Padres y docentes se manifestaron en las puertas de la Escuela Nº 2 Tomás Santa Colona, del distrito escolar 8, en Parque Chacabuco, para pedir al Ministerio de Educación porteño la revocación del nombramiento de Gustavo Albonico.

El cuestionado directivo quedó a cargo de la dirección del establecimiento a pesar de sus expresiones misóginas, golpistas y racistas en Twitter, que en mayo pasado habían forzado su renuncia al frente de un colegio de Saavedra.

"La comunidad educativa y los sindicatos ya se habían manifestado en torno a esta persona, por eso el Ministerio debería haber tomado cartas en el asunto. Abrir un sumario, una investigación respecto a sus declaraciones, incompatibles con la conducción de una escuela", explicó a Página/12 Amanda Martín, secretaria gremial de Ademys.

En el abrazo de repudio a la designación de Albonico, que contó también con el apoyo de UTE-CTERA, participaron docentes y alumnos de la escuela. "El hecho de que él haya continuado con la posibilidad de ejercer un cargo de conducción significa que el Ministerio no tomó las medidas necesarias para que este personaje no asuma nuevas funciones", concluyó Martín.

Toda la protesta transcurrió mientras Albonico permanecía dentro de la escuela, en su segundo día de trabajo, al final del cual solo quedó junto al personal de limpieza.

Luego de que se retiraran les alumnes, la vicedirectora y les maestres, Albonico le dijo a un periodista en off que no iba a dejar el cargo, que trabajaba desde hace 30 años, que lo repudiaban por "anti k" y que no entendía sejemante escándalo por unos tuits, que evidentemente sigue reivindicando.

En las baldosas de la calle Santander 1150 había pegadas unas fotocopias con letras negras con una leyenda en rechazo a su nombramiento. Un auto estacionado enfrente, que detrás tenía pegados stickers del fallecido líder carapintada Mohamed Alí Seineldín y una virgen, despertaba curiosidad entre los manifestantes, quienes se preguntaban si sería el vehículo del nuevo director.

La Escuela Nº 2 es una escuela muy pequeña, de 150 alumnos. Patricia, madre de uno de los alumnos, contó ante los presentes: "La elegí por eso. Porque éramos una comunidad pequeña, tranquila, que alberga a todos y cada uno de nuestros hijos como personajes principales de esta historia. No permitamos que esto embarre y ensucie esta hermosa escuela que tenemos".

Para Mariana Bermejo, titular de la cooperadora escolar, la designación de Albonico está "completamente en contra de los valores democráticos y de derechos" que siempre defendió la institución.

Alejandra Varela, directora de la escuela durante 11 años, a su turno, preguntó cómo transmitiría Albonico "el espíritu del diseño curricular y la ESI pensando de tal manera.

Matías Zalduendo, secretario de Derechos Humanos de UTE, manifestó: "Enseñamos la memoria, la verdad y la justicia. No podemos tolerar al frente de las escuelas a una persona que haga apología de la última dictadura, de la misoginia y la violencia. Nunca más es nunca más".

Poco después se leyó un saludo de Taty Almeida. Los gremios, por su parte, ya han presentado en la Legislatura porteña una declaración para que el cuerpo repudie las expresiones de Albonico e inste al Ministerio a intervenir en el conflicto.

Mientras tanto, en la víspera, durante una reunión de los padres con los dirigentes gremiales y el supervisor del distrito, José Sánchez, se redactó un acta que plasmó la disconformidad con el nombramiento de Albonico.

Noticia en desarrollo