El gobierno de Salta tuvo su segunda jornada de negociación de la paritaria docente junto a la Mesa Intergremial, que reúne a los gremios locales. Sin embargo, y tras una extensa jornada, decidieron pasar a un cuarto intermedio hasta hoy a las 9. La propuesta que se conoce es de un 12% de aumento que se suma al 36% que se acordó en la primera mitad del año.

La discusión salarial se da en el marco de la cuarta semana del paro de actividades convocada por la docencia autoconvocada y que ya tuvo su tercer día de acampe en las puertas de la Casa de Gobierno de Salta, ubicada en el barrio Grand Bourg en las afueras de la capital provincial. Los Autoconvocados, que no se sienten representados por los gremios, no fueron llamados por el gobierno y como no ven con buenos ojos el rumbo de la negociación, decidieron reforzar su presencia en el edifico gubernamental en el mismo horario citado por el gobierno.

El ministro de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, Matías Cánepa, y el de Economía y Servicios Públicos, Roberto Dib Ashur, llevaron adelante la mesa de negociación y aseguraron que buscan realizar "un buen acuerdo" con los docentes, en el que se asegure que el salario le ganará a la inflación estimada para este año.

De concretarse la suba del 12%, la docencia de Salta lograría un 48% de aumento hasta fines de diciembre. No obstante, la oferta no responde al pedido del sector autoconvocado, que pide un incremento del 25%, y que anunciaron que podrían ceder hasta un 20%.

Cánepa aseguró que "la provincia hará su máximo esfuerzo para poder llegar a un buen acuerdo". Recordó que el año pasado lograron "una de las mejores paritarias del país y eso es lo que queremos hacer ahora", aunque advirtió que existen límites fiscales en los arreglos, debido al impacto que se puede generar en el presupuesto.

"Estamos en el camino de buscar los consensos con las cosas razonables, con las que entendemos que sí se puede avanzar y con el horizonte que el salario le gane a la inflación”, manifestó el funcionario, mientras en las afueras de la Casa de Gobierno, la docencia autoconvocada pedía su renuncia y mantenía una fuerte presencia pasadas las 2 de la madrugada de hoy.

Intervención docente en las puertas de la Casa de Gobierno de Salta.

Por su parte, Dib Ashur afirmó que para la negociación cuentan con la referencia de la paritaria nacional, que la semana pasada cerró con un 45,5% de incremento. Además, indicó que están analizando el tema de la carrera docente, respecto de las titularizaciones, los concursos, algunos códigos de la grilla que tienen impacto económico y la cobertura de cargos, ya que son temáticas que también inciden en el salario docente.

"Estamos confiados en que vamos a hacer una buena propuesta, conocemos el sistema y a los docentes", precisó el ministro de Economía.

De la mesa participan representantes de la Asociación Docente Provincial (ADP), la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), ATE , Sindicato Argentino de Docentes Particulares (SADOP), el Sindicato de Trabajadores de la Educación de la Provincia de Salta (SITEPSA), la Unión de Docentes Argentinos (UDA) y la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN).

Más adhesiones al paro docente

La provincia ya lleva 26 días de huelga docente. No obstante, el reclamo ganando mayor adhesión esta semana debido a la violencia institucional que debieron soportar las maestras. Entre otras repercusiones, la docencia retomó el corte a la altura del ex peaje Aunor, uno de los ingresos a la ciudad de Salta.



Además, las muestras de apoyo no se hicieron esperar y ayer sorprendió la pronunciación de un sector de los trabajadores administrativos del Ministerio de Educación de Salta, que luego de realizar una asamblea se solidarizaron con los Autoconvocados y lamentaron la violencia y la falta de diálogo por el gobierno provincial.

En una nota dirigida a la docencia, y que salió desde la Dirección General de Personal de la cartera de Educación, expresaron su "profundo rechazo a las agresiones y violencia sufrida" por los docentes, a los que definieron como actores y eje principal del sistema educativo y lamentaron que no hayan sido recibidos ni escuchados por los funcionarios que dirigen su cartera.

Tampoco se contaba con que padres y madres de la escuela N° 4434, María Elvira Reyes de Campos de la ciudad de Salta iban a manifestarse sobre la ruta provincial 26. "Fuerza seño, fuerza maestros, sigan y no bajen los brazos que los padres están con ustedes", dijo una mujer mientras sostenía un cartel que decía: "En apoyo a la lucha docente".



Padres de la escuela Nº 4434 de Capital.

La acción se dio de manera autoconvocada y ni bien empezó la jornada, lo que ocasionó que se empezarán a viralizar capturas de pantallas, en las que las familias anunciaban que no mandarían a clase a sus hijos como apoyo al reclamo docente.

Quienes ya se venían expresando también son los estudiantes terciarios futuros profesionales de la docencia, que participaron en cortes y protestas en la Casa de Gobierno. La estudiante Florencia Ruiz dijo a Salta/12 que apoyan la medida porque ven que "la lucha docente terminó exponiendo la precarización laboral en el sector".

Ruiz contó que son varias las deficiencias que existen en el ejercicio de la docencia. La que más les preocupa es la asignación de cargos, pues varios de sus compañeros ya recibidos e inscriptos desde hace dos años en la Junta Calificadora de Méritos y Disciplina de la provincia aún no reciben la asignación de un lugar.

La estudiante comunicó que el sector mantendrá en los próximos días una asamblea para debatir acciones de apoyo. Aseguró que es muy importante seguir convocando a la ciudadanía porque se trata de "una lucha que enfrenta a un gobierno que desfinancia la educación pública en pos de otros negocios".

Agregó que hay profesionales que recién ingresan y cobran $7 mil, por lo que, acompañó el pedido de un sueldo igual a la canasta familiar.

También la Universidad y la Iglesia

La Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Salta también expresó su "más enérgico rechazo" a la represión a la docencia el lunes y martes últimos y afirmó que "es urgente abrir mecanismos de diálogo que garanticen soluciones democráticas a los conflictos derivados de los justos reclamos salariales y de condiciones laborales dignas".

También resaltó que el uso de la violencia por parte de las fuerzas de seguridad no hace más que profundizar las diferencias existentes en la comunidad. Y recordó que el Estado "no tiene por función reprimir" sino "elaborar estrategias políticas" para solucionar los conflictos de una forma pacífica.

Aseguró asimismo que como parte de un espacio académico público, gratuito, laico y abierto rechaza toda acción de violencia y violación de los derechos humanos.

De otro lado, el cura Alberto Abram, ex vicario de la Catedral de Salta, dió su apoyo a la lucha docente a través de una extensa carta en la que manifestó su grata impresión por la reivindicación docente. Aseguró estar "admirado" e "impresionado (por) el sacrificio de tantos docentes" a la hora del dictado de las clases.

El sacerdote sostuvo que es una mentira que no hay recursos económicos para responder al reclamo salarial, "cuando acabamos de ver una ciudad tapizada de carteles a todo color y de todo tamaño, promocionando personajes que se postulan como representantes del pueblo, y que después se olvidan". La provincia tuvo sus elecciones generales legislativasa el 15 de agosto.



"Sepan que los acompaño con la oración encomendándolos en la Misa de cada día, como lo están haciendo muchas comunidades, en nuestra Salta", añadió dirigiéndose a los docentes. Aseguró que el gobierno de Gustavo Sáenz actuó con "insensibilidad y dureza", recordando que al asumir "prometió amor, justicia social, diálogo, paz, respeto a la vida, honestidad". Para el religioso, el gobernador respondió con violencia, agresión y falta de diálogo.