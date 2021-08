Vecinxs de Las Lajitas y profesionales advirtieron en el primer Foro Ambiental Provincial que el modelo de agricultura industrial y de ganadería que prima en la zona genera daños al medio ambiente y a la salud humana. Además expusieron proyectos de reciclaje y reforestación, permacultura y bioconstrucción.

Las Lajitas es un municipio que se ubica al sureste de la provincia de Salta y es conocido como el polo sojero. Allí se ubican algunas de las principales empresas del agronegocio. En esta localidad también han surgido denuncias de vecinxs sobre fumigaciones cercanas a las viviendas, y recientemente se conoció que hay un basural a cielo abierto de envases de fitosanitarios próximo al Río del Valle en predio de una planta recicladora.

Durante el Foro, un grupo de vecinxs del departamento Anta abrió banderas con las consignas de “Fuera Monsanto-Bayer” y otras en las que cuestionaban a la agricultura industrial y pedían por el desarrollo de la agroecología que propone un modelo sustentable.

“La intervención es por los problemas ambientales, las enfermedades, y por generar algún cambio de conciencia en las personas. Se veía venir que el foro no iba a hablar de nada relacionado con los agroquímicos y todo ese problema, entonces la intervención fue con ese objetivo. La realidad es bastante compleja, la que todos sabemos, pero no se toma conciencia a ciencia cierta o no se actúa tratando de generar algún cambio. Vemos que hay noticias en algunos medios, otros no se hacen eco, pero siempre se está mostrando nuevos desmontes. En lo cotidiano siempre aparecen nuevos casos de cáncer y en niños más pequeños”, manifestó el vecino Ariel Yurquina a Salta/12.

La médica jubilada Marian Casares, cuya exposición se dejó para el final, y que tuvo poco tiempo para hablar, coincidió con la preocupación por la contaminación ambiental y el modelo de producción agrícologanadero actual. “Estamos ante una situación que es alarmante pero hay intereses políticos, económicos, contra los cuales es muy difícil luchar”, manifestó a Salta/12.

La médica sostuvo que la actividad ganadera es una de las principales generadoras de gas metano, “eso va al aire, genera efecto invernadero y aumenta el calentamiento global”. Respecto a la agricultura industrial, la profesional indicó que los agroquímicos causan “daños tremendos para la salud”. “Se sabe que los agrotóxicos inducen al cáncer y por supuesto (los empresarios) dicen que hay un manejo, que no hay residuos pero no se cumplen los protocolos como deberían cumplirse”, manifestó.

“Acá en Las Lajitas hay enfermedades relacionadas con el uso de agroquímicos: son las dermatitis atópicas, los síndromes bronquiales obstructivos, la cantidad de cáncer que antes no se veía”, precisó la médica que trabajó cinco años en el hospital de esa localidad.

La médica además dijo que este modelo de producción “va a provocar terribles desastres naturales. Los incendios forestales, la inundación por las lluvias demasiado abundantes en poco tiempo, a eso todos los que habitan el departamento Anta lo están viviendo. Hace 10 años atrás no teníamos la cantidad de lluvia en poco tiempo que hay ahora, no se veía la cantidad de sequías que estamos viviendo. Eso es una alerta que ya estamos palpando, no solamente cifras estadísticas que dice la ONU”, sostuvo Casares.

Hace unos días se conoció que la planta recicladora Terramaq tiene un predio con basura del agro: bidones y envases de agroquímicos cerca del Río del Valle. La médica consideró que esa basura puede contaminar las napas y el agua. Indicó que se trata de residuos “tóxicos para la salud”.

El permacultor de El Carril, Claudio Armando, también se refirió en su ponencia al extractivismo que no solo tiene que ver con la minería sino también con la agricultura industrial. Señaló que es necesario cambiar el modelo de producción. Hizo alusión a la deforestación que ha avanzado sobre miles de hectáreas y siempre con “el aval de algún sector del gobierno”. Enfatizó en que las leyes de protección del medio ambiente y la educación ambiental son herramientas fundamentales para generar cambios.

La permacultura es un concepto de producción relacionado al uso sustentable de la tierra utilizando los ciclos naturales sin forzarlos.

Por su parte, Yurquina consideró que los intendentes de Anta “deberían tomar medidas más drásticas respecto al uso de herbicidas, pesticidas, de los agroquímicos y tratar de proponer el estudio por lo menos, como primera medida, de los efectos de los agrotóxicos en la salud humana y de censar la cantidad de enfermedades que no figura en ningún tipo de estadística ni en ningún lado”.

El intendente Fernando Alabi quien participó del Foro, aseguró a Salta/12 que “la municipalidad sí actúa en cuanto a esto. No se permite la fumigación cercana al pueblo. Comenzamos a trabajar el año pasado, vamos a seguir”, dijo. Sostuvo que se reunió con empresarios, y “resolvieron hacer lo que dice la ley, ellos están cumpliendo, las fumigaciones aéreas y las terrestres no se hacen cerca del pueblo”. Calculó que hay "más de cincuenta empresas que producen soja, maíz, en algunas temporadas trigos, también hay empresas de ganadería”.

El municipio de Las Lajitas no tiene una Secretaría de Ambiente, sin embargo, el intendente indicó que sí realizan fiscalizaciones y se manifestó “en contra de los desmontes (…) Hubo una tala indiscriminada y hay que controlar eso (…) Acá alrededor ya hace años que se desmontó todo”.

En lo que va de su gestión Alabi señaló que colocó 700 árboles en la ciudad y detalló que tienen un vivero con 5 mil plantines y espera que puedan plantar una cantidad considerable en los próximos años. Algunas de las actividades agroecológicas del municipio que se expusieron en el Foro fueron el reciclaje de plásticos de botellas pet que mezclan con cemento para hacer adoquines y que se venden a lxs vecinxs de forma financiada para las veredas.

La médica Casares expuso el proyecto Pacha Kanchay que inició hace 14 años junto a su pareja también un médico jubilado que trabajó en Las Lajitas. Juntos compraron 575 hectáreas cerca del Parque Nacional El Rey y conformaron una sociedad limitada.

“Blindamos el bosque durante 50 años para que no haya destrucción, deforestación, matanza de animales, pesca ni nada de eso. Dentro de ese predio, solamente hemos intervenido dos hectáreas donde hemos instalado una construcción bioclimática, utilizando los recursos del lugar con energía solar porque no hay ningún tipo de servicios de la zona y con agua que proviene de una vertiente. Logramos obtener instalaciones cómodas y confortables porque estamos viviendo en el lugar y lo estamos ofreciendo al turismo ecológico para que la gente lo pueda ver como un modelo de vida, que pueda ver cómo se puede reciclar, reutilizar, reducir todo lo que tiene que ver con el reciclado e incorporar un modelo agroecológico”, explicó Casares.

El Foro se desarrolló en la mañana del jueves, consistió en exposiciones y su forma de organización fue cuestionada por algunxs asistentes debido a que no pudieron opinar y esperaban un espacio de discusión y debate. La actividad fue organizada junto a la fundación Mundo Verde. Además del intendente Alabi, estuvo el intendente de Cachi, Américo Liendro, entre otras autoridades.