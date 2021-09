Tras el acuerdo del 15% de incremento salarial firmado entre la provincia y los gremios docentes, y que se aplicará a toda la administración pública, muchos intendentes de la provincia advirtieron que no podrán hacer frente a ese aumento debido a la delicada situación que atraviesan sus arcas, y recordaron que hoy, con el 36% rubricado a principios de año, lo que llega de coparticipación se destina casi en un 90% a pagar sueldos, por lo que de acceder al aumento solicitado, se quedarían sin resto para obras o urgencias.

En la mañana de ayer al menos 11 jefes comunales se reunieron en la sede del Foro de Intendentes de la ciudad de Salta para evaluar la situación económica de cada uno de los municipios y buscar alternativas antes de sentarse con los representantes de los trabajadores a negociar paritarias de aquí hasta el cierre del año.

Quien convocó a una reunión de urgencia fue el presidente del Foro de Intendentes, Daniel Moreno, jefe comunal de Vaqueros, y en diálogo con Salta/12 afirmó que si no llega más dinero de la coparticipación será muy difícil hacer frente a un aumento del 51% para este año. Recordó que para pagar el aguinaldo de julio, varios municipios debieron pedir un rescate del gobierno provincial, que accedió adelantando dinero de la coparticipación. “Eso es lo que nos preocupa, cómo vamos a hacer para llegar a fin de año y pagar el 51%, el aguinaldo, más los bonos que exigen”, añadió.

Moreno informó que decidieron citar a los principales referentes de los dos gremios con presencia en todos los municipios, SOEM y ADEMUS para el próximo lunes 6 de septiembre a la tarde y allí negociar cuáles podrían ser las alternativas posibles para acordar una paritaria.

“La verdad que es mucho para casi todos los municipios ese 51%”, sostuvo, y relató que las municipalidades tienen realidades distintas de acuerdo a las actividades económicas de cada uno de ellas, “hay municipios como Tartagal (que ya acordó el mismo aumento que la provincia) que pueden, pero la mayoría no”. Y aunque no quiso adelantar ningún número, aceptó que no será fácil “bajarlos de lo que ya arregló la provincia, pero no podríamos hacer ningún esfuerzo más”.

Moreno contó que ya habló con el ministro de Economía, Roberto Dib Ashur, quien le manifestó su respaldo y se comprometió a asistir a un encuentro del Foro para buscar soluciones, pero dijo que no tenía hasta aquí otro tipo de compromiso como el de una partida presupuestaria para hacer frente a esa erogación.

Uno que no pudo participar del encuentro pero estuvo en sintonía con los planteos del presidente del Foro, fue el intendente de Chicoana, Esteban Ivetich, para quien “se va a hacer muy cuesta arriba” y deberán evaluar cómo evoluciona la coparticipación “porque estos números así como están van a afectar fuertemente el porcentaje que queda para otras cosas que también son urgentes, y es una realidad que nos va a marcar de punta a punta a todos los municipios”.

De la reunión participaron entre otros, los jefes comunales de Metán, Apolinario Saravia, San Lorenzo, La Caldera, La Viña, Cerrillos, El Bordo y Vaqueros. Hasta aquí, muy pocos municipios ya acordaron equiparar los salarios de sus empleados a la paritaria provincial, entre ellos, Tartagal y Aguaray, donde el saliente interventor, Adrián Zigarán, firmó rápidamente el acuerdo para evitar los conflictos que vivieron a principios de año.

Municipales en estado de alerta

En tanto, todos los gremios municipales consultados por este medio ya adelantaron que en ningún caso negociarán salarios a la baja y que pedirán una equiparación que supere la paritaria nacional (45,5%) y que se acerque o iguale la provincial.

El secretario general de ATE San Martín, Fermín Hoyos, informó que tras haber acordado con Aguaray y Tartagal, esta semana le tocaba el turno a Salvador Mazza, y suponía que podrían cerrar en el 10,5% restante para alcanzar el 51% provincial, ya que en ese municipio de frontera habían logrado un 40,5% en marzo de este año.

En Orán, la delegada gremial de ATE, Cristina Guzmán, también adelantó que ya se aprestaban para comenzar las negociaciones con el intendente Pablo González, a quién le pedirán un aumento igual al que accedieron la administración pública y los docentes, “y habrá que comenzar a negociar el bono de fin de año”. Ese municipio también había arrancado el año con un acuerdo salarial en alza del 40,5% en cuotas.

En Rosario de la Frontera, la delegada de la Asociación de Trabajadores del Estado, Vilma Contreras, deseó que el municipio acceda a lo acordado en la paritaria docente. Este jueves mantendrán una reunión con los trabajadores para definir una propuesta.

El representante de ATE La Caldera, Gustavo Sarapura, anticipó que como los intendentes “están abriendo el paraguas” para no pagar el 15% de aumento que exigirán para equiparar los salarios a los de la administración pública provincial, ya comenzaron con una asamblea permanente “en vista a determinar qué medida de reclamo se adopta en caso de no haber una repuesta favorable”. Y agregó que siguen reclamando la indumentaria, el pago de horas extras y la liquidación del item Título como corresponde.

“Consideramos que la inflación golpea más fuerte el bolsillo de los municipales, porque el sueldo que percibimos está muy por debajo del empleado provincial”, sostuvo Sarapura.

Por último, el delegado de ATE en la ciudad de Salta, Edgardo Guaymas, se sumó a los reclamos por equiparación salarial y recordó que el municipio capitalino acordó por debajo de todos los demás, “solo un 32% hasta aquí, muy lejos de la inflación real”. Y aclaró que el convenio se acordó con los demás gremios, ya que ATE rechazó la propuesta. “Lo ideal sería llegar al porcentaje que otorgó el gobierno de la provincia”, indicó, y comunicó que desde el gremio están convocando a los delegados de todos los municipios a una reunión “para fijar una postura en común”.