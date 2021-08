#JoystickDivision ¿Querés manijear? Salieron tráilers de jugabilidad de NHL 22 (EA Sports) y de eFootball, la última reencarnación de la saga Winning Eleven-ProEvolution-PES (Konami). ¿Querés mirar? Tenés el corto de historia sobre el dictador Antón Castillo de Far Cry 6 o los documentales que sumó DirecTV GO, como Gamer Girls, sobre pibas en esports; o Guerra de consolas, con el versus noventero entre Sega y Nintendo. ¿Querés festejar? En reñido 3-2 contra el clan Estral Esports y con dos argentinos en el plantel, el team Infinity clavó bicampeonato regional en la LLA de League of Legends y clasificó para representar a Latinoamérica en el Worlds 2021.



#CoverMe El 7/9 se cumplirán 25 años del accidente rutero en el que fallecieron Gilda, su madre, su hija mayor, tres músicos de su banda y el chofer; y el sello Leader Music prepara un disco homenaje del que ya salieron las versiones de Corazón valiente por Chita, de No me arrepiento de este amor por Feli Colina, de Volverte a ver por Zoe Gotusso y de No es mi despedida por Rocío Igarzábal.

#Pantallazos Un carterista y un estudiante de magia arman amistad en Giro de ases, la película de Sebastián Tabany que tendrá función gratuita en el Cultural San Martín, como parte del ciclo de cine Mecenazgo (1/9 a las 19.30). Mientras que un pibe gitano de una comunidad del sur de Italia busca unir a su familia en A ciambra, de Jonas Carpignano (31/8, Mubi).

#CualquieraPuedeGooglear Clic fem & pop: la saga de mini-documentales Spotify Radar estrenó su primer episodio, dedicado a Nathy Peluso; en tanto que Disney+ prepara para el 3/9 la salida de Happier Than Ever: una carta de amor para Los Ángeles, la producción de Billie Eilish que es parte nuevo disco, parte película y parte show. Clic mascapito: El mató a un policía motorizado presentó su nueva canción, La otra ciudad, que compuso exclusivamente para el reestreno de Okupas, que tiene a un solitario y añejo Negro Pablo como protagonista, que también conecta con El Docke, y que anticipa Unas vacaciones raras, el disco con todos los temas de la banda platense en la ex serie de culto y actual fenómeno de masas.

#HacelaSimple ¿Vos también romantizás el conurbano? Fijate que hay canciones nuevas de Vetra, de zona norte (Reversible), y de Chimbe, de zona oeste (Destranque, con feat vocal del actor Juan Palomino). Y el GPS musical se completa con simples del dúo platense Peces Raros (Fabulaciones, previa de su inminente cuarto disco), de la tucumana Luciana Tagliapietra (Voy a morir), de los cordobeses Odin (Gritan tu nombre), del marplatense Elías Ciambotti (Rutina) y de los rosarinos Cielo Razzo (Alucinante cuento). Además, Ricci Nostra envió Todo bien desde Barcelona y Alejandro Meola mandó Mordisco desde Nueva York.