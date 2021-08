Tal como les pasó a los senadores hace una semana, la Cámara de Diputados de Salta también centró su sesión en el conflicto docente y aprobó un proyecto de declaración instando al diálogo entre el gobierno y los maestros.

El jueves pasado los docentes que venían marchando por las calles de la capital salteña se detuvieron frente a la Legislatura y se ubicaron en ambas puertas del edificio exigiendo que los senadores, quienes sesionaban de forma presencial, los reciban.

Ayer el palacio legislativo estuvo con permanente custodia policial, por si nuevamente los manifestantes concurrían al lugar, pero como las protestas se concentraron en la Casa de Gobierno, en donde dieron inicio a las paritarias, aunque solamente con representantes gremiales, y sumado a que los diputados sesionaban en forma virtual, no hubo ningún tipo de incidente.

Con la tranquilidad de que no iban a recibir "visitas", los diputados pudieron explayarse en el tratamiento de la iniciativa que solicita al Ejecutivo provincial que “a través de los mecanismos institucionales que correspondan, arbitre los medios conducentes para facilitar la solución al conflicto salarial con los sectores docentes, que afectan fundamentalmente los derechos de los niños salteños a recibir educación y con la finalidad de preservar la paz social de la provincia”.

Si bien ese texto fue consensuado entre los bloques oficialistas y la mayoría de la oposición, hubo algunas críticas, en cuanto que no mencionaba explícitamente a los Autoconvocados.

El diputado Claudio Del Plá planteó la necesidad de convocar a los Docentes Autoconvocados, “porque hoy están los gremios negociando las paritarias, pero justamente los gremios no son los que están de paro”.

En tanto, Valeria Fernández señaló que no todos los reclamos son de índole salarial, sino que también los colegios y escuelas están deteriorados, por lo que pidió que se les informe cuales convenios se hicieron con los intendentes para mejorar los establecimientos.

La renovadora Cristina Fiore se basó en el conflicto docente del 2020 para resaltar que el gobernador Sáenz ya habilitó en esa oportunidad el diálogo con los Autoconvocados, que fueron recibidos en su oficina, por lo que no entiende por qué ahora pusieron ese límite. A lo que Mónica Juárez dijo que el gobernador siempre está dispuesto a dialogar, pero no podía decir lo mismo de los ministros "que no entendieron el contexto donde están parados o el cargo que tienen”.

Alejandra Navarro también se refirió a que durante la pandemia los docentes fueron reconocidos por su tarea, y que ahora que llega el momento de poner ese reconocimiento en la práctica deriva en un conflicto, por lo que señaló que mejorando los salarios sería una forma práctica de reconocerlos.

Por el contrario el diputado oficialista Javier Diez Villa indicó: “Somos una provincia pobre, y no sirve embarcase en promesas que después no puedan pagarse, hay que ser cautos con lo que se ofrece”.

Y ante el reclamo por cuestiones edilicias, dijo que “hay que pelearla cuando se trate el presupuesto, este no es el momento, pero ojalá que la paritaria llegue a buen puerto antes del viernes”.

Finalmente, Pedro Sández y Sebastián Otero hicieron hincapié en los incidentes del lunes en Casa de Gobierno, y pidieron por los responsables que dieron la orden de reprimir a los docentes. Inclusive, Otero solicitó que se convoque al titular de Seguridad para que dé las explicaciones del caso.

El texto consensuado fue aprobado por mayoría con 45 votos positivos y tres negativos, que corresponden a Del Plá, Fiore y Marcelo Lara Gros, que optaron por sostener sus propios dictámenes, en los que hacían expresa la necesidad de sumar a los Autoconvocados a las negociaciones salariales.

Diputado influencer sancionado

La sesión de ayer tuvo un hecho particular, ya que no es frecuente que los diputados decidan sanciones sobre uno de sus pares, en este caso Omar Exeni.

El motivo fue el video que grabó dentro del recinto bailando y explicando qué hace un diputado, para publicar en la red social Tik Tok, que se viralizó y fue objeto de críticas.

La que presentó la cuestión de privilegio fue Silvia Varg al considerar que ese video se burlaba de ellos y que se utilizaba el recinto de sesiones sin autorización para ese tipo de cosas.

Previamente Santiago Godoy ya había sido duro contra Exeni, al que sin nombrarlo calificó de payaso, “sin querer ofender a los payasos”.

El diputado apuntado, que ya se vio envuelto en varias polémicas y acusaciones anteriores tales como la de haber cobrado un ATP como empleado de su fiambrería, pidió disculpas a sus pares y señaló que no era su intención faltarles el respeto, sino que quería explicar cuál era su tarea dentro el recinto.

Cuando parecía que esas palabras desactivaban la cuestión de privilegio, Varg decidió mantenerse firme con su postura y se fue a la votación.

Ahí el resultado fue 31 a 18 a favor de que se conforme una comisión de tres legisladores, que deberá indagar en lo sucedido y proponer, si así lo consideran, una sanción que se votará en el recinto y para lo cual se necesitan los dos tercios del total de diputados presentes.