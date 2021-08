Estados Unidos confirmó que llevó a cabo un ataque con drones contra el Estado Islámico (ISIS-K) en Afganistán y que resultó en la muerte de “dos objetivos importantes” del grupo yihadista que se atribuyó el atentado suicida que mató a más de 170 personas el jueves en la terminal aérea de Kabul. El presidente estadounidense advirtió este sábado que es muy probable que ocurra un nuevo atentado terrorista en el aeropuerto de la capital dentro de las próximas 24 -36 horas. En tanto el movimiento talibán comenzó a extender su control sobre el país mientras se acercan las horas finales de la evacuación.





Ataque con drones

"Puedo confirmar, ahora que hemos recibido más información, que dos objetivos importantes de EI murieron y otro fue herido", dijo el general estadounidense Hank Taylor. "Hasta donde sabemos, no hay víctimas civiles", agregó. El portavoz del Pentágono, John Kirby, se negó a explicar si los objetivos del ataque estuvieron directamente involucrados en el atentado del jueves donde murieron 13 soldados norteamericanos. "Son organizadores y operadores del EI-K, esa es razón suficiente", respondió el portavoz en una conferencia de prensa donde también afirmó que el ejército de EE.UU. se sigue concentrado en la “amenaza aún activa”. "El hecho de que estos dos individuos ya no se encuentren en la superficie de la Tierra es algo bueno", remarcó.



Por su parte, el mandatario estadounidense, Joe Biden, advirtió este sábado que “es muy probable” que en los próximos días se registre un nuevo atentado terrorista en el aeropuerto de Kabul. "La situación en el lugar sigue siendo extremadamente peligrosa y la amenaza de un ataque terrorista en el aeropuerto sigue siendo alta", señaló el presidente norteamericano en un comunicado. "Nuestros comandantes me han informado de que un ataque es altamente probable en las próximas 24 o 36 horas", alertó. Biden también afirmó que continuará con la misión de evacuar a civiles y aliados antes del 31 de agosto “a pesar de la traicionera situación en Kabul”, indicó. Según informó Taylor, unas 1.400 personas están en el aeródromo de la capital luego de haber sido controladas y registradas para abordar los vuelos de hoy. El Pentágono confirmó igualmente haber "comenzado a retirar" tropas estadounidenses del aeropuerto.

Tras el atentado del jueves Biden prometió venganza contra los autores. Hoy el mandatario aseguró haber cumplido su promesa. "No será el último", remarcó. "Continuaremos persiguiendo a cualquier persona involucrada en ese atroz ataque y se lo haremos pagar. Responderemos siempre que alguien trate de dañar a EE.UU. o de atacar a nuestras tropas. Eso es algo que nunca debe estar en duda", sentenció.







Este sábado también continuaron los vuelos de repatriación. Gran Bretaña por su parte concluyó sus operaciones aéreas este sábado marcando el fin de la intervención británica en suelo afgano. Según datos del Ejecutivo de Londres, 15 mil personas fueron evacuadas de Afganistán desde el 15 de agosto, de las cuales cinco mil son ciudadanos británicos y sus familias. En el país centroasiático quedarán 150 británicos y entre mil 1.000 afganos colaboradores, explicó el jefe de las fuerzas armadas británicas, el general Nick Carter, que afirmó era una decisión “desgarradora”.

Control de aeropuerto

Mientras transitan las últimas horas del repliegue estadounidense de Afganistán, el régimen insurgente comenzó a controlar las vías de acceso al aeropuerto internacional Hamid Karzai. Los combatientes talibanes circulaban fuertemente armados por los terrenos y edificios anexos de la terminal. Todavía hay miles de personas que intentan escapar del país tras la toma de poder del movimiento islamista, que ahora se encarga de llevar a cabo revisiones estrictas de las personas que intentan ingresar a la terminal aérea. "A causa de la explosión (el atentado), los estadounidenses no los dejan llevar nada", contó un responsable talibán a la agencia de noticias AFP. "Nosotros les decimos que lleven su dinero y el oro en los bolsillos. Si dejan sus prendas se las daremos a otras personas", agregó. "Tenemos listas dadas por los estadounidenses...si su nombre figura en la lista, puede seguir", aseguró un miliciano talibán a la agencia francesa. "Si su nombre no figura, no puede entrar”, reveló.

En las últimas jornadas se sucedieron mensajes contradictorios sobre el control del aeropuerto Hamid Karzai, donde los talibanes reivindicaron el control de “tres importantes sitios de la parte militar”, según Bilal Karimi, portavoz del régimen. Mientras que el portavoz del Pentágono, John Kirby, negó los talibanes estuvieran “a cargo de ninguna de las puertas” y “ninguna de las operaciones”.

En las inmediaciones del aeródromo de Kabul todavía hay más de cinco mil personas esperando subirse a un avión, según el general estadounidense Hank Taylor, que insistió en que las evacuaciones continuarán "hasta el último momento", aunque detalló cómo se llevarían a cabo. Esta semana la agencia de la ONU para los refugiados afirmó que sólo en 2021 se esperan al menos medio millón de nuevos refugiados afganos.