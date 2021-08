"Los profesionales de Salud tuvieron el reconocimiento social de los aplausos, pero ahora falta el reconocimiento salarial. Hay que darle prioridad en el Presupuesto a la salud pública, que en los últimos años se vio reducida", afirmó Alejandro Amor, primer precandidato a legislador porteño por el Frente de Todos, en diálogo con Página/12. Defensor del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires durante más de siete años, Amor habla pausadamente desde la oficina que le prestaron en el centro porteño para hacer campaña desde que renunció a su cargo en la Defensoría para encabezar la lista. Con un tono conciliador, menos confrontativo que varios de sus compañeros y compañeras de lista, Amor insiste en que lo que diferencia al FdT del oficialismo larretista son las "prioridades", haciendo hincapié en la gestión de la salud, la educación y el espacio público.

- Uno de los principales temas de agenda es el acuerdo entre IRSA y el gobierno porteño para desarrollar un proyecto inmobiliario en Costanera Sur, ¿qué opina de la gestión de Rodríguez Larreta de las tierras públicas?

- Es necesario que establezcamos un contrato social con los vecinos y vecinas de la Ciudad de Buenos Aires en el que fijemos que ni un metro más de tierra pública sea vendida para la construcción de nada. Teniendo 2,2 millones de habitantes viviendo en departamentos en la Ciudad de Buenos Aires, cuando se entendió científicamente que el espacio público generaba menores posibilidades de contagio, la sociedad se volcó a los parques y plazas. El espacio público devolvió a las personas un lugar abierto en donde estar y, al mismo tiempo, la posibilidad de estar en contacto con otras personas. Tiene un valor muy importante. Y es simple: sumando Costa Salguero, el traslado del Mercado de Hacienda, el traslado de la cárcel de Devoto y todos los bajos trenes, tenemos cerca de 200 hectáreas más de espacio verdes y públicos para la Ciudad. Nosotros tenemos una visión diferente a la del oficialismo, nosotros estamos comprometidos con el medio ambiente, para el cual el espacio público es clave. Lo mismo con el ordenamiento del tránsito, hay que establecer una transformación de los sistemas de motores a explosión a unos motores eléctricos.

- ¿Cómo es posible llevar a cabo estas políticas cuando el peronismo no gana en la Ciudad hace más de 12 años?

- En una elección legislativa la gente no elige quién va a gobernar en este momento, sino que es una elección en la que vos estableces cuál es tu compromiso con la sociedad y los temas que vas a defender. Lo importante en el voto es que aquel que mejor expresa tu pensamiento esté sentado en una banca del Congreso. El oficialismo hoy tiene una mayoría en la Legislatura que le permite no necesitar establecer alianzas, pero eso no significa que haya una lógica que indique que desde el peronismo no se puede gobernar la Ciudad de Buenos Aires. Nosotros interpretamos la sociedad y sus problemas de otra manera que el oficialismo y lo que debemos hacer es acercarnos a los vecinos, escuchar sus demandas y ofrecerles soluciones razonables y posibles. Y hoy creo que la realidad impone otras prioridades a la Ciudad de Buenos Aires.

- ¿Qué prioridades?

- La salud pública hoy es una prioridad. Hace algunos años se hablaba de cerrar cinco hospitales, hoy a nadie se le ocurriría eso, sino al contrario, se habla de ampliar los servicios en la salud pública. La pandemia puso a los hospitales y a los centros de Salud arriba en el orden de prioridades de la sociedad, allí fueron las personas a hisoparse y atenderse, allí fue donde los profesionales de Salud te contuvieron y te cuidaron. Ese sector de la sociedad tuvo el reconocimiento social de los aplausos, pero ahora falta el reconocimiento salarial. Hay que darle prioridad en el Presupuesto a la salud pública, que en los últimos años se vio reducido. De hecho, del año pasado a este, en plena pandemia, hubo una reducción del 2,5 por ciento. La Ciudad de Buenos Aires tiene una espalda muy grande y por eso pudo aguantar la pandemia sin que se saturara el sistema, pero ahora lo que hay que hacer es establecer un proceso de inversión para el mejoramiento edilicio, el equipamiento tecnológico y los aumentos salariales. Hay que trabajar en la formación de enfermeros, egresan 100 por año de la (Escuela de Enfermería) Grierson y necesitamos más de 4 mil, y para lograrlo hay que pagar un salario que corresponda.

- Los enfermeros y enfermeras también exigen un reconocimiento profesional, ¿apoya el reclamo?

- Todos los reclamos deben ser reconocidos. Hay que hacerse cargo y mucho más ahora: estamos a punto de entrar en la tercera ola, ¿qué es lo que estamos esperando? Hay que escuchar el reclamo y resolverlo.

- La Educación es uno de los caballitos de batalla en la campaña de JxC, ¿cuál es la propuesta del FdT?

- Defendemos la Educación porque vivimos en un país que la necesita para el progreso social. Creo que la discusión por la presencialidad ya fue superado: yo estoy de acuerdo con que debe haber una presencialidad cuidada y responsable, pero presencialidad al fin. Recorrí con funcionarios del gobierno de la Ciudad las escuelas y en muchos casos encontramos deficiencias, como el hecho de que quienes pusieron el cuerpo, los y las docentes, tuvieron que ir sin haberse vacunado. Ahora, creo que debemos encontrar un punto de acuerdo en el que los chicas puedan asistir con seguridad y cuidados. Necesitamos en Educación lo mismo que en la Salud pública: hay una diferencia de 1,6 puntos en la partida destinada a la Educación entre el presupuesto del año pasado y este. Hay que invertir en infraestructura y formación docente.

- ¿Cómo será el debate para el Presupuesto 2022?

- Desde el Frente de Todos vamos a fijar las prioridades en las que creemos. Durante todos estos años gobernó un gobierno con una política que fijaba determinadas prioridades, nosotros tenemos otra lógica. Obviamente no vamos a poder imponer nuestro presupuesto, que es una herramienta de quien gobierna, pero vamos a proponer que se ponga el acento en otras cosas. ¿Qué cosas? Las que la sociedad ya ha puesto como prioridades: la educación, la salud pública y los espacios públicos.