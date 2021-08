Estrenado en tiempos del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) en la plataforma Cine.ar, el documental La Sesenta llega este jueves a sus funciones presenciales -a las 15 y 20 horas- en la sala Fernando Birri del complejo Gaumont (Avda. Rivadavia 1635). La película, como corresponde, es un emprendimiento colectivo: el grupo Silbando Bembas se basó en el libro Sesentazo - Crónicas de un lockout, de Santiago Menconi, trabajador de la empresa, cuya voz guía desde el off las luchas gremiales así como la formación y consolidación del cuerpo de delegados, próximo al partido de izquierda MST. Tal como describió en su crítica Horacio Bernades, "el relato, que no recurre al rutinario formato de 'cabezas parlantes', retrocede hasta julio de 2015, cuando la empresa Monsa, subsidiaria del monopólico grupo DOTA, despidió a más de medio centenar de trabajadores. Entre ellos, por supuesto, todos los integrantes del cuerpo de delegados. Éste lideró entonces una histórica medida de fuerza de 42 días, al cabo de la cual terminaron torciéndole el brazo a la empresa. El momento más impresionante de La Sesenta es cuando se leen en off los números de las 72 líneas que ese grupo posee, convirtiendo la idea de 'monopolio' en cifras bien concretas".