El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este miércoles una jornada agradable, con cielo parcialmente nublado y temperaturas que oscilarán entre los 12 y los 23 grados, con viento del este.

Para el jueves se esperan condiciones similares, con un aumento de la nubosidad y registros térmicos que arracarán en 14 grados y llegarán a los 23 grados, con viento del noroeste.

El viernes el cielo se presentará mayormente nublado, con una temperatura mínima de 16 grados y una máxima de 26 grados, con viento del noreste.