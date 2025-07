El chico de Las Varillas, un pueblo agroindustrial ubicado en el este de Córdoba, quería ser como Leonardo Sbaraglia. Se imaginaba actuando historias dramáticas y saliendo en las revistas de la farándula que hojeaba “la mami” en la peluquería de Zulma, mientras se hacía la permanente. No era un niño famoso todavía por la distancia; vivía a 550 kilómetros de la capital de Argentina. En aquel momento estaba convencido de que apenas llegase a Buenos Aires y se diera a conocer, rápidamente el mundo descubriría su genialidad. Aunque dice que lo disimula bien, aún lleva la espina de la desilusión clavada en alguna parte del cuerpo. A pesar de que "fracasó", al mismo tiempo sabe que ganó algo mejor: soltar el anhelo de ser una copia de otro para convertirse en Franco Verdoia, dramaturgo, guionista, director de teatro y cine y también fotógrafo, un todo terreno de la escritura que cultiva una sensibilidad excepcional. En el primer tomo de Teatro animal (Corregidor) reúne Late el corazón de un perro, Matar a un elefante y Nido de lagarto, tres obras donde “el lenguaje saca chispas: se malentiende, las preguntas quedan en suspenso o se contestan con otras preguntas, abunda el doble sentido y el humor está en primer plano”, plantea Carolina Sturla en el prólogo del libro.

Verdoia (Las Varillas, 1977) despliega una escritura teatral “muy literaria” con diálogos tan desopilantes como desgarradores. La carcajada deviene angustia; la risa y el llanto como dos expresiones de la misma moneda emocional. Matar a un elefante, que actualmente se puede ver en la sala Timbre 4, es una comedia feroz sobre el reencuentro de un grupo de amigos cordobeses a partir del regreso al pueblo de Amadeo, el artista que se fue, triunfó, pero ahora dejó de ser la “novedad” y siente que está acabado. Julián, que nunca salió del pueblo y dice que “siempre se vuelve al lugar en donde uno se sintió querido”, vendió su corazón (sobrevive con uno artificial) para pagar el cumpleaños de quince de su hija. En Late el corazón de un perro, estrenada en 2019 en el Teatro Espacio Callejón, explora las tensiones entre una madre acumuladora compulsiva y una hija que regresa para intentar saldar las cuentas pendientes. Nido de lagarto, pieza de dos personajes, una pareja de amantes septuagenarios, condensa una obsesión temática: el desmoronamiento de un mundo que se cae a pedazos; un gusto por las ruinas, como si encontrara belleza ahí donde para otros abunda el espanto.

Después del discurso homofóbico del presidente Javier Milei en Davos, en enero de este año, el dramaturgo y director necesitó compartir un video en sus redes sociales en el que contó la historia de adopción de sus dos hijas junto a su pareja, el deportólogo Sergio Verón. Verdoia ganó el premio Cóndor de Plata 2020 a la mejor opera prima por su film La Chancha y fue nominado a los Premios ACE como mejor autor teatral argentino por Late el corazón de un perro. Animal de teatro, por lo tanto también animal literario, el dramaturgo reconoce que creyó que el “berretín” de los animales y el pueblo ya estaba superado luego de la publicación del libro. Pero ahora está trabajando con dos nuevos materiales titulados Toro y Alfa de Centauro. “No lo hago a propósito. No me enorgullece que lo animal y el pueblo sean el único estímulo que me alcanza -aclara-. Y es extraño lo que sucede, porque antes escribía como parte de una cadena de producción, un estadio por el que inevitablemente hay que pasar para ver la obra representada o la película realizada. Ahora, escribir pensando en publicar, dispara un interrogante que no estaba en mis planes. No sé si hice bien…”

La huella del tiempo

-“No es distancia lo que nos pasa. Es tiempo”, le dice la madre (Mabel) a su hija (Ana) en “Late el corazón de un perro”. Uno de los temas que aparece en tu teatro es el paso del tiempo en un pequeño pueblo. ¿Cómo impacta el tiempo en las personas que se quedan y en los que se van?

-La relatividad del tiempo es un tema que me resulta estimulante al momento de escribir. Pero no la relatividad en términos físicos o cuánticos, sino la relatividad en cuanto a esa forma en la que el tiempo se percibe. La huella que deja el tiempo en cada uno. En el famoso monólogo de Tom con el que Tennessee Williams concluye El Zoo de Cristal, hay una frase que siempre retorna cada vez que escribo: “el tiempo es la mayor distancia entre dos lugares”. Por alguna razón vinculé esa frase a la impresión que quedó en mi cuerpo al migrar del pueblo a la ciudad. Una marca para siempre. Esos dos lugares —Las Varillas, Buenos Aires— ya no estaban separados por 550 km, sino por tiempo. Ese ir y volver constante construyeron un escenario en donde el tiempo se volvió sustancia ineludible. Física y emocional. Filosófica y terrenal. Desde experimentar el vértigo de una vida llena de pulsiones, experiencias emocionantes y extremas a caminar por las calles desiertas del pueblo abrasadas por el sol de la siesta, en donde los árboles no dan sombra, la gente duerme y los negocios cierran hasta las cuatro. Cada vez que vuelvo, regreso. No voy de visitas. Regreso. Es diferente la sensación. Y en cada retorno se vuelve muy evidente para mí el paso del tiempo; mis padres más viejos y yo también. Y en cada visita me vuelvo a ir para siempre. Me obsesiona la idea de que la única forma de atrapar ese tiempo sea escribiendo, fijándolo en una imagen definitiva.

“Acumular es una resistencia”

-Es paradójico que en “Late el corazón de un perro” Mabel sea una acumuladora que vive perdiendo a su hija y a la casa donde vive, una cuestión que podría remitir al poema “El arte de perder”, de Elizabeth Bishop. ¿Cómo analizás esta tensión entre acumular y perder?

-Es increíble que siendo una obra que lleva tanto tiempo representándose, siga ofreciéndome lecturas desde perspectivas que ignoro. Esta cuestión que iluminás alrededor de la tensión de esa madre que acumula al mismo tiempo en que pierde, no fue concebida de forma consciente, sino más bien en el intento por edificar un conflicto vincular. Necesité que esa hija tuviera razones para resistirse a volver y esa madre, razones para atrincherarse en esa casa. Pero, ahora que la pregunta me invita a pensar de nuevo, aparece cierta idea del mal menor. Acumular es poner una defensa entre nosotros y el mundo. Por lo tanto, hay una necesidad fuerte de Mabel de interponer materia entre su dolor y todo lo demás. Y una vez construida la coraza, ya no puede elegir quién se queda y quién se va. Para Mabel acumular es una resistencia, una respuesta al mundo, su propia revolución... Aunque eso le cueste perder una hija, una casa, incluso todo lo acumulado. Pero, al mismo tiempo, la obra le permite a Mabel desprenderse de todo y quedar en carne viva, caminando sobre las brasas incandescentes de todo lo que acumuló y perdió. Eso es liberador. Me alivia pensar en que uno puede perderlo todo y sin embargo aferrarse al corazón de ese perro que regresa. En mi caso, Capitán fue mi primera mascota, el perro que me enseñó a caminar.

La escritura como paliativo

-Te devuelvo la pregunta que hace uno de tus personajes, precisamente Mabel, en “Late el corazón de un perro”: ¿Para vos embellecer la realidad es mentir?

-Yo tengo especial apego por el rigor de la verdad y creo que la escritura me permite sosegar ese dictador interno que me obliga a llamar a las cosas por su nombre y a señalar a otros cuando percibo que el relato se pone demasiado florido. Soy el que dice: “bueno, lo que sucedió no fue exactamente así…” o, “en realidad lo que pasó fue tal cosa…”, “No fueron veinte, en verdad fueron dieciséis”… Un auditor de la real realidad. Detestable. Estoy convencido de que la escritura es un paliativo para que la convivencia conmigo mismo sea un poco más amable. Escribir cine y teatro, sin duda, es una forma de aproximación a la belleza. Aunque en el fondo, bien en el fondo, me conmociona saber que en la manipulación de la verdad se esconde un gesto de supervivencia, un pedido de auxilio. Hay personas que tienen más facilidad para encontrar en la realidad una forma suave y amable de existir. Hay otras, como yo, a las que la realidad se nos vuelve áspera, inhóspita… un territorio minado. Celebro que haya personas que embellezcan un poco los relatos cotidianos, y otras que escribamos para traducir esa manera lisa y llana de ver el mundo.

Imaginario chispeante

-¿Cómo definirías el humor cordobés que aparece en “Matar a un elefante”?

-Escribí Matar a un elefante echando mano al acervo cordobés casi como restricción y estímulo, como si estuviera escribiendo un cuarteto, con el oído dispuesto a esa sonoridad espumante con la que crecí, que no es la lengua materna sino el lenguaje provincial, autóctono… Quería que la obra siguiera la liturgia cordobesa, reproducir la forma en la que se habla en las casas de mis amigos, en las veredas, entre vecinos, en la radio… No era mi intención escribir una comedia. Quería escribir un drama. Pero es tan fuerte ese rasgo textual y sonoro que la obra se fue torciendo sin que yo pueda hacer algo al respecto. El cordobés maneja un imaginario florido, ocurrente, chispeante, mucho más inteligente y hábil que lo que yo pude plasmar en la obra. El cordobés te mete un chiste, una comparación ocurrente en medio de una discusión grave que al mismo tiempo resulta desopilante y dolorosa. Es un prisma que refracta el lenguaje, lo irradia de una forma singular. Al mismo tiempo, vengo de una región colonia piamontesa, entonces ahí se produce una fusión por demás estrafalaria. Aparecen expresiones que incluso en Córdoba capital ignoran. “Te agarró el magún”, por ejemplo, le dice un personaje a otro para referirse a ese estado de angustia que de pronto lo embarga.

-Las tres obras podrían estar unidas por lo que se desmorona. ¿Por qué te interesa trabajar con lo que se cae a pedazos? ¿Acaso encontrás belleza en las ruinas?

-Vuelvo a la idea de embellecer la realidad, esa realidad que raspa. De chico me gustaba ir al basural del pueblo. Caminar sobre esas montañas de basura y encontrar pequeños tesoros. No quiero que se me malentienda, no estoy romantizando la pobreza, sencillamente estoy evocando los escenarios en los que crecí: el chiquero, el monte de espinillos, la calle de tierra rellenada con aserrín de fundición, el gallinero… Supongo que para mí hay belleza en esos paisajes, porque eran los paisajes que observaba de chico. Cuando vi la serie Acumuladores Compulsivos, quedé totalmente subyugado por el marco estético del conflicto. Esas casas basurales por las que apenas se podía caminar. Sentía que además de un dispositivo narrativo muy fértil, había un escenario plástico y poético sumamente rico. Pensé en Los días felices de (Samuel) Beckett y en la idea de esta mujer enterrada en esa montaña de arena. Recordé incluso una interpretación conmovedora de Marilú Marini. Pensé en una mujer hundida en su propia montaña de objetos, muebles y basura. Casi como concebir una síntesis escultórica, la imagen generadora de la cual habla el maestro (Mauricio) Kartun. Late el corazón de un perro fue la puerta a descubrir un tema que sería recurrente sin que yo pueda anticiparme a eso: lo que se desmorona. Y ahora que lo pienso, acabo de recordar un texto dicho por mi madre, —a quien también le debo mi sentido del humor, la capacidad de reírse de la desgracia propia—aunque aquella vez no había nada de lo que reírse: recuerdo que cuando le comuniqué a madre, hace ya muchos años, que iba a convivir con otro hombre y viendo que lo evidente se le volvía inocultable para el resto de la familia y en especial para mi padre, me dijo al teléfono: “se me desmorona todo”. A la distancia y con el diario del lunes, esa mujer, madre, confesándole a su hijo que se le desmorona la estructura que sostuvo para preservar la armonía familiar y escapar a la vergüenza y al qué dirán, hoy me conmueve. Creo que a fin de cuentas, escribo para agradecerle y homenajearla.

Un novelista en ciernes

-Cuando eras chico, también querías ser escritor. ¿Ahora te pensás como escritor? ¿Escribís narrativa o solo teatro?

-Cuando tenía once años la señorita Mecha preguntó a todos qué queríamos ser cuando fuéramos grandes. Yo levanté la mano y respondí con mucha convicción: “escritor”. En ese momento me imaginaba escribiendo historias sentado frente a una Olivetti. No tenía noción de la palabra dramaturgo o la palabra guionista. La escritura forma parte de mi vida cotidiana. Arranco a las seis de la mañana despertando a mis hijas para ir al colegio y mientras preparamos el desayuno, escribo lo que soñé. Por alguna razón química cerebral —o sencillamente porque no logro un descanso reparador— tengo una producción onírica abrumadora. Sueño con grandes niveles de detalle. Mientras te respondo, acabo de recordar una imagen del sueño de anoche, la anoto y sigo. Me obsesiona la forma en la que las palabras se conectan unas con otras para provocar sentido. Descubrir cuál es la manera más específica para que al mismo tiempo en que producen ritmo y sonido, evoquen la imagen precisa. Pero le debo a ese niño cumplirle la promesa de escribir como escriben los escritores de verdad: una novela larga, de esas que tienen en las mesitas de luz las señoras que tejen y cocinan. Tengo algunas páginas escritas pero el proyecto quedó ahí, en pausa, a la espera. Se llama El malestar. Seguramente en algún momento me atreva a embellecer un poco la realidad con una novela.