El jueves 16 de septiembre a las 19 horas, el periodista Julián Varsavsky brindó una charla para socios de Página/12 pensada como una crónica oral de su viaje de investigación para el libro Corea, dos caras extremas de una misma nación -Ediciones Continente (coescrito con Daniel Wizenberg quien viajó a Corea del Norte y hará la parte II de este análisis en el día de hoy).

Varsavsky y Wizenberg usan como contraste la sociedad de la opacidad de Corea del Norte --“un big brother” a la manera de la novela 1984-- contra la sociedad transparente e hiperluminosa de Corea del Sur.

Las dos Coreas

Parte II. Corea del Norte y Myanmar: un viaje a la sociedad disciplinaria por Daniel Wizenberg.



Jueves 23 de septiembre a las 19 hs.

Sobre Julián Varsavsky (1971) (Buenos Aires) Licenciado en Ciencias de la Comunicación (U.B.A). Ha publicado medio millar de crónicas en Página/12, National Geographic, Anfibia, Altair, Brando, Reforma, Soho y Lonely Planet. Es autor del libro Japón desde una cápsula (Adriana Hidalgo Editora) y coautor con Daniel Wizenberg de Corea, dos caras extremas de una misma nación (Continente). Se especializa en estudios culturales del este de Asia. Dicta el taller Viajar para contarla desde 2015.

Sobre Daniel Wizenberg (Buenos Aires, 1989).Editor de Revista Late. Es periodista y politólogo (Universidad de Buenos Aires). Autor de Los que esperan: crónicas de refugiados y migrantes (Editorial Octubre, 2017) y coautor de Dos caras de una misma Corea (Clave Intelectual, 2016). Fue becario del International Center For Journalism. Ha colaborado con medios como Página/12, Revista Anfibia y OnCuba News. Trabajó como consultor para organizaciones de Derechos Humanos como Survival International e IWPR (Institute for War and Peace Reporting).