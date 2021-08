Como si nunca hubiera gobernado, la precandidata a diputada porteña por Juntos por el Cambio María Eugenia Vidal presentó 23 propuestas de campaña. Algunas, como las impositivas, plantean lo opuesto a lo que hizo su espacio político en los 14 años que lleva gobernando en la Ciudad de Buenos Aires. Y en el último año, cuando indexó impuestos y creó nuevos. Lo mismo ocurrió con las propuestas educativas, que se formulan tras años de ajustes en el área. En línea con la estrategia de pelear los votos que le estarían restando las candidaturas de Javier Milei y Ricardo López Murphy, Vidal también endureció su discurso: dijo que la disputa es entre “un camino en el que te quieren pobre, burro y sometido, y otro que te quiere libre, con trabajo y educación”. Desde el Frente de Todos le recordaron que, como gobernadora bonaerense, cerró escuelas en zonas rurales y en el Delta.



El acto fue en el Centro Hipermediático Experimental Latinoamericano (CheLA) en Parque Patricios y, antes de las 23 propuestas, Vidal lanzó varios ataques al oficialismo, algunos de ellos que no coinciden con sus posiciones previas sobre la cuarentena. "Se metieron en nuestras casas y empezaron a decidir lo que podemos hacer o no", dijo Vidal, que esta vez no estuvo acompañada por Mauricio Macri (quien, cuando era presidente, decía que había que estar con pullover dentro dentro la casa para no usar la calefacción). El endurecimiento del discurso de Vidal va de la mano con lo que las encuestas en Parque Patricios dicen de Milei o de López Murphy: están teniendo dos cifras en la intención de voto.

A Vidal la acompañaban el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, el senador Martín Lousteau, la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, y los candidatos Martín Tetaz, Fernando Iglesias y Sabrina Ajmechet, entre otros. No estuvo presente Elisa Carrió, porque sigue con problemas de salud.

Junto a ellos, Vidal presentó una veintena de propuestas, algunas que contrastan fuertemente con las políticas que impulsaron como gobierno y algunas que incluso van en contra de lo que votaron como bloque cuando Macri estaba en la Presidencia. Por ejemplo, Vidal propone derogar la ley de alquileres, que impulsó --entre otros-- Daniel Lipovetzky y fue votada por el PRO en ambas cámaras.

Muy educados



Una batería de proyectos tiene que ver con la educación, que fue elegida por Juntos por el Cambio como caballito de batalla en 2020 y durante la campaña de 2021, pese a que tanto los gobiernos de Macri y de Larreta ajustaron al sector: este año, el gobierno porteño recortó 500 millones de pesos en inversión en infraestructura escolar. Allí Vidal propuso garantizar siempre la presencialidad escolar, recuperar los días de clase perdidos, más evaluaciones educativas nacionales e "incluir por ley a las familias en el debate educativo". Sobre esta última no se supo si iban a impulsar una ley similar en la Legislatura porteña , habida cuenta de las quejas de familias y estudiantes por no ser recibidos ni escuchados por la ministra de Educación, Soledad Acuña, ante los distintos conflictos que hubo en los últimos años.



Sobre el tema educativo y su paso por la gobernación bonaerense, no obstante, Vidal no fue capaz de dar una respuesta cuando le preguntaron por los dos trabajadores de la educación muertos en una explosión en una escuela durante su mandato. "Ya escribimos un libro con las autocríticas", dijo antes de dar un portazo al auto en el que se iba.

En la vereda de enfrente, la precandidata del Frente de Todos Victoria Tolosa Paz se ocupó de recordar que Vidal ordenó cerrar 47 escuelas rurales de la provincia de Buenos Aires y las escuelas del Delta. El argumento que dio en ese momento el director de Escuelas bonaerense Gabriel Sánchez Zinny fue que algunas de esas escuelas no tenían alumnos matriculados, pero obvió contar que se cerraban establecimientos a los que concurrían entre cuatro y diez alumnos. “Nos quiere dar cátedra una exgobernadora que cerró escuelas en el Delta de Tigre, jardines de infantes y cerca de 40 instituciones rurales en el interior de la provincia, todo para optimizar recursos”, le devolvió Tolosa Paz. “Cerraron escuelas, destrozaron el aparato productivo y en consecuencia el principal ordenador social, que es el trabajo, y nos sometieron a cien años de endeudamiento”, remarcó la candidata bonaerense.



Haz lo que digo



Otra batería de propuestas de Vidal tiene que ver con recortes de impuestos: al igual que Macri prometió eliminar el Impuesto a las Ganancias (y no cumplió), la actual candidata propuso "monotributo gratis por un año para jóvenes", así como una reparación por la pandemia a sectores gastronómicos, hoteleros y de turismo, entre otras rebajas impositivas.

De nuevo, desde la vereda de enfrente le recordaron que este año, en CABA, Rodríguez Larreta indexó el ABL y el impuesto inmobiliario y, por ende, lo subió mes a mes e incluso creó nuevos impuestos este año, como el que ahora se aplica a los gastos con tarjetas de crédito. El Frente de Todos lo viene recordando hace días en distintas publicaciones de sus redes sociales.



Entre las propuestas del PRO, también presentaron el proyecto que difunde Martín Tetaz para "independizar" el Banco Central, lo que el economista promueve como la solución para la inflación. No hubo menciones a por qué Macri, durante su presidencia, nombró a todos sus directores del Banco Central de forma interina y los fue removiendo para ubicar a integrates de su gabinete en su lugar.



Además de las propuestas, Vidal adelantó el rechazo al proyecto que envió el Presidente al Congreso para fijar parámetros objetivos epidemiológicos para que los distritos instrumenten restricciones sanitarias en casos de nuevas olas. “No vamos a votar superpoderes”, aseguró Vidal que -una vez más- nada dijo de los superpoderes que obtuvo Larreta en 2020 para reasignar partidas en el contexto de la pandemia. Larreta utilizó esas facultades extraordinarias, por ejemplo, para dar de baja la construcción o la refacción de jardines y escuelas.



Sobre el choque entre lo que propuso Vidal y lo que ejecuta Larreta, la legisladora porteña Claudia Neira planteó: "Vidal habla de transparencia, mientras siguen apareciendo 'aportantes truchos' en la campaña con la que pidió el voto a los bonaerenses en 2017".

Por último, Vidal esquivó una puñalada interna, dado que López Murphy la viene castigando por negarse a debatir con él y con Adolfo Rubinstein. La respuesta de Vidal fue sencilla: “Vamos a ir al debate con el kirchnerismo después de las primarias”.