El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha concedido una indemnización de 171 millones de euros (201 millones de dólares) a la Fundación FIFA "por las pérdidas sufridas por la Concacaf, la CONMEBOL y la propia FIFA como resultado de varias décadas de tramas de corrupción en el fútbol", y "en compensación por las actividades delictivas de varios ex funcionarios", informó este martes el máximo organismo del fútbol mundial.



"La suma fue sustraída de las cuentas bancarias de los ex funcionarios involucrados durante años en tramas de corrupción futbolística por las que fueron procesados", explicó la FIFA en un comunicado en el que anunció que dicha indemnización se destinará al recién creado Fondo de Condonación del Fútbol Mundial, "establecido bajo los auspicios de la Fundación FIFA para financiar proyectos que influyan de manera positiva en comunidades de todo el mundo".



Dicho Fondo se centrará en programas juveniles y comunitarios y destinará cantidades específicas a proyectos de la Concacaf y la CONMEBOL, para paliar los "tremendos daños" sufridos a causa de las tramas de corrupción. "Además, todos los proyectos serán supervisados de forma rigurosa con auditorías y controles de cumplimiento que garanticen una total transparencia y rendición de cuentas", añadió la FIFA.



"Me complace enormemente que el dinero sustraído ilegítimamente regrese ahora al fútbol para cumplir su auténtico propósito, su finalidad debida desde el principio", declaró el presidente de la FIFA, Gianni Infantino tras conocer la decisión de las autoridades judiciales de Estados Unidos, a las que expresó su "más sincero agradecimiento" por la "rapidez y eficacia" demostrada en este caso.



"Gracias a su intervención en 2015, hemos cambiado radicalmente la FIFA desde la organización tóxica de aquellos días hasta transformarla en un organismo rector mundial sumamente apreciado y digno de toda confianza", refirió Infantino, para quien el organismo que preside ya ha superado "con creces" un período de su historia que definió como "deplorable".



A su juicio, los 171 millones de euros puestos a disposición de la Fundación FIFA "beneficiarán a muchísimas personas en todo el mundo del fútbol, sobre todo a través de programas destinados a los jóvenes y a las comunidades".



El presidente de la FIFA destacó que desde 2016 han mantenido una estrecha cooperación con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, cuya sentencia reconoce "los importantes progresos" que en su opinión ha realizado desde el punto de vista de la buena gobernanza y la transparencia.



"Hoy sabemos que este dinero está en buenas manos en la Fundación FIFA y que se utilizará para las finalidades a las que está destinado. En nombre de los futuros beneficiarios de todo el mundo, quiero agradecer a las autoridades estadounidenses la confianza que han depositado en la FIFA. Nos aseguraremos de que estos fondos se usen como debe ser, y que aporten beneficios tangibles a las personas que realmente los necesitan", concluyó Infantino.