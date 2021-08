En un Estadio Delmi colmado de funcionarios públicos, legisladores, intendentes e invitados, se presentaron los precandidatos a disputar las próximas elecciones nacionales por el Frente de Todos.

Allí confluyeron los principales dirigentes locales del espacio que se referencia con el presidente Alberto Fernández y su vice, Cristina Fernández, junto a quienes participaron en el frente saencista Gana Salta que se presentó en las elecciones legislativas del 15 de agosto.

Las poco más de mil personas que se acercaron a la cita de presentación de precandidaturas de cara a las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) del próximo 12 de septiembre, se congregaron alrededor de un escenario en donde el centro estuvo ocupado por el elegido y respaldado por el Ejecutivo nacional para encabezar la lista, Emiliano Estrada, que hace apenas unos días renunció a su cargo de subsecretario de Relaciones con las Provincias del Ministerio del Interior de la Nación, cumpliendo con el pedido del Presidente.

Ese respaldo nacional se vio reflejado en las figuras que vinieron a acompañar a Estrada en su presentación: el ministro de Economía, Martín Guzmán, y el del Interior, Wado de Pedro. Pero el escenario estuvo compartido también con los otros dos precandidatos de la lista, Pamela Calletti y el intendente de Apolinario Saravia, Marcelo Moisés, a los que se sumó, como para dejar en claro que es una alianza con la provincia, el coordinador de Enlace Relaciones Políticas y presidente de la Comisión de Acción Política justicialista, Pablo Outes.

Justamente este último tuvo un lugar entre los primeros oradores y resaltó que el PJ integra esa alianza nacional que se dio en todo el país. Dirigiéndose a quienes oficiaron de negociadores durante las tensas horas de cierre de listas, cuando un sector del FdT se negaba a conformar frente con el peronismo local, Outes sostuvo que se había discutido mucho, “pero no nos podemos dar el lujo de no buscar el consenso para salir adelante juntos".

También recordó que el PJ tomó la decisión de acompañar al Presidente en 2019 “en el marco de una Argentina de consenso, de concertación nacional”. Y que en este momento, en el que hay que sacar el país adelante, no hay lugar para las discusiones de corte político, “con el hambre y la desocupación que hay, nadie se puede dar ese lujo”, sentenció.

“Juntos por el Cambio pide ajuste”

A la hora de los discursos, el titular de Economía, Martín Guzmán, fue uno de los que más habló. Primero invitó a los presentes a repasar la situación que hoy vive el país y a recordar que viene de un periodo “de doble crisis, por el macrismo y la pandemia”.

Destacó que hoy el país está viviendo un proceso sólido de recuperación económica, “se recupera la actividad productiva y con ella, el empleo”, y aseguró que todas las medidas están pensadas para que perduren. “Hemos implementado un conjunto de políticas económicas para preservar el tejido productivo, social y a los más vulnerables”, agregó.

En cuanto a la campaña, señaló que Juntos por el Cambio está utilizando “un conjunto de engaños planteando que aquellos problemas que generaron, no fueron tales”. “Escuchamos hablar a un expresidente y una exgobernadora del supuesto endeudamiento que hoy tenemos”, agregó, y recordó que fue durante su gestión que el país se endeudó en 100.000 millones de dólares “que no mejoraron la capacidad económica del país”, sino todo lo contrario, “en tres de los cuatro años de JxC hubo recesión, aumento la pobreza y cayó el empleo”.

Luego resaltó que este gobierno hizo lo contrario, “desendeudar a la Argentina y generar un alivio de 39.000 millones en los próximos años”.

Tampoco se olvidó de recordarle al frente opositor que lo que ellos consideran gasto es inversión social, “pero lo que piden en realidad es un ajuste, que genera menos financiamiento para salud, la educación y la producción, y significa una Argentina con menos posibilidades”. “Eso no es lo que somos nosotros”, dijo efusivamente.

Y pidió que que se acompañe a la lista oficialista porque “buena parte de este progreso lo hicimos desde el Congreso, por eso es tan importante lo que enfrentamos ahora y es allí donde debemos fortalecernos”.

El trabajo como articulador social

El principal candidato a disputar una banca oficialista en la Cámara de Diputados, y hasta hace poco funcionario del Ministerio del Interior, Emiliano Estrada, subrayó el federalismo con el que se maneja la gestión nacional: “Hemos trabajado codo a codo con cada uno de los intendentes del país para llevar soluciones, no hicimos diferencias político partidarias de ningún tipo”.

Repasó las medidas económicas de ayuda adoptadas por el gobierno en el marco de la pandemia, como el IFE, las ATP, y las que se tomaron para salir de la crisis con la que se encontraron tras la partida de Cambiemos, como la Tarjeta Alimentar.

Estrada hizo hincapié en la recuperación del trabajo “como articulador social” y, siguiendo la línea de su antecesor, destacó la importancia que conlleva “proteger a las pymes para proteger empleo y salario y que exista un mercado para que consuma lo que se produce”.

“Ahora los panelistas le dicen a Martín (por Guzmán) lo que hay que hacer, 12% ha crecido la inversión en el interanual febrero del 2021 con respecto al año anterior”, destacó. “Son los mismos que se sorprenden porque la mitad de los niños están bajo la línea de pobreza, pero ellos generaron desocupación y la ruptura de la economía”, añadió.

Más adelante, también se diferenció de la manera de hacer política de sus principales contendientes: “Tenemos contacto con la realidad, que no nos permite decir que nos metemos en política y si nos va mal nos volvemos a nuestra casa, no, porque estamos acá, tenemos compromiso, y no nos vamos a ir, siempre vamos a estar luchando en el territorio”.

Por último, haciendo eje en lo provincial, indicó que su espacio está “del lado de los que trabajan y producen, de los jóvenes que quieren tener una vida en Salta, para que nunca más un código postal te defina lo que podés o no hacer en tu vida”.

“No necesitamos la mirada puesta en Buenos Aires, sino legisladores que se preocupen por los problemas de Salta, con mirada local y con liderazgo en la región”, declaró, “seguimos reclamando 200 años de centralismo en la ciudad de Buenos Aires y tenemos que cambiar esa realidad”.

Pero reconoció que para eso, se necesita “un gobierno nacional como este, con esa mirada federal”. “No existe proyecto de provincia ni de municipio si no hay proyecto de país”, finalizó.

En la unidad no todos quedan felices

Quien cerró la noche fue Wado de Pedro. Como Outes, habló de la unidad que llevó al Frente de Todos a volver a tomar las riendas del país. “Soy uno de los que trabajó entre el 2016 y el 2019 para eso, y no todos quedan felices, pero no hacemos política para pensar en nuestra felicidad, sino para el pueblo, para las futuras generaciones”, sostuvo contestando algunas críticas por haber permitido el ingreso del gobernador y sus aliados.

De Pedro recordó que durante los 12 años de kirchnerismo se había levantado el aparato productivo, el empleo, “y más de 4 millones de personas se incorporaron a la vida del trabajo”. Pero con la llegada de Mauricio Macri todo eso se perdió “nos entregaron una Argentina fundida y con deuda”.

Por eso, y para continuar con el rumbo de recuperación, consideró que Salta “necesita legisladores y legisladoras que se pongan a pensar el destino de una Argentina, la construcción de una Nación”, para dejar atrás “esa Argentina pendular en la que cada tanto viene uno y nos funde y nos endeuda”.

Por último, aseguró que el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y el presidente del bloque del FdT, Máximo Kirchner, vendrán a Salta en breve para acompañar a los candidatos a caminar los barrios en la campaña.

En estas elecciones de medio término, Salta renueva tres de sus siete diputados. Terminan mandato Martín Grande, Alcira Figueroa y Andrés Zottos. El Frente de Todos tendrá sus PASO entre los precandidatos oficialistas que se presentaron anoche y el titular de la delegación de Trabajo de Nación en Salta, el dirigente camionero Jorge Guaymás.