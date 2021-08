Ayer se presentó la nueva oferta de cursos de la Escuela de Oficios con propuestas relacionadas a tecnología, salud, construcción, administración, comunicación y negocios. La misma se llevó a cabo en el Taller de Prácticas Constructivas de la Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño, espacio que va a oficiar como plataforma de algunas de las propuestas ligadas a la construcción. "Queremos que la Escuela sea una puerta de acceso a la Universidad, un puente con el mundo del trabajo", señaló el Rector Franco Bartolacci.

“Los cursos contemplan áreas de saberes propios de nuestra Universidad, priorizan aquello que requiera el sistema productivo y empresarial local y regional, e intenta recuperar oficios que se están perdiendo sino los transmitimos a nuevas generaciones”, explicó.

El objetivo es brindar herramientas de formación socio-laboral a partir de ciclos cortos de capacitación que generen habilidades y destrezas para la inserción laboral en las más diversas áreas, independientemente del nivel de escolaridad alcanzado por las personas que se inscriban. En la primera edición se inscribieron más de 10.000 personas.

El rector subrayó que la Universidad tiene un potencial muy grande y que era necesario correrse de la zona de confort con un doble objetivo: hacer que puedan llegar cada día quienes todavía hoy no llegan a la Universidad y hacer presente a la UNR ahí dónde aún no lo está. “Hay que asimilar que hoy hay otras formas de transitar y habitar la Universidad Pública, las cuales no necesariamente se vinculan a las formas que tradicionalmente conocíamos. Cuando lanzamos la primera convocatoria de la Escuela de Oficios se inscribieron un poco más del 30 por ciento de lo que corresponde a un ingreso total completo de toda la UNR. Es un dato potente que demuestra que había una expectativa y una vocación de capacitación y formación que no estaba contenida en nuestra propuesta académica. Empezamos a poner la Universidad de cara a la gente, aspiramos que con estos aportes y otros que venimos construyendo en diversas áreas, eso que decimos que es la Universidad que queremos sea también una herramienta que contribuya a construir la ciudad que queremos".

Por otro lado, el intendente Pablo Javkin valoró el alto nivel de inserción que la Universidad está construyendo con el tejido productivo de la ciudad. "Creo que era un desafío que hoy la UNR está cumpliendo. Miraba la variedad de los cursos que propone la Escuela de Oficios y demuestra que no hay campo en el que no se pueda seguir desarrollando conocimiento y produciendo posibilidades para nuestros jóvenes". Además, el intendente resaltó que se habían planteados muchos desafíos en 2019 cuando, tanto él como Bartolacci, asumieron sus respectivos mandatos y que la pandemia hizo que se aceleraran en su concreción. "Con la UNR construimos desde el reparto y la organización del trabajo en la asistencia alimentaria, pasando por el desarrollo de un respirador, a la asistencia cotidiana de la atención de nuestros adultos mayores. Esas fueron acciones vinculadas a la asistencia sanitaria, pero creo que esta que estamos presentando hoy es la más importante porque Rosario siempre fue una ciudad basada en el tejido económico productivo y hoy es más necesaria que nunca esa unión entre conocimiento y trabajo".

La Escuela depende del Área de Extensión y Territorio y funciona en articulación con la Coordinación de Políticas de Bienestar Estudiantil y la Unidad de Gestión de Proyectos Estratégicos de la institución. "Es una deuda de nuestra Universidad que empezamos a saldar. Esta propuesta contiene más de 20 cursos de variadas temáticas vinculados con tecnología, comunicación, construcción y salud. La inscripción comienza el miércoles 1 de septiembre desde las 9hs en oficiosunr.ar", señaló Santiago Dearma, responsable del área.

Además, se firmó un acta acuerdo con la Municipalidad de Rosario para incorporar los cursos al plan de capacitación laboral llevado a cabo por la Secretaría de Desarrollo Económico y Productivo a través de su Dirección de Empleo.

“Desde hace tiempo estamos llevando a cabo un trabajo articulado porque la cuestión no pasa solamente por capacitar, sino que hay que es necesario complementar con algunas herramientas de gestión. Rescato el poder trabajar de manera entrelazada con el sector productivo porque hay que entender a la formación como un proceso muy dinámico que comprende una búsqueda constante de nuevos saberes y hay muchos que aprender haciendo”, explicó el Secretario de Desarrollo Económico y Empleo de la Municipalidad, Sebastián Chale.

De este modo la Universidad se sigue constituyendo, a través de su Escuela de Oficios, en un espacio de formación permanente para dar cuenta de la demanda laboral relevada por el municipio. A los graduados y graduadas de los cursos se les brindarán, desde la Oficina de Empleo de la Municipalidad, talleres de orientación laboral y conformación de currículums para así poder sumarse a la bolsa de empleo.

Algunas de las nuevas propuestas son: Mujeres albañilas, Carpintería, Instalaciones Sanitarias, Asistente jurídico, Administración contable, E-commerce, Inteligencia de negocios, Agente Sanitario, Fabricación digital.