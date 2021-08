Si algo no esperaba el operador judicial macrista Fabián "Pepín" Rodríguez Simón era recibir una nueva mala noticia judicial. Y es que el banquero Juan Manuel Sánchez Córdova declaró ante la jueza María Servini que el prófugo lo había asesorado a él y a su padre, Jorge Sánchez Córdova, en una maniobra non santa que favoreció al Banco Finansur, del que eran accionistas, durante la crisis del Tequila en 1995. Una maniobra que benefició a la entidad bancaria mas no a sus clientes.

El testimonio se realizó en el marco de la causa que investiga a "Pepín" como miembro de una asociación ilícita conformada por la cúpula del Gobierno de Macri, a través de la cual participó de las operaciones en contra de los propietarios del Grupo Indalo de Cristobal López y Fabián De Sousa.



Según Sánchez Córdova después de ese servicio dejaron de verse, hasta que el ahora prófugo Rodríguez Simón volvió a contactarlos en 2016, a través de su padre, cuando estalló la persecución del macrismo contra el Grupo Indalo. En ese momento Finansur era parte del holding de López, que había adquirido la parte mayoritaria, y los Sánchez Córdova se mantenían como socios minoritarios.

El testigo dijo que Rodríguez Simón era considerado un operador y ejecutor de las órdenes del entonces presidente Mauricio Macri y, en ese carácter, los asesoraba para evitarles "problemas" al banco gracias a los contactos que tenía incluso dentro del Banco Central.