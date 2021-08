El productor y cantante jamaiquino, Lee "Scratch" Perry, reconocido como uno de los pioneros de la música dub y del reggae, falleció este domingo en un hospital de Lucea, en su país natal, a los 85 años de edad.

Si bien la causa exacta de su deceso no fue especificada, la noticia fue confirmada por el Primer Ministro de Jamaica, Andrew Holness, quien a través de su cuenta de Twitter escribió sus condolencias. "Mi más sentido pésame a la familia, amigos y fanáticos del legendario productor y cantante, Rainford Hugh Perry OD, conocido cariñosamente como 'Lee Scratch' Perry", escribió Holness.

"Perry fue un pionero en el desarrollo de la música dub en la década de 1970 con su temprana adopción de efectos de estudio para crear nuevos instrumentos de pistas de reggae existentes", agregó.

La máxima autoridad de Jamaica recordó, además, su notable influencia y contribución al trabajo de los más importantes músicos originarios de ese país, así como internacionales.

"Ha trabajado y producido para varios artistas, incluidos Bob Marley y The Wailers, Los Congos, Adrian Sherwood, los Beastie Boys y muchos otros. Sin lugar a dudas, Lee 'Scratch' Perry siempre será recordado por su excelente contribución a la fraternidad musical. Que su alma descanse en paz", finalizó Holness.

Trayectoria

Perry nació en Jamaica en 1936, y comenzó su carrera en el sello Studio One, donde hizo las veces de DJ, cazatalentos y artista. A mediados de los 60 dio forma a su propia banda, The Upsetters, con la que grabó una serie de singles inspirados en títulos de spaghetti western: "Return of Django", "Clint Eastwood", "The Good, the Bad and the Upsetters".

Ya establecido como productor, estuvo tras las consolas en gran parte de la discografía de Bob Marley & the Wailers en la primera mitad de los 70.



Como interprete, en 2003, conquistó un Grammy al mejor álbum de reggae por Jamaican ET, y a lo largo de casi 40 años colaboró con Moby, The Orb, Beastie Boys y George Clinton.

Su trabajo era reconocido por artistas de todo el mundo y de todos los estilos. Tal es así que, alguna vez, el guitarrista de los Rolling Stones, Keith Richards, lo definió como "el Salvador Dalí de la música".

"Es un misterio. El mundo es su instrumento. Sólo tienes que escuchar. Más que un productor, sabe inspirar el alma del artista. Al igual que Phil Spector, tiene el don de no solo escuchar sonidos que no provienen de ningún otro lugar, sino también de traducir esos sonidos a los músicos. Scratch es un chamán", había manifestado el stone.