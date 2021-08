Para doña Ana, este es un día común. De saber que la muerte va camino a su casa se hubiese puesto ropa de domingo. Ese batón gris con clavelinas blancas que usó para el velorio de su esposo por ejemplo, y no éste, verde, desteñido, de entrecasa.

Como es un día cualquiera, ella ya está en el patio, tempranito, tipo seis, como gusta decir. En estos últimos años, aunque el invierno ya se le mete en los huesos, no hace fiaca hasta las nueve como la vecina. Ella sale igual, aunque el sol caliente apenitas la tierra, no ablande aún la escarcha. A esta hora el sol tantea apenas el horizonte, es augurio que entra a su mundo como la claridad al cajón de los cubiertos, y los yuyos y la tierra fresca brillan como vajilla de alpaca. Es este augurio, y no el otro, el de su futura visitante, quien guía sus chuecas patas de gallina rumbo a la bomba de agua. Deja el balde de chapa con cereal a un costado, pone otro debajo de la canilla. Ya le cuesta la bomba a mano, le sufren los brazos, se agita, antes no. Igual ya lleva los baldes por el sendero de ladrillo, los deja junto al tejido que separa patio de gallinero. Abre la puertita de chapa, despacio, para que no se den cuenta las gallinas y no se le escapen, ahora que ya no puede agarrarlas. Entra los baldes y cierra la puerta. Hace unos chistidos secos. Entonces ellas salen a las chuequeadas, de los árboles, de sus huecos, de los cajones de madera. Se arremolinan, chocan con el batón hinchado de enaguas que a duras penas le defiende las piernas. Sonríe mientras desparrama en abanico el cereal.

Demás está contar que, como a los mortales, a la muerte también le costó siempre llegar a Paraje Castro. Caserío olvidado de mapas, de señales, solo un cartel oxidado en el kilómetro cuatrocientos. La complican los caminos de tierra, los desvíos, la encrucijada después de esa curva apodada de la muerte. Entonces ella, que todo conoce, propietaria de una curva, siempre llega al paraje como por casualidad. Son las nueve de la mañana. Acá, lejos del mundo y sus cosas importantes, salen los primeros perros a dormir al sol.

Hacen yunta en las veredas las escobas, se acodan las doñas sobre ellas a comentar alguna novedad de Garay. Única ciudad cercana, donde pasan cosas, como un choque que se cobró dos vidas.

Camina la muerte por la calle central, la más larga, ancha. No parece tan cruel por estos días, será porque ya no usa esa túnica negra con esa capucha, esa guadaña. Ahora viste ropa liviana, vaqueros, camisa a cuadros, zapatillas, más convenientes en épocas como éstas, de mucho trabajo. Pasa inadvertida ante las vecinas. No ante los perros. Ellos, acostados en la tierra fresca, paran una oreja, esconden despacito la cola entre las patas, y suspiran de alivio ladeando la cabeza cuando se aleja.

La muerte encuentra la casa, la última de calle San Martín, nombre ilustre, augurio de boulevard tal vez. San Martín sin número, la casa de doña Ana, que por acá es suficiente. Ella se queda parada en la puerta, no en un rezo, tampoco en una ceremonia, contempla la austeridad de esas paredes de barro, el techo de chapas pintado de blanco, cubierto de cañas, para espantar la calor, como gusta decir doña Ana. Golpea la puerta. Raro en ella, acostumbrada no pedir permiso. Nadie contesta. Recuerda que en estos pagos se acostumbra a rodear la casa por un caminito que, en este caso, es de ladrillos. Rumbo que invita a mirar el patio de tierra pelada, hogar de helechos, rosales, azaleas, y acompaña a entrar a una galería que lleva a la puerta de atrás. Lugar donde se golpea las manos, se llama por el nombre, o se entra si se es de confianza. Ella golpea las manos. Doña Ana, un poco sorda, no contesta.

La muerte se sienta a esperar en el patio, en un sillón de mimbre. Entonces pasa que le baja el cansancio y, por primera vez, siente desfallecer los huesos flacos. Cree irónico que le duela la vida. Se pregunta si será de tanto andar, tanto trabajo, desde aquella primera vez, Abel. Piensa en esto de andar haciendo su trabajo en este confín del mundo, insalubre labor que sabe Dios quién haría si no ella.

Un aroma llega de la cocina, acelga, zanahoria, algo de puerro, apio. Sopa, piensa. Entonces no sabe si es la sopa, el cansancio, la brisa, el paisaje de pinos y nogales, de pájaros cantando entre las nubes, que en este dolor tan profundo, tan irónicamente visceral, encuentra esto de sentirse viva. Imagina el sabor de esa sopa, esa sensación cálida en el paladar. Cavila sobre esa extraña ceremonia de comer que observó tantas veces. Descansa, desmintiendo eso que la muerte nunca lo hace, nunca duerme. Pero lo real es que acá, o por el paisaje, o la sopa, o los años, o alguna cuestión menos terrenal, es que la muerte, desmintiendo dichos y rumores, se adormece en el sillón de mimbre.

Doña Ana saca dos platos de la alacena, dos tenedores, dos vasos, una posa fuentes de alambre, y los pone sobre la mesada de cemento. Luego mete el cucharón en la olla enlozada, revuelve y saca, y al punto que sopla apenas prueban los labios. Una pizca de sal entre los dedos lisos, algo de pimienta que va a parar a la olla con un chasquido.

Repasa las margaritas del mantel de hule con un trapo húmedo. Dispone los cubiertos en la mesa, como cuando eran dos, ella y su esposo Alfonso. Luego fueron tres, cuatro, luego dos, ahora solo ella. En eso piensa siempre que pone la mesa, en Diego, médico en la capital, en Lidia y su esposo Carlos tan buen chico por suerte, en su Alfonso. A esta hora él llegaba de la quinta. Después de diez años, le parece escucharlo arrastrando las botas al bordear la casa, su voz rústica llamándola desde la bomba, Anita, Anita, y es por esa costumbre de esperarlo que pone dos platos.

Acomoda el mantel de hule, acaricia las margaritas, piensa en esa tarde que el médico le dijo que no valía la pena llevarlo a la capital. Seguramente la muerte, que ahora duerme afuera, no lo sueña, uno de tantos Alfonso. Doña Ana sí, ve clarita la escena de esa tarde, el viaje al sanatorio de la capital, el regreso, vas a estar bien, qué saben los médicos, qué vas a estar flaco, si te queda una pinturita el saco, te parecés a Rodolfo Valentino. Así esperó a la muerte Alfonso, bien vestido, como corresponde. Pero ella se hizo esperar, inexplicable para la ciencia médica, porque como siempre, no quería venir al paraje. Esa misma muerte que ahora despierta, y en la confusión de éste, su primer despertar, no recuerda ni a qué vino.

Llora doña Ana, ahora que está más vieja está más sensible suele decir. Seca sus lágrimas con un pañuelito blanco, lo guarda en el bolsillo del delantal. Siente calor, le sube por las piernas, por las várices, le pasa cada vez que se pone así. El médico le dice que es nervioso. Qué sabe ése, dice ella, qué sabe, vamos a ver si llega a mi edad.

La muerte se despereza en el sillón, al tiempo que ella revuelve la sopa. Doña Ana deja el cucharón y camina hacia la puerta de mosquitero. La abre para que entre el aire fresco.

La muerte recuerda a qué vino. Se pone de pie, camina por la galería y entra en la cocina. Doña Ana pone la fuente sobre la mesa. La muerte ve dos platos. La ve secarse las lágrimas. La ve servir los platos. Entonces cree sentir el calor del vapor, el aroma del puerro, el sabor. Doña Ana se sienta a la mesa. Mira hacia la puerta mosquitero. La muerte entra y toma asiento, y por primera vez se siente presente, y por primera vez también le tiembla la mano.