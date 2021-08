A dos semanas de las PASO, los representantes de las dos listas que se disputarán la interna santafesina del Frente de Todos para el Congreso Nacional salieron ayer a posicionarse fuerte de cara a las elecciones con diferentes estrategias. Por un lado, la senadora nacional María de los Ángeles Sacnun, precandidata para renovar su banca, encabezó un acto virtual en el que se quiso dejar claro que representa la “lista de Cristina en Santa Fe”. Por su parte, Agustín Rossi, su rival en la interna peronista para el Senado, aprovechó su habitual transmisión dominguera de Facebook Live para insistir con sus dos proyectos más importantes –la creación de dos universidades públicas en el norte y sur provincial y el aguinaldo para monotributistas- y criticó duramente al gobernador Omar Perotti, denunciándolo por “aprietes y extorsión” a intendentes y jefes comunales para que apoyen su lista.

Promocionada por redes sociales con los hashtag #SiempreConCristina y #LaListaDeCristinaEnSantaFe, cerca de las 18.15 comenzó la transmisión vía streaming del acto de campaña de la Lista Celeste y Blanca del Frente de Todos, la cual postula a Marcelo Lewandowski y María de los Ángeles Sacnun para el Senado y que tiene a Roberto Mirabella encabezando la candidatura para diputados nacionales. El video comenzó con fragmentos de discursos y momentos destacados de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, anticipando el leitmotiv del acto, que sería ratificar y consolidar que se trata de la única lista que apoya y promociona la vicepresidenta de la Nación.

La sala del Teatro “ATE Casa España” de la ciudad de Santa Fe tuvo a la propia Sacnun en el centro de la escena, flanqueada a su derecha por el diputado nacional Marcos Cleri, integrante de La Cámpora y quien cerró la lista de oradores. Más allá de otros discursos, ambos fueron los principales oradores de la jornada y dejaron en claro que son “los candidatos de Cristina” y la única lista que apoya el presidente Alberto Fernández y el gobernador Omar Perotti. En el escenario también estuvieron presentes Magalí Mastaler, precandidata a diputada nacional; Matías Fernández, precandidato a concejal de la ciudad de Rosario; Diego Mansilla, precandidato a diputado nacional; Jorge Hoffman, secretario General de ATE Santa Fe; y Claudio Leoni, secretario General de la Festram, entre otros. Por su parte, el precandidato a senador Marcelo Lewandowski, y los precandidatos a diputados nacional Roberto Mirabella y Marcos Castelló dejaron sus saludos grabados a través de videos que fueron difundidos durante la transmisión.

Al tomar la palabra, Sacnun destacó la gestión que vienen haciendo los gobiernos nacional y provincial en el marco de la pandemia y señaló: “¿Qué hubiera sido de los sectores populares si no hubiéramos realizado la enorme inversión pública en materia de salud, multiplicado los hospitales modulares, invertido en respiradores, en camas críticas? El gobierno nacional junto el provincial encabezado por Omar Perotti, permitieron que en la provincia de Santa Fe no tuviéramos que lamentar muertes por no tener acceso a camas críticas”. Además, la legisladora consideró “que el Estado presente permitió sostener a la industria, a la pequeña y mediana empresa, a los trabajadores y trabajadoras. Por otro lado, aseguró que “desde Santa Fe podemos proveer al proyecto nacional este concepto de federalismo que nosotros conocemos” y convocó a “contribuir al proyecto nacional” votando “el 12 de septiembre la lista con los colores de la bandera de Belgrano: la celeste y blanca”.

A su turno, el diputado nacional, Marcos Cleri alentó a los militantes a que “día a día, boca a boca, puerta a puerta, lleven el mensaje de la boleta del Frente de Todos, la que construyó Cristina y Omar Perotti, la lista de la billetera Santa Fe, de las obras públicas, del boleto educativo gratuito, la de Néstor, de Perón, de Cristina con la provincia de Santa Fe como protagonista para que el modelo de desarrollo nacional ponga a la Argentina de pie”.

A los pocos minutos de finalizado ese acto en la capital provincial, Agustín Rossi, quien encabeza la otra lista peronista que aspira llegar a la Cámara Alta, realizó un nuevo Facebook Live desde su cuenta, como viene haciendo cada domingo, en el que afirmó que "hay que tener proyectos e iniciativas que sean empáticas y que representen al conjunto de la sociedad con cercanía y austeridad" y que “hay que ciudadanizar la política”. En ese sentido, aprovechó para repasar sus dos principales proyectos para presentar en el Parlamento. Por un lado, propone federalizar la educación superior, creando dos universidades nacionales en Santa Fe: una para el sur, en Venado Tuerto y otra para el norte, en Reconquista. Además, ponderó su proyecto para establecer el aguinaldo para monotributistas como "un hecho de estricta justicia" que busca "seguir ampliando derechos" para los trabajadores y trabajadoras que están en ese régimen, de las categorías más bajas.

De a poco, el ex ministro de Defensa fue subiendo el tono y notablemente irritado criticó con dureza la campaña de la lista opositora al asegurar que “es onerosa y obscena” y cuestionó el origen y destino de los recursos destinada a la propaganda de los candidatos, a los que invitó a “que salgan de los carteles, de las notas de tv y de radio pagas y que caminen la calle y hablen con la gente”. Luego fue por más y denunció que el gobernador y sus candidatos realizan “aprietes y extorsión” a los jefes comunales e intendentes de la provincia para que no lo reciban ni apoyen su candidatura, amenazándolos con quitarles apoyo económico y obras para sus comunas o municipios.

Incluso habló de una supuesta reunión en la que participaron importantes dirigentes políticos a los que se les aclaró que en base a los resultados en las PASO, cada localidad quedaría calificada como un semáforo: luz verde iban a tener aquellas en las que la lista que apoya el gobernador se impusiera por una diferencia importante; luz amarilla en las que hubiera una elección pareja; y luz roja para aquellas en las que triunfe la lista que encabeza Rossi. “Les dijeron que los que queden en amarillo y rojo iban a dejar de recibir ayuda económica y obras por parte del gobierno provincial y hasta los amenazaron que iban a controlarles las redes sociales para los que me apoyen”, denunció Rossi, al tiempo que pidió a los militantes que ayuden a fiscalizar las mesas para evitar "que desaparezcan votos".