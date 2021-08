Dicen que las primeras 24 horas en cualquier caso criminal son fundamentales. Nadie fue detenido en el primer día luego de que el diputado provincial del Frente de Todos Miguel Arias fuera baleado en el estómago en un acto de campaña. Arias fue trasladado a un hospital en la capital provincial y estaba estable, pero en terapia intensiva. El fiscal a cargo de la investigación, Facundo Sotelo, dijo que la hipótesis principal es que "el disparo habría sido efectuado a corta distancia, o sea que vino desde el público que estuvo presente". Se habría usado un arma de bajo calibre. La familia del diputado estimó que "el tiro no era para él" y una de las candidatas supuso que le apuntaban a ella. Desde el gobierno de Corrientes intentaron desvincular el hecho de la campaña electoral y el gobernador radical Gustavo Valdés condenó el disparo y dijo que la elección del domingo se hará igual. La ministra de Seguridad Sabina Frederic viajó a Corrientes para asistir en "este hecho inadmisible de violencia política a tres días de las elecciones". El Frente de Todos pidió un rápido esclarecimiento del atentado. Desde Juntos por el Cambio nadie abrió la boca ni emitió un comunicado al respecto.

El disparo

Arias recibió un disparo en el estómago en un acto en la localidad de Tapebicuá, en el que estaba hablando la candidata a viceintendenta, Gloria Soledad Pared, quien compartió en su Facebook un video del momento del disparo, en el que se ve que nadie se percata ni del sonido ni de fogoneo del disparo hasta que Arias se toca la panza y los otros dirigentes empiezan a pedir un médico.

Pared supuso que le apuntaban a ella: "En el pueblo están los rumores de que el disparo era para mí", dijo, principalmente por el hecho de que estaba parada y hablando al momento del disparo. "No hay duda de que fue un atentado político", dijo. "Pido por favor seguridad para mi familia y para mi persona, esto no pude suceder más, no puede quedar en la nada, sea quien sea, necesitamos saber", escribió en su Facebook.

Luego del disparo, el intendente de Paso de los Libres, Martín Ascúa, presente en la tarima, contó que no llegaba la ambulancia para Arias, por lo que lo subieron a la caja de una camioneta de la Policía y fueron a una sala de primeros auxilios. La encontraron cerrada, por lo que siguieron viaje hasta Paso de los Libres, distante unos 33 kilómetros. Según el parte médico ingresó con un “shock hiperbolémico y excitación, provocado por una lesión traumática de una herida de arma de fuego a nivel del abdomen, en el flanco derecho”. Arias fue intervenido quirúrgicamente y el viernes fue trasladado en un avión sanitario a la capital provincial, al hospital Escuela “General San Martín”, de mayor complejidad. El último parte médico indicaba que estaba "estable y lúcido", aunque continúa en terapia intensiva.

La bala todavía no se la extrajeron, por lo que no está confirmado el calibre. De todas formas, los exámenes preliminares indican que se trataría de una bala de calibre .22. Este calibre hace que los investigadores no estén apuntando a una línea narco ("Esto no es Itatí", decían), dado que los sicarios suelen utilizar otro tipo de calibre. También, de ser esa bala, el sonido que hace el arma es menor al de --por ejemplo-- una 9 milímetros.

Gabriel Arias, hijo del diputado baleado, dijo: "Por ahora el móvil que se piensa es que ese tiro no era para el porqué él no tenía nada que ver con el acto en el que estaba participando”, afirmó. También comentó que la familia no recibió amenazas previas (Arias es veterinario, sus proyectos están vinculados a la ecología). Lo mismo dijeron los candidatos del Frente de Todos de la localidad.

Corta distancia

El fiscal a cargo del caso, Facundo Sotelo, sostuvo que se trata de un pueblo de unas 900 personas y que en el acto habría entre 70 y 90, pero que la mayoría se alejó por miedo cuando se produjo el disparo, por lo que cuando llegaron con la policía provincial, quedaban "unas treinta, en su mayoría menores". Relató que inspeccionaron el predio, que casi nadie pudo aportar elementos sobre quién había sido y que secuestraron la ropa del diputado para hacer pericias. "Tiene un orificio de entrada, y se presume que el disparo habría sido efectuado a corta distancia, o sea que vino desde el público que estuvo presente. Esa es la principal hipótesis, pero no se descarta nada. Se trata de determinar el motivo”, indicó. También indicó que el disparo podría no haber estado dirigido al diputado, sino a otro de los presentes en el escenario.

La ministra de Seguridad nacional, Sabina Frederic, viajó por orden del presidente Alberto Fernández a Corrientes, se reunión con el fiscal y con las autoridades locales y ofreció participar de las pericia. Movilizó a una unidad de pericias de Gendarmería nacional para hacer la reconstrucción del hecho in situ y dos brigadas de la Policía Federal para apoyar al fiscal Sotelo en lo que determine. La Federal también aportará un sistema de análisis de imágenes. "Estamos aquí a disposición de la investigación que se está llevando adelante. El presidente nos encomendó que pongamos adelante todos los recursos para esclarecer este hecho inadmisible de violencia política a tres días de las elecciones", indicó la ministra, quien informó que le pusieron custodia a los candidatos.

"Hay elementos que exigen un rápido avance sobre las líneas de investigación. El hecho ocurrió en un acto de campaña, cuando estaba terminando de hablar una candidata a viceintendenta. Ese es el contexto objetivo. Eso no debería escapar a la investigación", remarcó Frederic, quien dijo: "Indigna un hecho como este en la Argentina del siglo XXI. Sepan los correntinos que el Gobierno nacional está dispuesto a trabajar para que este hecho sea esclarecido muy rápidamente".

Radicales

En contraste, el ministro de Seguridad provincial, Juan José López Desimoni, intentó desvincular el hecho de la campaña, pese a que al diputado le dispararon sobre un escenario y en un acto de cierre del proceso electoral: “No hay elementos objetivos para pensar en una hipótesis de vinculación política”, afirmó el funcionario radical. "Tapebicuá es muy chiquito, se conocen todos, no ha habido antecedentes de violencia, en los cierres de campaña, nada hacía presumir semejante desenlace”, afirmó.

El gobernador de Corrientes repudió el atentado al diputado Arias y anunció que dispuso “todos los medios del Estado provincial” para la investigación y para garantizar la seguridad de los comicios provinciales que se desarrollarán el domingo. “Repudiamos enérgicamente todo tipo de violencia y de este tipo de hechos que no llevan a ningún lado. Esta mi expresión personal y de todo el Gobierno de la provincia que repudia la violencia política”, enfatizó el mandatario.

Contrastó con los demás candidatos a nivel nacional de Juntos por el Cambio, que no condenaron el hecho: ni María Eugenia Vidal, ni Diego Santilli, ni la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, ni el expresidente Mauricio Macri consideraron oportuno decir algo al respecto.

El gobernador de Corrientes no quiso especular sobre los motivos del ataque: “No voy a hacer hipótesis del tema. Cuando tengamos algo concreto lo vamos a informar. Tenemos que llegar al fondo de la cuestión”, remarcó.

En privado manejan varias hipótesis en el Gobierno provincial. La del atentado, aunque se resisten a la palabra ("La oposición dice atentado para tener un título en la campaña y restarle votos a Gustavo", decían en la gobernación), la de un disparo accidental ("¿Viste como es? En el festejo alguien podría haber tirado un tiro al aire, o se le escapó un tiro") y la de un "loco suelto". Sí se ocuparon de desmentir que hubiera en ese momento una caravana del radicalismo en la zona, cosa que en la investigación todavía no se descartó. De hecho, uno de los datos que se toma en cuenta en la investigación es que el radicalismo gobierna hace 20 años en ese distrito y tiene chances de perder la elección.

Frente de Todos

"No hay duda que es un atentado político, tenemos que saber quién lo perpetró", sostuvo el candidato a vicegobernador del Frente de Todos, Martín Barrionuevo, desde un primer momento. “Llama la atención que no encontraron a quien lo baleó; es un pueblo muy chiquito donde ocurrió y no es explicable que inmediatamente no se detecte quién fue. No tiene mucha explicación”, aseguró el candidato a gobernador, Fabián Ríos, que enfrenta a Valdes este domingo en las elecciones. Ríos indicó que el hecho "cambió sustancialmente el panorama" político ya que "los cierres de campaña son con alegría y esperanza".

Al caer la noche no había todavía claridad sobre los motivos ni sobre el autor del disparo.