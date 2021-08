El diputado provincial del Frente de Todos (FdT) de Corrientes, Miguel Arias, baleado el jueves durante un acto de cierre de campaña en la localidad de Tapebicúa, permanecía hoy internado en un hospital de la capital provincial "lúcido y estable", según el último parte médico.



"Pasadas las primeras 24 horas el paciente continúa lúcido y estable bajo su correspondiente tratamiento", reportó el parte médico firmado por el director del Hospital Escuela José de San Martín, Salvador González Nadal, donde se encuentra internado Arias.



El informe médico afirmó que "su evolución hasta ahora es la esperada para este tipo de cirugías", por lo que "los equipos médicos sostienen estricta vigilancia sobre su condición física".



"Al momento su pronóstico sigue siendo reservado", aclaró el parte médico del centro de salud.



Arias ingresó al centro de salud capitalino ayer al mediodía, derivado en un avión sanitario de la localidad de Paso de los Libres, donde fue atendido tras ser herido de bala en un acto político en la localidad de Tapebicuá.

El Frente de Todos reclamó a la Provincia que encuentre al responsble

Representantes del partido opositor provincial advirtieron que “llama la atención” que no haya sido encontrado la persona que efectuó el disparo durante el acto cierre de campaña. Además, resaltaron que no están las condiciones dadas para llevar adelante las elecciones este domingo.

“Llama la atención que no encontraron a quien lo baleó; es un pueblo muy chiquito donde ocurrió y no es explicable que inmediatamente no se detecte quién fue; no tiene mucha explicación”, aseguró el candidato a gobernador de aquella provincia del Frente de Todos, Fabián Ríos.

En ese mismo sentido, la senadora correntina por el Frente de Todos, Ana Almirón, remarcó que "ningún miembro de la oposición de Corrientes hoy está tranquilo. No estamos en condiciones de llevar adelante las elecciones en la provincia".

El gobernador Gustavo Valdés (UCR) apenas escribió un tuit en el que repudó el atentado y anunció que dispuso “todos los medios del Estado provincial” para la investigación y para garantizar la seguridad de los comicios provinciales que se desarrollarán el domingo.

"Se están haciendo estudios para saber desde dónde vino el disparo y una pericia muy importante en la camisa de (Miguel) Arias", informó por su parte la ministra de Seguridad Sabina Frederic, quien calificó lo sucedido como un hecho de "violencia política".