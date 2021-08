El 31 de agosto de 1810 fue elegido José Antonio Olmos de Aguilera como diputado por Catamarca para integrarse a la Junta establecida en Buenos Aires, ciudad a la que debía viajar cuanto antes, para “establecer la forma de gobierno que se considere más conveniente”, de acuerdo al contenido de la carta-circular del 27 de mayo, que había llegado al cabildo de Catamarca el 22 de junio.



La elección del diputado por Catamarca fue el escenario donde empezaron a hacerse visibles las posturas de dos bandos políticos conformados por intrincadas redes familiares. Por un lado, el bando realista, encabezado por el español Francisco de Acuña, y por el otro, el bando de los revolucionarios, en el que sobresalían los nombres de José Antonio Olmos de Aguilera, Feliciano de la Mota Botello, Nicolás de Avellaneda y Tula, Bernardino de Ahumada y Barros, José Manuel Figueroa Cáceres, Juan Nicolás de Cubas, Félix Plá, entre tantos.

El 23 de julio de 1810 se había convocado a los vecinos para elegir el diputado. Realizado el escrutinio, resultó electo Francisco de Acuña, pero impedimentos legales imposibilitaron su juramento, pues no reunía los requisitos de ser americano de nacimiento y no tener empleo rentado por la Corona.

Se hizo necesario, entonces, el llamado a un nuevo Cabildo Abierto para el 31 de agosto del mismo año donde, como dijimos, se eligió diputado por Catamarca a José Antonio Olmos de Aguilera, que en ese año había sido reelecto en el cargo de Síndico Procurador de la ciudad, ya que “lo ha servido el presente año con atención a su capacidad y haber desempeñado este ministerio bien y cumplidamente y propendiendo por medio de él al mejor beneficio público”. El flamante diputado había triunfado luego de una reñida elección en la que superó por sólo ocho votos a uno de los hijos de Francisco de Acuña. La elección de Olmos de Aguilera fue el primer revés serio del grupo realista, a pesar de la escasa diferencia de votos.

Meses después, el 12 de noviembre, a las doce del mediodía, llegó correspondencia que fue abierta en sesión del cabildo catamarqueño. Allí se leyó un oficio del diputado José Antonio Olmos de Aguilera, fechado en Buenos Aires, en el que informaba que había sido presentado ante la excelentísima Junta Provisional Gubernativa de las Provincias del Río de la Plata y pedía “se le imponga de lo útil que ofrezca a este Pueblo para representarlo”. El 29 de noviembre, a través de una proclama, Olmos denunció a “los enemigos de Mayo”, en clara alusión al grupo realista. A partir de allí, su elección como diputado fue objeto de diversas impugnaciones por parte de sus opositores, pertenecientes al bando de los Acuña.

Pero volvamos al 31 de agosto de 1810. Ese día se pide que el diputado electo viaje a Buenos Aires para que “a la mayor brevedad sea incorporado en aquella excelentísima Junta…”. Pero no se resolvió en esa sesión un asunto importante: la dieta que debía abonarse al diputado para su manutención. Por esa razón, al otro día, 1 de septiembre, se reúne nuevamente el Ayuntamiento y ordena que, debido a que las arcas de la ciudad no contaban con los fondos suficientes para hacerse cargo de esa dieta de ocho pesos diarios, de acuerdo al rango del Diputado, contribuyan los vecinos, según sus posibilidades, con una contribución anual.

Es interesante comentar la división de los habitantes de la ciudad en cuatro niveles económicos que establece el Cabildo ese día. Así se estipula que “las personas más pudientes” contribuyan con el efectivo de doce pesos cada uno de manera anual, “o lo más que su celo, patriotismo y generosa lealtad al Soberano les dicte”; los de medianas facultades, con seis pesos, el común del vecindario con dos pesos y los jornaleros con cuatro reales. Luego se aclara que la contribución deberá continuar hasta al regreso del diputado a este destino.

Pero nada será sencillo a la hora de cubrir la dieta del diputado Olmos. Más de un año después de la elección, el 6 de septiembre de 1811, el Cabildo ordena al Cura y Vicario de la ciudad para que inmediatamente obligue a los clérigos a aportar lo que se les impuso. Se confeccionó una lista con los nombres de cada uno de ellos y con el monto que debían entregar. Y agregan los cabildantes que justamente “aquellos que debían ejemplarizar, fueron ocasión de causar disturbio y perturbar el orden de la cobranza”.

En febrero de 1813 todavía no se le habían pagado las dietas correspondientes a Olmos por el periodo transcurrido entre el 18 de octubre de 1810 y el 18 de enero de 1812. Éste presentó varios reclamos. Los vecinos, a pesar de haber sido obligados por el Cabildo para aportar, no lo habían realizado en su gran mayoría. Lo que se le debía a Olmos era un poco más de 900 pesos; sin embargo, el 6 de noviembre de 1813 el alcalde de primer voto manifiesta que solamente pudo reunir 625 pesos, que entregó al ex diputado.

Como vimos, la elección del diputado José Antonio Olmos de Aguilera generó, no solamente problemas con el cobro de su dieta, sino también un evidente enfrentamiento con el bando encabezado por Francisco de Acuña. Pero estos conflictos tenían su antigüedad en el tiempo.

Existieron situaciones en las vidas de estos referentes políticos de la época que rozaron lo público y lo privado, antes de 1810. De nuestros estudios sobre la elite dirigente de ese momento se desprende que, en 1804, el alcalde de segundo voto denunció ante el virrey que José Antonio Olmos de Aguilera, “desde hace dos años”, mientras era alcalde de segundo voto, mantiene una “amistad ilícita con señora casada”. Esta situación generó la realización de un expediente que hemos consultado en el Archivo General de la Nación. Por esa fuente sabemos que el denunciante fue nada menos que el gobernador de armas y sargento mayor de la ciudad de Catamarca, su enemigo político Francisco de Acuña. Estamos convencidos que, para comprender los comportamientos, decisiones y enfrentamientos de facciones, de miembros de los gobiernos e instituciones, en el marco de la historia regional, provincial y nacional, es necesario analizar la historia política, las biografías y los acontecimientos, junto al estudio de las redes y parentescos entre los actores.

Años antes de que su “amistad ilícita” sea denunciada públicamente, José Antonio Olmos de Aguilera se había casado con su prima Rosalía Guzmán y tuvieron varios hijos. En 1815 la familia vivía en Santa Rosa, en el actual departamento Valle Viejo. Olmos murió en la ciudad de Catamarca el 14 de febrero de 1831 y fue sepultado al día siguiente en el cementerio de la Iglesia de San Francisco. Tenía 61 años, según su partida de defunción. Dice el historiador Armando Raúl Bazán que el primer diputado catamarqueño “no ambicionó el poder ni buscó fama; se movió solamente por el honrado estímulo del bien público”.

*Historiador