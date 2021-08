Moris: “Justo hoy estaba pensando lo importante que había sido Charlie Watts para los Rolling Stones por su forma característica de marcar, que importante había sido en el sentido rítmico, y recordé aquella frase de 'buen baterista, buen conjunto, mal baterista mal conjunto'. Creo que más de una vez, Mick Jagger públicamente, en sus shows, dijo que gracias a Charlie estaban donde estaban, y es verdad. Realmente ha sido un sostén muy fuerte, al que recordaremos siempre”.

Roy Quiroga (baterista de Los Ratones Paranoicos): “Charlie es, será, un baterista fantástico. Ha conseguido al paso de los años un estilo propio e impeccable. Su tempo es perfecto, su toque y su formación como músico es brillante. Hoy deja su cuerpo, pero nos deja toda su música en discos, videos y demás, para que disfrutemos eternamente su legado: ser admirado y querido por siempre. Seguramente sus familiares y seres más cercanos estarán muy dolidos, yo me conformo pensando en que su pasó por la tierra, y dejó mucho más de lo que él mismo habrá imaginado, grande entre los grandes."

Andrés Ciro: "Adiós Mr. Charlie Watts, enorme batero, dueño de un swing único e incomparable. El Stone más aplaudido en las presentaciones en Argentina. ¿Acaso por ser el más auténtico? Te amamos y te vamos a extrañar."



Federico Gil Solá: "Como decían todo el tiempo Jagger y Richards: no hay Stones sin Charlie. Es uno de los únicos tipos de este negocio que me hubiera gustado conocer. El único que no firmaba contratos millonarios con compañías para enchufarle baterías a los pibes, y seguía usando su Gretsch de los '50s, con los mismos platillos de siempre, algunos ni se sabía la marca. Así tocaba también, siempre en función de la música. El que convenció a los otros dos que Ronnie Wood tenía que cobrar como ellos, y no estar a sueldo. Y así. Una cosa intetesante de Charlie es que cuando hablaba de los Stones decía 'ellos', como entendiendo que había que separar su realidad con esa construcción gigante y absurda del negocio. Se tira mucho el adjetivo 'humilde' para describir las supuestas bondades de un artista. Creo que Watts es uno de los pocos que se lo merece, en el mejor sentido de la palabra."

Isa Portugheis (baterista de Billy Bond y La Pesada): “Partió a otro plano el glorioso eje, centro, y batero de los Rolling Stones, el bien británico Charlie Watts. Una pena su partida en este momento tan particular del mundo, dos años y poquito después de la partida de otro grande de 80 años, el inigualable Ginger Baker. Podemos decir tranquilamente de ambos que fueron únicos e íconos, cada uno en su estilo, como grandes leyendas del rock mundial. Charlie, el más normal de los Stones, el que parecía un oficinista, el que iba a hacer las compras al supermercado de su barrio, el que vivió toda su vida con la misma mujer que conoció antes de ser famoso… un laburante de la música y de la vida, que no se deslumbró con las luces de colores ni tuvo un ataque de fama, además de haber sido el conciliador dentro de un grupo de individualidades tan potentes. Redoble de tambor y beso al cielo para el gran Charles Robert "charlie" Watts… recordar siempre 'Jumpin' Jack Flash', 'Honky Tonk Woman', 'Under my thumb' o 'It's only rock & roll but I like it', parte de mi banda sonora! ¡¡Ave Charlie!! Buen viaje!!!"



Oscar Giunta: “Se fue uno de la familia. Todo músico del mundo es familia. Y con esto, claramente no hablo de una cuestión filial, por supuesto, hablo de aquellos que forman parte de la vida de uno en un compendio de azares y también de identificaciones, intergeneracionales incluso. Charlie Watts fue y es como un tío que siempre parece haber estado ahí. Parecía que nunca se iba a ir. Forman parte de la vida desde siempre y parecieran transgredir toda lógica. Es inevitable hablar desde el afecto, en torno a un ícono que parece haber burlado las barreras del tiempo, de los estilos y géneros musicales e incluso de la vida misma. Me atrevería a decir que Watts nunca se irá porque nunca nació. Siempre estuvo ahí y ahí permanecerá por siempre. Es la estatura que alcanzan los iconos que han sembrado música, arte. Aquellos que han pintado los días de nuestros abuelos, padres e hijos y a nosotros mismos. Buen último viaje maestro Charlie Watts."

Jorge Araujo (ex Divididos, integrante de Gran Martell y solista): “Se nos fue una personalidad increíble de nuestro instrumento. Tres características suyas que han resaltado. La primera es que no tocaba el beat 2 y 4 unísono hi hat y tambor; fue un rasgo de su sonido, porque las aberturas cerraban el sonido limpio de ese tambor que todos debemos recordar como un sello de los Stones. La segunda es que el set que usaba desde los comienzos hasta los estadios tenía la misma configuración y las mismas medidas, cosa que marca una personalidad importantísima, porque a veces lugares tan amplios como los estadios generan una necesidad mayor de audio. Una tercera característica de Watts es que, al ser el pulso del grupo junto con Bill Wyman, a quien por suerte pude conocer en Abbey Road, habla de un rol importante en el orden rítmico de la banda. Tenía un temple extraordinario… cada vez que lo veías, era imposible ver una persona desbordada, cosa que en un baterista, que es quien lleva el pulso, implica un montón, y más en un grupo como los Stones, que genera situaciones emocionales muy fuertes. Buen viaje, Charlie…”



