Aguas del Norte, la empresa prestataria del servicio del agua en Salta, firmó un acuerdo con vecinos del municipio de General Mosconi en el departamento San Martín) para la realización de distintas obras que garanticen el cumplimiento del derecho al agua. El arreglo se dio después de que la población del lugar cortara por cuatro días la ruta nacional 34, a la altura de la entrada del pueblo.

La manifestación de los usuarios no sólo tuvo que ver con los útimos cortes del servicio, que en algunos casos duró un mes, sino que reflotó el reclamo histórico que tiene la localidad, y todo el norte salteño, en relación al acceso al agua y saneamiento y que no logró ser resuelta hasta el momento por ninguna de las gestiones municipales y provinciales.

Con la firma del presidente de Aguas del Norte, Luis María García Salado, se presentó a los usuarios de la zona un plan de tareas y obras para mejorar el acceso al agua. Se estableció como acción inmediata la optimización de los caudales, con la mejora del sistema de distribución de la cuenca del río Itiyuro, buscando incrementar los caudales derivados a Mosconi, para aumentar la cantidad de horas de servicio.

Hugo Gómez es el vecino que impulsó las manifestaciones después de soportar más de una semana sin el servicio y tras enterarse de que había habitantes que llevaban más de dos meses sin agua. El referente dijo que se le dio un plazo de 45 días a Aguas del Norte para que concluyan las obras más inmediatas. "Creo que sí vamos a llegar a un acuerdo", se esperanzó luego de que se diera a conocer lo firmado.

Gómez contó que el viernes último se instaló junto a 25 personas sobre la ruta nacional 34, pero al ser escaso el número de manifestantes, decidieron volver el lunes. Para ese día ya eran más de 500 personas sobre la ruta, y además se sumó el reclamo docente que vive la provincia de Salta desde hace cuatro semanas.

La periodista local Sandra Paz contó que desde el lunes se vivieron días intensos por los cortes que se sostuvieron hasta ayer. Aseguró que la problemática del agua "lleva años" en la localidad, pero sostuvo que en los útimos tres años la situación se agudizó por la poca llegada de agua que proviene del Itiyuro.

"Hay barrios que estuvieron más de un mes sin agua", destacó. Dijo que en esos casos se dispuso desde la empresa prestadora la provisión con camiones cisterna, pero "nunca dieron abasto". Mosconi tiene alrededor de 4 mil habitantes, de los cuales al menos el 70% padeció cortes de servicio en algún momento.

El técnico del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) Martín Galarza explicó que el municipio tiene acceso al agua de dos maneras. La primera, llega desde la toma del acueducto El Aguay, ubicado en el ala sur de la localidad, pero al encontrarse en una zona de quebrada, su potencia merma bastante cuando llega al pueblo "por la condición de aridez".

Precisamente, en septiembre del año pasado el gobierno de Salta comunicó que realizarían obras en el acueducto para optimizar el abastecimiento de agua segura en Coronel Cornejo, Campamento Vespucio y General Mosconi. Estas obras iban a estar a cargo de la Municipalidad de Mosconi, en virtud de un convenio con el secretario de Obras Públicas, Hugo de la Fuente.

La segunda vía de acceso al agua es por la cuenca del río Itiyuro. "Ese es el dique que abastece a gran parte de las ciudades del norte", entre las que se encuentran Aguaray, Tartagal y parajes intermedios como Piquirenda o Yariguarenda. En esa lista de localidades, "Mosconi queda al último y sólo llega la cola de la distribución", precisó Galarza.

Entre las obras principales, también se dispuso que se deriven a Mosconi aproximadamente 100 metros cubos hora (m3/h) de la nueva planta potabilizadora que está Tartagal, el 1 y 2 de septiembre.

Se acordó además la instalación de una nueva bomba en el pozo 10, de Yacuy, que estaba fuera de servicio precisamente porque la anterior bomba se había quemado. Por otra parte, el pozo 9, que también estaba fuera de servicio, entrará en servicio total desde hoy. De esta manera, aseguraron que con la habilitación de estos pozos, se generará una mejora de caudales a derivar a Mosconi.

Además, se incorporarán entre tres y cinco camiones cisterna para la distribución de agua, se informó que ayer se inició el proceso de contratación de los vehículos que serán adicionales a los que ya prestan el servicio en la localidad.

Más obras



Por otra parte, también acordaron una serie de obras de corto plazo. Se perforará un nuevo pozo con una producción estimada de 25 a 30 metros cubos hora y una profundidad de 240 metros aproximadamente. Estará ubicado en el canchón municipal y la ruta nacional 34 y se prevé un plazo de ejecución de 90 días.

También se perforará un nuevo pozo en Yacuy para incorporarlo directamente a Mosconi con un caudal de producción de 80 a 100 metros cubos hora y también un plazo de ejecución de 90 días. Además, se contratará la perforación de un tercer pozo, incluyendo el equipamiento electromecánico y obras complementarias para inyectar más agua al sistema Itiyuro, de manera de generar unos 100 m3/h que también beneficiarían a Mosconi.

En el paraje Tonono se perforarán tres nuevos pozos, con el objetivo de independizar esta derivación del acueducto a Mosconi. Los caudales no derivados se redistribuirán hacia Mosconi.

Nunca se pudo recuperar

En General Mosconi funcionaba la empresa de YPF, pero con el proceso de privatización que llevó adelante el ex presidente Carlos Menem, quedaron miles de desocupados en la localidad, dejando al departamento San Martín sumergido en la pauperización y el desempleo, una situación de crisis de la que todavía no se ha recuperado.

Sandra Paz dijo que la problemática del agua no escapó a esta situación ya que la empresa petrolera se encargaba del mantenimiento y la reparación de desperfectos en el sistema de distribución del servicio. "Al verse desmantelada, obviamente las cosas cambiaron", indicó.

Aseguró que luego de que YPF cerrara en la zona, no se volvió a invertir en el mantenimiento del servicio. Como ejemplo de la falta de inversiones, cuyo efecto "se está viendo ahora", contó que al menos se deben hacer cambios en las cañerías del pueblo.

Por su parte, el técnico del INTA contó que cerca de la zona de la planta industrial hay alrededor de 16 comunidades indígenas que no tienen agua y "la pasan muy mal", dejando ver que se trata de una problemática estructural en el municipio.

La periodista también señaló que la población en el municipio creció en el último tiempo. Y que desde hace 11 años se instaló una escuela de Gendarmería Nacional, que hoy tiene a 200 nuevos efectivos, que también hacen uso del servicio.

También manifestó su preocupación por el inicio de la época estival, cuando se alcanzan temperaturas superiores a los 38º, "y no tenemos agua". En su caso, tiene agua desde las 6 hasta las 21, pero "no es el caudal que nosotros quisiéramos", ya que, por ejemplo, no puede usar el lavarropas.