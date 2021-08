Al menos 170 personas murieron en el atentado del grupo yihadista Estado Islámico (ISIS-K) en el aeropuerto de Kabul donde este viernes continúan las evacuaciones. El Consejo de Seguridad de la ONU pidió llevar a la Justicia a los autores del atentado en el aeródromo de la capital afgana. Por su parte, el Departamento de Defensa de Estados Unidos informó que todavía creen que hay amenazas creíbles a la misión estadounidense en la terminal aérea. En tanto el Pentágono concluyó que hubo una única explosión y no dos como había informado el jueves. La Casa Blanca descartó cualquier posibilidad de reconocimiento rápido de un gobierno talibán por parte de Estados Unidos o sus aliados. Mientras que el control del aeropuerto Hamid Karzai se encuentra en debate. Por un lado, los talibanes informaron que los estadounidenses evacuaron “tres importantes sitios” y que ahora están bajo control del régimen insurgente. Por otro lado, el Pentágono informó que los talibanes no tomaron control de ninguna operación.

"Tres importantes sitios de la parte militar del aeropuerto fueron evacuados por los estadounidenses y se hallan bajo control del Emirato Islámico" informó el portavoz, Bilal Karimi, mediante Twitter. "Actualmente solo una muy pequeña parte está en manos de los estadounidenses", agregó. En tanto el Pentágono refutó las declaraciones de los insurgentes. "No están a cargo de ninguna de las puertas, no están a cargo de ninguna de las operaciones del aeropuerto. Eso todavía está bajo el control militar de Estados Unidos", dijo el portavoz del Pentágono, John Kirby. La Casa Blanca informó este viernes que no reconocerá un gobierno talibán de inmediato. "Quiero ser muy clara: no hay prisa por el reconocimiento de ningún tipo por parte de Estados Unidos o de cualquier aliado internacional con el que hayamos hablado", afirmó la secretaria de prensa, Jenn Psaki.



El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas remarcó la necesidad de responsabilizar ante la justicia a los autores del atentado en el aeropuerto Hamid Karzai. "Los miembros del Consejo de Seguridad subrayaron la necesidad de responsabilizar a los perpetradores, organizadores, financistas y patrocinadores de estos actos de terrorismo reprobables y llevarlos ante la justicia", señaló el consejo de 15 miembros. El atentado fue condenado por los talibanes, por Estados Unidos y sus aliados y también por Rusia y China.



"Amenazas creíbles"

Para Estados Unidos la misión de evacuación de Afganistán todavía enfrenta “amenazas creíbles” tras el atentado del jueves. El portavoz del Departamento de Defensa de Estados Unidos, John Kirby, dijo que la operación en Kabul continúa, aunque los informes de inteligencia sugieren que ISIS-Khorasan, el brazo afgano del Estado Islámico, tiene como objetivo lanzar más ataques. "Todavía creemos que hay amenazas creíbles, (...) amenazas específicas y creíbles", indicó. "Ciertamente estamos preparados y esperaríamos intentos futuros, absolutamente", remarcó Kirby que también informó que se está llevando a cabo una investigación sobre el incidente.

El general Hank Taylor, subdirector de operaciones regionales del Estado Mayor Conjunto, aseguró que los vuelos para sacar extranjeros y afganos del país se aceleraron luego del ataque que fue reivindicado por el ISIS-K. Taylor además informó que sólo hubo un atacante suicida y no dos como había indicado inicialmente. Según el Pentágono unas 85 personas murieron, incluyendo a 13 militares estadounidenses. Mientras que la cadena qatarí Al Jazeera informó que al menos unas 175 personas murieron y 150 resultaron heridas por el ataque en la terminal aérea de Kabul.

Taylor indico que unas 111 mil personas fueron evacuadas en vuelos desde el 14 de agosto, de los cuales 12.500 salieron del país en las últimas 24 horas en 89 vuelos estadounidenses y de la coalición internacional que apoyaba la ocupación. Mientras que el portavoz del Departamento de Defensa, John Kirby aseguró que mientras las personas elegibles de evacuación lleguen al aeropuerto, serán evacuadas en avión. "Podremos sacar en avión a los evacuados hasta el último momento, ese va a ser el objetivo", afirmó en una rueda de prensa.



Kabul



Decenas de personas recorrieron los hospitales de Kabul en busca de sus familiares tras el atentado suicida que dejó al menos 170 muertos y unos 150 heridos, según fuentes talibanes citadas por la agencia de noticias EFE. En tanto la cadena Al Jazeera contabiliza al menos 175 muertos, en su mayoría civiles afganos. Abdul Mayid buscaba a su hermano quien desde hace una semana intenta salir del país junto a miles de afganos que aguardan en el aeropuerto internacional Hamid Karzai. "Era un estudiante, tenía talento, pero debido a la situación del país quería irse, como todo el mundo", contó Mayid a la agencia de noticias AFP en las puertas de uno de los hospitales de Kabul donde lo buscó entre las decenas de heridos y fallecidos que llegan al centro médico.



Para la ONG italiana Emergency, que gestiona un hospital en Kabul, la situación sigue siendo “todavía bastante crítica”. "Nuestros tres quirófanos han estado trabajando toda la noche", publicaron en su cuenta de Twitter. Mientras que en el hospital Wazir Akbar Khan recibieron 145 víctimas fatales del atentado y unas 50 personas llegaron con heridas graves, según precisaron fuentes sanitarias. Estados Unidos, por su parte, confirmó que murieron 13 soldados estadounidenses y otros 18 resultaron heridos en el atentado del jueves. El gobierno británico informó del fallecimiento de dos ciudadanos de esa nacionalidad. "Me entristece profundamente saber que dos ciudadanos británicos y el hijo de otro ciudadano británico murieron en el atentado terrorista del jueves, y que otros dos resultaron heridos", afirmó el ministro de Relaciones Exteriores del Reino Unido, Dominic Raab.



Poco insumo médico



En tanto la Organización Mundial de la Salud (OMS) alertó que las reservas de material médico se agotarán en pocos días en Afganistán. "Solo quedan algunos días de reservas de material médico", dijo el director de gestión de emergencias sanitarias de la OMS para el Mediterráneo oriental, Rick Brennan, en una rueda de prensa virtual desde El Cairo. La OMS cuenta con personal encargado de velar por la situación sanitaria en las 34 provincias afganas. "La buena noticia es que de los 2.200 establecimientos de salud que vigilan, 97 por ciento siguen abiertos y funcionan" detalló Brennan. El directivo de la OMS explicó que está tratando de ingresar material médico al país con la ayuda del gobierno de Paquistán.

Medio millón de refugiados



Mientras que la agencia de la ONU para los refugiados dijo que estima que medio millón de refugiados adicionales desde Afganistán en 2021. "En términos de cifras, nos preparamos para unos 500.000 nuevos refugiados en la región. Se trata del escenario más pesimista", declaró Kelly Clements, Alta Comisionada adjunta del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (Acnur), al presentar el plan regional de preparación e intervención para los refugiados afganos. Ese medio millón se sumaría a los 2,2 millones de afganos que ya están registrados como refugiados en el extranjero, casi todos en Pakistán e Irán.