DirecTV Latin America incorporó a sus operaciones de internet por fibra óptica la tecnología de Dynamoedge, que integra inteligencia artificial a los sistemas. Esa innovación permitirá optimizar el rendimiento de la conectividad y así mejorar la experiencia del usuario y eficientizar el consumo de energía para reducir la huella de carbono.

Dynamoedge le permite a DIRECTV operar con un sistema de diagnóstico continuo del servicio y predicción de eventuales inconvenientes, hogar por hogar, y aplicar las soluciones correspondientes en forma anticipada, lo cual mejora la experiencia del usuario porque la incidencia se subsana antes de que ocurra. Asimismo, estas soluciones remotas garantizan el máximo desempeño de la conectividad y facilitan la vida de los usuarios reduciendo la necesidad de servicios técnicos domiciliarios.

DirecTV opera en diez países de América Latina y el Caribe y es líder en conectividad. Dynamoedge es pionera en la aplicación de inteligencia artificial en tiempo real. Ambas firmas se unen a partir de un acuerdo estratégico de largo plazo que evoluciona la forma en que se entrega y experimenta la conectividad, elevando la experiencia del usuario.

“La aplicación de esta tecnología de vanguardia acelera nuestra estrategia para integrar inteligencia artificial a la red. Estamos eficientizando aún más los servicios prestados a nuestros clientes, adoptando soluciones que permitan generarles una experiencia de excelencia”, afirmó el vicepresidente de DirecTV Latin America, Lucas Werthein.

Por su parte, la CEO de Dynamoedge, Barbara Bessolo, expresó que “la solución implementada en DirecTV Latin America eleva la experiencia del cliente a una nueva dimensión, donde las respuestas vienen antes que las preguntas. Esta innovadora plataforma de IA redefine la calidad en las telecomunicaciones, y estoy orgullosa de lograrlo junto con el equipo de esta compañía”.

Al incorporar la IA en tiempo real en las operaciones de red, las dos compañías están estableciendo un nuevo punto de referencia para la calidad, la agilidad y la resiliencia de los servicios prestados, prediciendo lo impredecible en un mundo cada vez más conectado.

Con la aplicación de la plataforma Dynamoedge-AI se fusiona y analiza de manera proactiva la telemetría en el hogar con datos de estado de la red en tiempo real y métricas operativas, a una velocidad sin precedentes de entre diez y cien milisegundos. Este sistema unificado permite a DirecTV obtener una visibilidad operativa sin precedentes; optimizar de forma proactiva el rendimiento de Wi-Fi; administrar integralmente la performance del hogar y de la red; optimizar las operaciones de campo con una velocidad y precisión únicos. La inteligencia de red continua no solo eleva la calidad del servicio, sino que también reduce el consumo de energía.