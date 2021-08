El plato fuerte de este domingo en el torneo de la Liga Profesional de Fútbol será el clásico entre Boca y Racing, dos grandes que naufragaron al comienzo del certamen y en su doble competencia antes de quedar eliminados de la Copa Libertadores y que ahora y luego de que tomaran sus riendas dos ídolos históricos de cada club, empiezan a anhelar el título con más certezas y argumentos para soñar. Sebastián Battaglia y Claudio Úbeda, dos que se conocen bien de sus tiempos como futbolistas, se enfrentarán desde las 20.15 en la Bombonera (transmite TNT Sports) por la novena fecha, a sabiendas de que el triunfo será otro envión para sus incipientes ciclos.

Battaglia y Ubeda, dos ciclos que avanzan

La llegada de Battaglia -que se animó a meter mano en el equipo- renovó las ilusiones en Boca y en sus primeros dos partidos el equipo mostró una mejor actitud, con mayor predisposición para buscar desequilibrar en el campo contrario y más variantes ofensivas, sobre todo por la aparición del juvenil Aaron Molinas, quien generó una buena sociedad con Juan Ramírez. El resultado fueron dos victorias consecutivas, como local sobre Patronato por 1-0 y en Vicente López frente a Platense por 3-1.



El equipo xeneize tiene 10 puntos en el campeonato y asumirá un desafío de riesgo ante Racing, que sumó 15 unidades y transitó una situación con aristas similares, ya que asumió Úbeda en reemplazo de Juan Antonio Pizzi, quien sufrió mucho desgaste durante el año y su ciclo finalizó tras la derrota en el clásico ante Independiente (1-0).

Para recibir a la Academia, Battaglia hará un par de retoques en el equipo en relación a la formación que le ganó a Platense, una de orden táctico y la otra por razones físicas. En ese contexto, es probable el ingreso del colombiano Jorman Campuzano o de Esteban Rolón en el mediocampo por Alan Varela, para tener un jugador más posicional y con mayor recperación de pelota, mientras que si Briasco no se recupera de una molestia muscular le dejará su lugar al cordobés Pavón.

En Racing, Ubeda contará con los regresos de Eugenio Mena y Javier Correa, ausentes en el último compromiso, el empate ante Central Córdoba en el que sus dirigidos dejaron escapar una buena oportunidad de trepar hasta la punta del torneo. Mena reemplazará a Fernando Prado y Correa a Enzo Copetti, en un plantel que aguarda por las recuperaciones de tres lesionados: Lisandro López, Iván Pillud y Juan José Cáceres, quienes continúan entrenando de manera diferenciada. El entrenador confía en el buen momento de los delanteros Darío Cvitanich y Tomás Chancalay, más la llegada por las bandas que aportan el chileno Mena y el uruguayo Fabricio Domínguez, para vulnerar el arco del equipo de Battaglia.

Aldosivi desafía a Lanús en Mardel

Más allá del protagonismo del clásico, la novena fecha continúa este domingo con la presentación de uno de los equipos que aterrizaron a su partido como punteros de la Liga Profesional de Fútbol, con 16 unidades. A las 15.45, Lanús visitará a Aldosivi en Mar del Plata (televisa Fox Sports Premium) con la ilusión de arrebatarle una victoria al equipo de Fernando Gago, que avanzaba a pura victoria y sumaba la mejor estadística del ciclo del DT hasta que River lo venció por 2-0 en el Monumental, la fecha pasada.

Para jugar en Mar del Plata, el entrenador Luis Zubeldía recuperó al defensor Guillermo Burdisso y al mediocampista Ignacio Malcorra, ausentes en los últimos dos compromisos por distensiones musculares. En el Tiburón -que llega con solo tres días de descanso-, Gago no podrá contar en la zaga defensiva con Fabricio Coloccini, por su expulsión en Núñez, y en su reemplazo podría ingresar el paraguayo Mario López Quintana, aunque también deberá aguardar por el volante Francisco Cerró, quien había quedado descartado ante River por una lesión muscular. Será un partido más que interesante, entre uno que anhela recuperar su paso firme y no quedarse afuera del pelotón de arriba y otro que no quiere ceder su liderazgo en el torneo.

Las urgencias atraviesan la jornada

El resto de la acción del domingo por el torneo local remite al escenario de las urgencias. Las tiene Arsenal, que naufraga en el último escalón de la tabla de posiciones y exhibe la más abultada cantidad de goles en contra (13), razón por la que buscará levantar vuelo desde las 15.45 (Fox Sports Premium) ante Defensa y Justicia. También las tienen también Vélez -apenas exhibe un triunfo en todo el campeonato- y Godoy Cruz -hace tres partidos que no gana y solo supera a Huracán y Platense en la tabla de promedios-, que se enfrentarán desde las 18 (TV Pública). Igual que Rosario Central y Central Córdoba de Santiago del Estero, que en la última fecha se motivaron con pequeñas mejorías (4-0 a Arsenal y 0-0 con Racing, respectivamente) y este domingo, desde las 15.45 (TNT Sports) retomarán el operativo para dejar la antepenúltima posición de la tabla, que comparten con sus siete puntos.