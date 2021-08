En la tercera jornada de negociación paritaria, el gobierno de Salta cerró un aumento del 15% con los gremios docentes. De esta manera, la provincia alcanzará un incremento del 51% para este año, ya que hasta julio había acordado un 36%. Con lo acordado, se supera la paritaria nacional, que cerró en un 45,5%.

Por su parte, la docencia autoconvocada, que no se siente representada por los gremios, adelantó que analizará la propuesta durante el fin de semana. Lo harán mientras transcurre la cuarta semana de paro de actividades y en su cuarto día de acampe en la Casa de Gobierno, ubicada en el barrio de Grand Bourg. El sector pide un incremento superior al 20%.

Mientras que el 15% acordado por el gobierno con los gremios será efectivizado en tres tramos: 4% en octubre, 5% en noviembre y 6% en diciembre.

La mesa de negociación fue encabezada por el ministro de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, Matías Cánepa, y el de Economía y Servicios Públicos, Roberto Dib Ashur, que se mostraron complacidos por lo firmado con la Mesa Intergremial, dado que aseguraron que el salario le ganará a la inflación estimada para este año. Además, destacaron que lo pactado posiciona a Salta con "uno de los mejores acuerdos salariales del país".

Por su parte, el titular de la Unión de Docentes Argentinos (UDA) en Salta, Guillermo Burich, dijo a Salta/12 que como gremios docentes están "satisfechos" con lo firmado, pues aseguró que cada punto fue el resultado de la consulta permanente con sus afiliados. Al igual que el Ejecutivo provincial, destacó el 51% como una de las mejores paritarias del país.

En relación a la movilización de la docencia autoconvocada, Burich afirmó que se respeta la situación particular de cada docente en el contexto socioeconómico que se vive en el país, y que se profundizó en pandemia. Pero afirmó que "no hay un fundamento lógico para este tipo de reclamos". Reiteró que se está viviendo un momento complejo en Argentina, que es aprovechado por ciertos sectores docentes.

A la par del aumento del 15%, se fijaron subas adicionales en los haberes del sector, como, por ejemplo, por zona inhóspita y gasto por movilidad.

En relación a la carrera docente y las definiciones vinculadas a las condiciones laborales, se acordó que la inscripción para el concurso de vicedirectore s se llevaría a cabo desde el 15 al 26 de noviembre. Además, se definió el inicio inmediato al trámite para la cobertura de 500 cargos vacantes y se instó a que se dé por concluido el proceso de titularización de 2019 que corresponde al nivel primario.

La cartera que dirige Cánepa se comprometió también a elevar un proyecto de decreto de titularización anual, mediante el cual se regule el marco para futuros procesos de titularización docente. Este punto fue uno de los más demandados por la docencia, ya que en la actualidad se debe aprobar por resolución el llamado a titularización, lo que usualmente queda a voluntad del Ejecutivo de turno.

También se acordó la revisación del Plan Juridisccional, que sobre todo, lleva a replantear los protocolos en relación a las clases presenciales en el marco de la pandemia. En este punto, y mientras se daban las negociaciones salariales, el Consejo Federal de Educación aprobó la propuesta nacional para normalizar la presencialidad en todo el país.

El gobierno provincial también se comprometió a intensificar la provisión de elementos de bioseguridad para las escuelas. Se supo que antes del receso invernal hubo establecimientos donde padres y docentes organizaban rifas para la compra de insumos, como alcohol en gel o lavandina.

En los items se sumó el pedido de restablecimiento de la Copa de Leche. Si bien el servicio hoy sólo se aplica al nivel inicial y primario, y en Capital; los gremios instaron a que también se otorgue al nivel secundario y los BSPA.

Además de la UDA, firmaron el acuerdo los representantes de la Asociación Docente Provincial (ADP), la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), ATE, el Sindicato Argentino de Docentes Particulares (SADOP), la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) y la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA-T).

Generalmente el aumento que se otorga al sector docente también se aplica al resto de los empleados estatales de la áreas de Salud, Seguridad y la administra pública.

El paro sigue

El que no puso la firma en el acuerdo paritario fue el Sindicato de Trabajadores de la Educación de la Provincia de Salta (SITEPSA), la entidad gremial que acompañó al paro de la docencia autoconvocada desde el 1 de agosto. "No hemos firmado absolutamente nada", indicó su titular, Victoria Cervera, a la salida de Casa de Gobierno y ante los manifestantes que la esperaban.

Sitepsa se convirtió en la voz de lxs Autoconvocadxs en las negociaciones con el gobierno de Salta. Y por eso sus representantes se mantuvieron reunidos con las autoridades de Educación y Economía, luego que la Mesa Intergremial cerrara la negociación. Pasadas las 23.30, Cervera salió del edificio para comunicar la oferta que le transmitió el gobierno.

Además de los items que ya acordaron el resto de los gremios, también se trató la demanda de que no se descuenten los días de huelga. "No hay posiblidad de aceptar ningún tipo de negociación si no está contemplado el no descuento de los días de paro", afirmó Cervera.

Por tal motivo, se planteó una propuesta de "devolución efectiva" de los días de protesta, a través de clases, que no serían los sábados, como propuso en un primer momento el gobierno salteño.

Con este plan, la docencia deberá devolver las horas que no asistió a la institución por adherirse al paro. Para ello, tendrá que elaborar una propuesta pedagógica dirigida al estudiantado que deba fortalecer sus trayectorias escolares. "Sobre todo, las intermitentes y de baja intensidad, que son las que más lo necesitan", se aclaró.

Esa devolución tendrá que hacerse por fuera del horario laboral y deberá ser ejecutado en este período lectivo y sobre la base de las planificiones anuales. Cada maestra podrá optar por realizar el trabajo de forma no presencial o presencial. En caso de elegir la no presencialidad, podrá decidir si es sincrónica, mediada por plataformas digitales; o asincrónica, es decir, a través de materiales en soporte físico.

El sindicato adelantó que mantendrán una asamblea con sus afiliados hoy. Mientras que Docentes Autoconvocados se reunirá en asambleas departamentales también hoy, proyectando una de carácter provincial para el sábado. Si ambas partes aceptan el acuerdo, deberán regresar a las aulas el lunes próximo.



En caso de que Sitepsa acepte la oferta y la docencia autoconvocada, la rechace; el Sindicato adelantó que no seguirá acompañando el reclamo. La vocera de los Docentes Autoconvocados, Sandra Nieva, expresó ante el medio digital El Tintero de Salta, que de no aceptar la propuesta, "encararían la lucha" desde su espacio.

Nieva sostuvo que especular en este momento sobre futuros escenarios es generar mayor incertidumbre en la docencia, por lo que optó por recordar que el paro continúa y que en pararelo, realizarán las asambleas para ampliar la discusión. "El paro se continúa hasta que tengamos una decisión", subrayó.