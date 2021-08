Luego de que el diputado provincial Miguel Arias fuera baleado en la noche del jueves a tres días de las elecciones en Corrientes, el candidato a gobernador de aquella provincia del Frente de Todos, Fabián Ríos, advirtió que “llama la atención” que no haya sido encontrado la persona que efectuó el disparo durante el acto cierre de campaña.



“Llama la atención que no encontraron a quien lo baleó; es un pueblo muy chiquito donde ocurrió y no es explicable que inmediatamente no se detecte quién fue; no tiene mucha explicación”, aseguró Ríos al hablar esta mañana por radio FutuRöck.

En este sentido, Ríos indicó que el hecho "cambió sustancialmente el panorama" político ya que "los cierres de campaña son con alegría y esperanza", y remarcó que Arias “por suerte superó la situación más compleja de lo vivido ayer, está fuera de peligro y va a ser trasladado a Corrientes Capital luego de ser intervenido”.

Asimismo, dijo que aún no tuvo contacto ni con el gobernador provincial, Gustavo Valdés, ni con autoridades del área de Seguridad, para obtener información sobre lo ocurrido.



En la misma línea se expresó la senadora correntina por el Frente de Todos, Ana Almirón, quien en diálogo con la misma radio agregó: "Ningún miembro de la oposición de Corrientes hoy está tranquilo. No estamos en condiciones de llevar adelante las elecciones en la provincia".



La palabra de Gustavo Valdés

El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés (UCR), repudió el atentado al diputado Arias y anunció que dispuso “todos los medios del Estado provincial” para la investigación y para garantizar la seguridad de los comicios provinciales que se desarrollarán el domingo.

“Tenemos que llegar al fondo de la cuestión”, afirmó este viernes en una conferencia de prensa y adelantó que la ministra de Seguridad, Sabina Frederic -quien se encuentra en viaje hacia la provincia- “ofreció su apoyo”.



“Repudiamos enérgicamente todo tipo de violencia y de este tipo de hechos que no llevan a ningún lado. Esta mi expresión personal y de todo el Gobierno de la provincia que repudia la violencia política”, enfatizó el mandatario.



Respecto de la investigación, Valdés precisó que ordenó al jefe de la Policía provincial que "se traslade a la zona con efectivos de Delitos Complejos para investigar cómo se dieron los hechos, en la localidad de 800 habitantes”.



“No voy a hacer hipótesis del tema. Cuando tengamos algo concreto lo vamos a informar. Tenemos que llegar al fondo de la cuestión”, insistió el correntino.



“Rogamos que su evolución siga favorable, que Dios ayude a la familia y también somos solidarios con el Frente Corrientes de Todos y el Partido Justicialista. Este tipo de hechos, no deben volver a ocurrir en la Argentina”, sostuvo Valdés.



Finalmente, sobre las elecciones provinciales que se realizarán el domingo, el mandatario resaltó que "la seguridad del comicio está garantizada" y detalló que se están "desplegando todas las fuerzas provinciales".