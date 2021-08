Marcelo Lewandowski mantuvo una reunión con María Eugenia Bielsa, referente del espacio Encuentro por Santa Fe, al que ambos pertenecen. El precandidato a senador nacional aprovechó el encuentro para delinear juntos algunas acciones que van a realizar en las próximas semanas. "Hablamos de la campaña y de su acompañamiento a la fórmula que encabezo", contó Lewandowski. "Compartir valores y proyectos con quien me dio la posibilidad de pasar a la política es un gran aliciente", remarcó. Por otro, Lewandowski, mantuvo una recorrida por la zona sur de Rosario. “Seguimos caminando y compartiendo momentos en el cuerpo a cuerpo, en el cara a cara, para saber cómo podemos trabajar por los vecinos y vecinas”, afirmó. En su visita a los barrios Tablada y Tiro Suizo y el centro comercial de avenida San Martín charló con vecinos y comerciantes, que significó además cruzarse con personas conocidas desde hace muchos años por ser oriundo de ese sector de la ciudad. “Me pone muy contento encontrarme con mis vecinos y con gente que me conoce desde muy pequeño. Me vinieron muchos recuerdos, muchos momentos”, reconoció. “Trabajamos como lo hacemos desde el primer día que ocupamos una banca: conociendo las necesidades para saber cómo ayudar”, indicó.