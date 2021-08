Con obras de Eduardo Serón, Mele Bruniard y muchos otros artistas se inauguró el pasado 6 de agosto en el Museo Municipal De Bellas Artes Dr. Urbano Poggi (Sarmiento 530, ciudad de Rafaela, provincia de Santa Fe) una muestra con patrimonio del Museo que se propone como un "experimento" de su curador, el artista rafaelino Seba Operto. Y en torno a la cual la Asociación Amigos del Museo lanza una convocatoria, abierta a mayores de 18 años, para "sumar otras miradas. La idea es que los y las participantes, utilizando los soportes de fotografía y video, generen nuevas experiencias de recorrido o de diálogo entre las obras expuestas. Se podrán generar dos tipos de contenidos: un video corto (máximo 30 segundos) en formato "reel" o tres fotos (pueden ser una única foto en formato "tríada" o "mosaico" o bien por separado). Las y los participantes podrán enviar una o ambas propuestas a: [email protected] con el asunto: AMOR PASION 2021, hasta el 10 de septiembre de 2021.

En el cuerpo del mail cada participante deberá especificar: nombre, apellido y DNI; aclarar si se trata de tres fotos que forman un mosaico o funcionan por separado; y detallar su cuenta de Instagram personal. La selección estará a cargo de un jurado compuesto por el curador de la muestra Seba Operto, un representante de la Asociación de Amigos del MMAUP, y un representante del equipo del Museo Municipal de Arte. Se seleccionarán hasta tres ganadores o ganadoras, que recibirán un 1er premio de $5000, un 2do premio de $3000 y un 3er premio de $2000. Los nombres se anunciarán el 17 de septiembre de 2021, y sus propuestas se publicarán a través de las redes de la Asociación de Amigos del MMAUP: @amigosdelpoggi y del Museo Urbano Poggi: @museodearte.rafaela.

Titulada Amor pasión, la muestra explora el erotismo y el cuerpo desde su revés: los fantasmas y ausencias. El título Amor pasión celebra a uno de los expositores, Pedro Roth (Budapest, 1938), prolífico artista húngaro radicado en Buenos Aires. El año pasado, Roth, en plena pandemia, hizo como acción artística una muestra en el supermercado Sol Oriente del barrio de Palermo. Entre las góndolas de mercancías, sus cuadros reclamaban el lugar de la cultura como "producto esencial". "Frente a su extensa carrera y su actitud frente a la vida, me reconocí en su valía", dice Operto en su texto curatorial. El gesto de poner en el centro del canon patrimonial a un creador tan intenso como imposible de categorizar se inspiró además en un hallazgo que lo tuvo entre sus protagonistas.

"Muchas de las obras expuestas fueron sacadas a luz por primera vez", comenta el curador, para quien la visita a los depósitos del Museo fue "un viaje". "En agosto me llamaron para hacer un recorte o selección del patrimonio del Museo y me interesé por una caja de 1999 titulada Arte erótico. Es una compilación que reúne unos 50 artistas más o menos", contó a Rosario/12 el curador, refiriéndose a una de aquellas joyas inéditas del Poggi, cuyos donantes fueron Claudio Pérez Míguez y Raúl Manrique Girón, quienes a mediados de los '90 abrieron en Quilmes (Buenos Aires), un "espacio mutante" (Operto dixit) de arte y literatura. "En la lista había nombres muy importantes dentro de la historia, como los de León Ferrari, Marcia Schvartz, Pedro Roth y Juan Carlos Romero, entre otros", detalló el curador a este medio. "Me interesó mostrarlos, sorprendentemente nunca los habían mostrado hasta el día de la fecha".

La breve lista sugiere que el acento está puesto en obras de una "belleza revulsiva" (al decir de Hal Foster en su libro sobre el surrealismo), por artistas que (¡por fortuna!) incomodaron el establishment del arte argentino con propuestas estéticas vinculadas a la realidad social y política. Con el lema "crear es resistir", la muestra compone un relato en imágenes sobre "lo que nos hace humanos". Y aquello que nos hace humanos es precisamente lo que nos falta cada vez más en una modernidad periférica arrasada por sucesivas tragedias colectivas tanto regionales (las dictaduras) como globales (sida y covid). Respecto de las obras elegidas en torno a aquella antología de arte erótico fechada en 1999, escribe el curador: "En esta sala el cuerpo y el sexo, dos inevitables, parecen cristalizarse en las ausencias. Nuestros antecedentes en materia histórica nacional son fantasmáticos y requieren de mucha cautela a la hora de hilvanarlos. Entre los '70 y fines de los '90, la dictadura y el HIV, filtrándose en el 'arte rosa light' (al decir de Roberto Jacoby) como sombras irreversibles, engendraron un trauma colectivo que expulsó a artistas a geografías perimetrales, haciendo fugaz tanto su paso en la tierra como en su producción artística. Sin embargo, un trauma se repite en loop hasta el punto que hay que ocultarlo; si no, presenta síntomas. Esas décadas sombrías se reflejan en risas, fiestas, colores, la noche, el reviente, en Dionisos. El sexo, o el deseo de tener sexo, se infantiliza; la sangre aquí no busca testigos u homicidas, sino que funciona como un reloj líquido que tiñe estas décadas de 'alegría' y donde el trauma une".

Cuenta el curador: "Fui haciendo una selección dentro del patrimonio y me encontré con una pintura al óleo de Serón y un dibujo en tinta sobre papel de Bruniard ("Nos miran", 1980). Las dos obras están expuestas al ingreso de la sala, suspendidas en el aire y dispuestas en el montaje como si estuviesen pegados, hombro con hombro, por así decirlo, y en el medio dejé un pasaje que la gente pueda atravesar esto que es como una confidencia, entendiendo la información de que Mele y Eduardo fueron pareja... tenía ganas de verlo desde el amor, desde el cariño", comenta. Agregamos que ambos vivían en Rosario; ella falleció en 2020 y él a once días de inaugurarse la muestra. Titulada La sencillez para un fuego que vendrá y fechada en 2001, la de Serón es una pintura de gran formato con un bello juego de azules y negro sobre blanco, posiblemente de su serie Las señoras formas. Otro caballito de batalla de la exposición, con un valor fuertemente local, es el retrato dibujado en pastel sobre papel por María Elena Etchenique de Vigo en 1950, y que retrata a la pintora Olimpia Aimaretti, nacida en 1928 en la ciudad de Rafaela.

"Una vez atravesada esa puerta visual, se entra a toda la otra colección que es el compilado de arte erótico... la obra de Pedro Roth consiste en las palabras AMOR PASIÓN escritas en negro y rojo con una tipografía particular que después se usó en la difusión de la muestra", relató el curador, quien se refirió también a los globos con que intervino el espacio a manera de marcos, color festivo y alusión a los preservativos. Completan la compilación de 1999: Nora Menghi, Hilda Paz, Horacio Farías, Luisa Reisner, Mónica García, Iris Degregorio y Sergio Schmidt.

La muestra estará habilitada hasta el domingo 12 de septiembre. Se puede visitar de martes a viernes de 9 a 19, y los domingos de 16 a 19, con entrada libre y gratuita, respetando el protocolo sanitario de ingreso. Sebastián Operto nació en 1987 en Rafaela, es Licenciado en Bellas Artes, y actualmente vive y trabaja en Rosario. Realizó clínicas de obra con Carlos Herrera, Marcia Schvartz, Mauro Guzmán y Verónica Gómez. Pertenece a la Trastienda de la galería Desmayo en la ciudad de Rosario.