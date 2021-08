En medio de la consternación por el atentado contra el diputado provincial peronista Miguel Arias, quien continúa con pronóstico “reservado” aunque “lúcido y estable”, más de 860 mil correntinos están habilitados a votar hoy en la primera elección del año para cargos ejecutivos en el país, en la que el gobernador radical Gustavo Valdés buscará su reelección. “Hasta el momento no hay pistas firmes”, admitió ayer la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, quien viajó a Corrientes tras el episodio y puso tres brigadas de investigaciones de la Policía Federal a disposición de la justicia provincial. La precandidata a diputada del Frente de Todos, Victoria Tolosa Paz, contextualizó el ataque en el marco de “una persecución política muy fuerte” donde “no sólo se ocultan las voces del peronismo sino los intentos democráticos de ser una opción electoral” en una provincia que la UCR gobierna desde 1999.

Corrientes deberá elegir gobernador, intendentes y legisladores en una competencia polarizada entre la alianza gobernante ECO+Vamos Corrientes y el Frente Corrientes de Todos. Valdés, que lleva cuatro años en la gobernación, comparte fórmula con el exmandatario provincial y senador Pedro Braillard Poccard. Enfrente estará el peronista Fabián Ríos, director de obra de la central hidroeléctrica de Aña Cuá, con el senador justicialista Martín Barrionuevo como candidato a vice. La mayor expectativa está centrada en la elección para intendente de la capital, donde el alcalde radical Eduardo Tassano también irá por su reelección y competirá con el vicegobernador Gustavo Canteros, quien produjo uno de los hechos políticos más trascendentes de Corrientes al pasar de la alianza ECO al peronismo. Además se elegirán cinco senadores y 15 diputados provinciales, e intendentes y concejales en 56 municipios (otros 15 unificarán su calendario electoral con el nacional).

El ataque que enturbió el clima electoral y provocó conmoción en la provincia ocurrió el jueves por la noche en la localidad de Tapebicuá, a 60 kilómetros de Paso de los Libres y a 350 de la capital, durante un acto de cierre de campaña del frente Corrientes de Todos, cuando el diputado Arias fue baleado por un atacante que permanece prófugo.

Frederic dijo que el atentado “se va a reconstruir” y que se esperan pericias claves para “cerrar hipótesis y sospechas”. “Hasta el momento no hay pistas firmes”, admitió en la AM 750. “Es muy importante la pericia de la camisa de Arias porque determina la distancia de la que se efectuó el disparo y por la dirección”, señaló, y cuestionó a Juntos por el Cambio por no repudiar el atentado. “Nuestra oposición deja bastante que desear. Es un hecho para repudiar, no hay dudas sobre lo ocurrido. Después del contrabando de armas a Bolivia no podemos esperar nada de Juntos por el Cambio”, lamentó.

El ministro de Seguridad de Corrientes, Juan José López Desimoni, describió a Tapebicuá como “un pueblo muy pequeño” donde “se conocen todos”, con “un padrón de 800 (personas) de los cuales suelen votar 500”. Aseguró que “hay varias líneas de investigación en marcha por parte del fiscal (Facundo Sotelo), con la policía provincial como auxiliar” y contó que el viernes “hasta última hora estuvimos con peritos de la policía, de la unidad fiscal y de la Gendarmería, pero todavía no se tienen imágenes radiográficas de la herida del diputado Arias, y eso es muy importante para determinar la velocidad y la distancia de la bala”. “Para nosotros esto fue algo muy sorprendente y muy trágico, porque veníamos con una campaña electoral muy tranquila”, agregó.

“Me gustaría ver al gobernador Valdés poniéndose al frente de la investigación, dando libertad de acción y no entrometiéndose en la Justicia”, subrayó por su parte Tolosa Paz, quien lamentó que un hecho de “violencia explícita" en pleno proceso electoral no tomó “la dimensión mediática que debería” porque el legislador pertenece al peronismo. “Si hubiera sido al revés no sólo hubiese sido (tema de) agenda nacional sino que hubiese aparecido en todos los diarios, pero hay un intento de ocultar lo que paso ahí, que es gravísimo”, puntualizó.