaries. Moonrise es una celebración de la feminidad disidente, una invitación a adentrarnos en la oscuridad y hacer que nos pertenezca. El personaje jugable, que acaba de descubrir su identidad de mujer loba (o de persona lobx), puede optar por usar la compasión para conectarse y encontrar el amor, o adentrarse en su carácter monstruoso: dar uso a sus nuevos dientes y garras filosas, desgarrar sus problemas. El juego nos permite elegir pronombres de “ella” o “elle”, y cuenta con la opcion de definir si la persona que juega es cis o trans. Además, podemos decidir adentrarnos en el mundo del poliamor, la monogamia, o los vínculos de amor platónico.

Earthbound (1989 - 1995)

En 1995, Nintendo lanzó el primer juego de la serie Earthbound para la consola Super Nintendo. Tony, uno de los personajes, tiene un vínculo profundo y pasional con su compañero de clase Jeff, pero sus sentimientos no son recíprocos. Al final del juego, Tony le envía una carta amorosa a su amigo. Además de confesarle lo mucho que lo extraña, le pide encarecidamente: “¡no le muestres esto a nadie!”. El creador de esta serie de juegos, Shigesato Itoi, confirmó años más tarde que diseñó a Tony como un niño gay: “En una sociedad normal, realista, hay niños gays. Así que me pareció buena idea agregar uno en el juego, también.”

The Last Of Us (2013 - 2020)

Desarrollado por Naughty Dog y distribuido por Sony, The Last Of Us llegó a la Playstation por primera vez en el 2013. La trama giraba en torno a Joel y Ellie, un hombre adulto y una niña de catorce años que debían luchar por sobrevivir en un mundo devastado a causa del virus letal que transformaba a los humanos en zombies. En una escena del DLC, continuación de este primer juego, Ellie besa a su mejor amiga, otra niña de su edad. En Junio del año pasado llegó la esperadísima secuela: The Last Of Us II. Ahí nos encontramos con una Ellie adulta, una lesbiana visible con la sed de venganza como motor principal de todas sus acciones. Ella y su novia -con quien llega a criar a un bebé- matan zombies a escopetazos en una historia que se torna cada vez más oscura y trágica.

Dragon Age (2009 - 2014)

Una franquicia de fantasía y rol ambientada en el reino ficticio de Ferelden. Es conocida por la cantidad de opciones de romances LGBT que podemos elegir, y la inclusión de varios personajes trans. Dorian, por ejemplo, es un mago poderoso que sólo puede besar, desarrollar una relación amorosa o casarse con otros hombres. El juego nos revela que cuando Dorian era joven, su familia lo obligó a llevar a cabo una especie una terapia de conversión nombrada como “magia sangrienta” en el mundo del juego. Lejos de alejarlo de su identidad, esto sólo avivó sus ansias de luchar contra la discriminación.

Mighty Jill Off (2008)

Otra producción indie desarrollada por Anna Anthropy. Como siempre, la tematica es el BDSM: un juego de plataformas donde la protagonista es una lesbiana sumisa con un fetiche por las botas. Arrojada desde la cima de una torre por su dómina adorada, cruel y femme, la protagonista tiene que escalar hacia la cima con el fin de, finalmente, lamer sus botas. La dificultad del juego, que aumenta a medida que escalamos esa torre interminable, evoca un sentimentalismo sado.



Mighty Jill off

Undertale (2015)

Undertale es un éxito de la escena independiente que llegó a consolas como Play Station 4 o Nintendo Switch, cosechando una enorme fanbase de jugadorxs queer en el camino. Unx niñx (a quien no se le asigna ningún género determinado) desciende al mundo subterráneo de los monstruos. En su misión por regresar a la superficie se encuentra con toda clase de criaturas que podemos optar por atacar o halagar: la pareja de lesbianas compuesta por una reptiliana y una monstrua con forma de pez, un fantasma trans que encuentra su cuerpo deseado después de la muerte, enormes guardias enemigos que se revelan como “amantes que que miran por encima del borde del caldero del infierno.

Undertale